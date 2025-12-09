Kerala Local Body Elections2025

കേരളം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചൂടില്‍; പക്ഷേ "വോട്ടില്ലാത്ത" ഒരു ജനത, സഹികെട്ട് സമരത്തിലാണ്...

ഒരു വോട്ടിൻ്റെ വിലയറിയണമെങ്കില്‍ അങ്ങ് മാഹിയിലെത്തണം. വോട്ടില്ലാത്തതോടെ വികസന മുരടിപ്പിലാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രദേശം. ഒടുവില്‍ മാഹിയിലെ ജനത സഹികെട്ട് സമരത്തിലാണ്.

people in mahe Protest for Municipal Elections (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 9, 2025 at 7:54 PM IST

കണ്ണൂര്‍: സംസ്ഥാനം വീണ്ടും തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടുമ്പോള്‍ മാഹിയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഇത്തവണയും തെരഞ്ഞെടുപ്പുമില്ല, വോട്ടുമില്ല. ഇവര്‍ ദുരിതംപേറുകയാണ്. കേരളത്തില്‍ ത്രിതല ഭരണ സംവിധാനം നിലനില്‍ക്കുമ്പോഴും മാഹി ഒറ്റപ്പെട്ട് കഴിയുകയാണ്. അവരുടെ അവകാശത്തിനായുള്ള പോരാട്ടം ഇന്നും തുടരുകയാണ്.

സമ്മതിദാന അവകാശം പുച്ഛത്തോടെ കാണുന്നവര്‍ ഏറെയാണ്. എന്നാല്‍, ഒരു വോട്ടിൻ്റെ വിലയറിയണമെങ്കില്‍ അങ്ങ് മാഹിയിലെത്തണം. വോട്ടില്ലാത്തതോടെ വികസന മുരടിപ്പിലാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രദേശം. ഒടുവില്‍ മാഹിയിലെ ജനത സഹികെട്ട് സമരത്തിലാണ്. തങ്ങളുടെ വോട്ടവകാശം വിനിയോഗിക്കാൻ അവസരം നല്‍കണമെന്ന് ഇവര്‍ ഒന്നടങ്കം പറയുന്നു. തങ്ങളെ ആരും തിരിഞ്ഞ് നോക്കുന്നില്ലെന്നും വികസന പദ്ധതികള്‍ തങ്ങള്‍ക്കും ലഭ്യമാകണമെങ്കില്‍ പ്രാദേശിക ഭരണ സംവിധാനം വരണമെന്നും ഇവര്‍ പറയുന്നു.

ധര്‍ണസമരത്തിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്‌ച (ETV Bharat)

ജനങ്ങൾ ധര്‍ണസമരത്തിലേയ്‌ക്ക്

കേരളത്തില്‍ ത്രിതല പഞ്ചായത്തുകളിലും നഗരസഭകളിലും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുമ്പോള്‍ കേന്ദ്ര ഭരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ പുതുച്ചേരി മാഹിയില്‍ മുനിസിപ്പല്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ജനങ്ങള്‍ സമരത്തിലേക്ക്. മാഹിയിലെ ജോയിൻ്റ് ഫോറം ഓഫ് റെസിഡന്‍സ് അസോസിയേഷൻ്റെ കൂട്ടായ്‌മയിലാണ് ധര്‍ണസമരം നടന്നത്.

മാഹി ഭരണ സംവിധാന കേന്ദ്രമായ സിവില്‍ സ്‌റ്റേഷനു മുന്നില്‍ നൂറുക്കണക്കിന് ജനങ്ങള്‍ അധികാര വികേന്ദ്രീകരണം നടപ്പാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സമരം നടത്തുകയായിരുന്നു. കണ്ണൂര്‍, കോഴിക്കോട് ജില്ലകള്‍ക്കിടയിലുള്ള മാഹിയില്‍ വര്‍ഷങ്ങളായി പ്രാദേശിക ഭരണ സംവിധാനം നിലച്ചിരിക്കയാണ്. മുനിസിപ്പല്‍ ഭരണ സംവിധാനം നിലവിലില്ലാത്തതിനാല്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാറിൻ്റെ നഗരവികസന പദ്ധതികളൊന്നും മാഹിയില്‍ നടപ്പാക്കപ്പെടുന്നില്ല.

