'പി.എം ശ്രീ പദ്ധതി റദ്ദാക്കാൻ കേരളത്തിന് അധികാരമില്ല', ശക്തമായ സമരവുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് എബിവിപി

പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയില്ലെങ്കിൽ മുൻ കാലത്ത് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിമാർക്ക് എതിരായി നടത്തിയ പ്രക്ഷോഭം പോലെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയ്‌ക്ക് നേരെ കരിങ്കൊടി പ്രതിഷേധം നടത്തുമെന്നും എബിവിപി ആഹ്വാനം ചെയ്‌തു.

ABVP leader eswar prasad on PM Shri scheme (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 29, 2025 at 5:32 PM IST

കോട്ടയം: പി.എം ശ്രീ പദ്ധതി റദ്ദാക്കാൻ കേന്ദ്രത്തിന് മാത്രമാണ് സാധിക്കുകയെന്ന് എബിവിപി. പ്രധാനമന്ത്രി ഒപ്പിട്ട പദ്ധതിയിൽ സംസ്ഥാനത്തിന് ഒന്നും ചെയ്യാനാകില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു. പിഎം ശ്രീ പദ്ധതി മരവിപ്പിക്കാൻ സര്‍ക്കാര്‍ ഒരുങ്ങുന്നുവെന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടിന് പിന്നാലെയാണ് എബിവിപി നേതാവിൻ്റെ പ്രതികരണം.

"പദ്ധതിയെ കൃത്യമായി പഠിച്ചു എന്നാണ് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പറഞ്ഞത് പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിലപാട് മാറ്റുന്നത്" എബിവിപി നേതാവ് ഈശ്വര പ്രസാദ് ചോദിച്ചു. കോട്ടയത്ത് മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുന്നതിനിടെയാണ് ഇക്കാര്യം ചോദിച്ചത്.

സിപിഐയെ സംരക്ഷിക്കാൻ കണ്ണിൽ പൊടിയിടുന്ന നടപടിയാണ് സിപിഎം ചെയ്‌തത്. അവരുടെ നിലപാട് സംരക്ഷിക്കണമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് മന്ത്രി അത്തരം നിലപാടുകൾ സ്വീകരിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പദ്ധതിയുമായി സർക്കാർ മുന്നോട്ടു പോകുമെന്ന് തന്നെയാണ് എബിവിപി വിശ്വസിക്കുന്നത്. പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയില്ലെങ്കിൽ അതിശക്തമായ സമരം നടത്തുമെന്നും ഈശ്വര പ്രസാദ് കോട്ടയത്ത് പറഞ്ഞു. മുൻ കാലത്ത് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിമാർക്ക് എതിരായി നടത്തിയ പ്രക്ഷോഭം പോലെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയ്‌ക്ക് നേരെ കരിങ്കൊടി പ്രതിഷേധം നടത്തുമെന്നും എബിവിപി ആഹ്വാനം ചെയ്‌തു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

എബിവിപി നേതാവ് ഈശ്വര പ്രസാദ് മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ കാണുന്നു (ETV Bharat)

പിഎം ശ്രീ പദ്ധതി മരവിപ്പാൻ ഒരുങ്ങുന്ന

കേന്ദ്ര സർക്കാർ പദ്ധതിയായ പ്രധാൻ മന്ത്രി സ്‌കൂൾസ് ഫോർ റൈസിങ് ഇന്ത്യ (പിഎം എസ്എച്ച്ആർഐ) പദ്ധതി മരവിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. സിപിഐയുടെ എതിർപ്പിനെ തുടർന്നാണ് ഈ നീക്കം. ഒടുവിൽ പിഎം ശ്രീ റദ്ദാക്കണമെന്ന സിപിഐയുടെ ആവശ്യത്തിന് വഴങ്ങാൻ സിപിഎമ്മും സംസ്ഥാന സർക്കാരും തീരുമാനിച്ചുവെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പുറത്തുവരുന്നു.

പദ്ധതിയിൽ ഇളവ് വരുത്തണമെന്ന് ആവശ്യവുമായി സർക്കാർ കേന്ദ്രത്തിന് കത്തെഴുതും, കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് മറുപടി ലഭിക്കുന്നതുവരെ പദ്ധതി അനിശ്ചിതത്വത്തിലായിരിക്കും. സിപിഎം ജനറൽ സെക്രട്ടറി എംഎ ബേബിയും സിപിഐ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഡി രാജയും ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചർച്ചകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

പിഎം ശ്രീ പദ്ധതിക്ക് കീഴിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ട സ്‌കൂളുകളുടെ അന്തിമ പട്ടികയ്‌ക്ക് വേണ്ട ഒരുക്കങ്ങൾ നിർത്തിവയ്‌ക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. കേന്ദ്ര പദ്ധതിയായ പിഎം ശ്രീ സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാർ കേന്ദ്രവുമായി ധാരണാപത്രം ഒപ്പുവച്ചതാണ് ഇടതുമുന്നണിയിൽ വലിയ തർക്കങ്ങൾക്ക് വഴിവച്ചത്.

സിപിഐ കേന്ദ്ര നേതൃത്വവും സംസ്ഥാന ഘടകവും പദ്ധതിക്കെതിരെ ശക്തമായ നിലപാടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിഎം ശ്രീ പദ്ധതിയിലൂടെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ നയങ്ങൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് നടക്കുന്നതെന്നും, ഇത് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അധികാരങ്ങൾ കവർന്നെടുക്കാൻ കാരണമാകുമെന്നുമാണ് സിപിഐയുടെ പ്രധാന വാദം.