കേരളത്തില്‍ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇന്നും 11-ാം തീയ്യതിയുമായി നടക്കുമ്പോള്‍ എല്ലാം കാണുവാന്‍ മാത്രം വിധിക്കപ്പെട്ടവരാണ് നാല്‌പതിനായിരത്തോളം ജനസംഖ്യയുളള മാഹി നിവാസികള്‍. 2011 ലാണ് മാഹിയില്‍ ഏറ്റവും ഒടുവില്‍ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത്. 2016 ല്‍ മുനിസിപ്പല്‍ കൗണ്‍സില്‍ കാലാവധിക്കു ശേഷം മാഹിയില്‍ ജനാധിപത്യ ഭരണ സംവിധാനത്തിന് തിരശീല വീഴുകയായിരുന്നു.

2021 ല്‍ മാഹിയില്‍ നഗരസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താന്‍ തദ്ദേശ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയെങ്കിലും നടന്നില്ല. വാര്‍ഡ് വിഭജനം, പിന്നോക്ക സംവരണം ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ കോടതിയില്‍ എത്തിയതോടെ നീളുകയായിരുന്നു.

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇല്ലാതെ രണ്ട് പതിറ്റാണ്ട്

15 വര്‍ഷക്കാലമായി മാഹിയിലെ ജനാധിപത്യ സംവിധാനം നിലച്ചിട്ട്. അധികാരം നഗരസഭാ ചെയര്‍മാനായാല്‍ പുതുച്ചേരിയിലെ എംഎല്‍എമാര്‍ അവര്‍ക്ക് കീഴില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കേണ്ടി വരും എന്നതിനാല്‍ വിവിധ കാരണങ്ങള്‍ ആരോപിച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് തടസം സൃഷ്‌ടിക്കുകയാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. പാര്‍ലമെൻ്റിലും നിയമസഭയിലും യഥാ സമയം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന ഈ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശത്ത് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താന്‍ കഴിയാത്തത് മൂലം വികസന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ വഴി മുട്ടി നില്‍ക്കുകയാണ്.

ധര്‍ണസമരത്തിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്‌ച (ETV Bharat)

അതോടൊപ്പം അധികാര കേന്ദ്രീകരണം നടക്കുന്നതിനാല്‍ ജനങ്ങളുടെ ദൈനംദിന പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്ക തടസവും നേരിടുന്നു. പ്രാദേശിക സര്‍ക്കാര്‍ ഇല്ലാതായിട്ട് കാലങ്ങളേറെയായിട്ടും ജനാധിപത്യം മുഖ മുദ്രയായ രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികളുടെ ഇടപെടല്‍ കാര്യമായി ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഫ്രഞ്ച് ഭരണ കാലത്തു പോലും ജനപങ്കാളിത്തത്തോടെയുള്ള വികസന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ മാഹിയില്‍ നടന്നു വന്നിരുന്നതായി പഴമക്കാര്‍ പറയുന്നു.

73 -ാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി പ്രകാരം രാജ്യത്ത് നിലവിലുളള തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് മയ്യഴിയിലും നിലവില്‍ സ്ഥാനമില്ല. ജസ്‌റ്റിസ് കെകെ ശശിധരനെ അന്വേഷിച്ച് റിപ്പോര്‍ട്ട് കണ്ടെത്താന്‍ കമ്മിഷനായി നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ റിപ്പോര്‍ട്ട് ലഭ്യമാകുന്നതനുസരിച്ച് മയ്യഴിയിലും തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള സാഹചര്യം തെളിയുമെന്നാണ് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയില്‍ പരാതി നല്‍കിയ അഡ്വ അശോക് കുമാര്‍ പറഞ്ഞത്. ഇന്നത്തെ സമരം ജോയിൻ്റ് ഫോറം ഓഫ് റെസിഡന്‍സ് അസോസിയേഷന്‍ പ്രസിഡൻ്റ് ഷാജി പിണക്കാട്ടാണ് ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്‌തത്.

