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ഓണപ്പാട്ടും കളികളും സദ്യയും ഗംഭീരം; മഹാണിമല ഉന്നതി നിവാസികൾക്കൊപ്പം ഓണം ആഘോഷിച്ച് അബിൻ വർക്കി

ഓണപ്പാട്ടും ഓണക്കളികളുമായി നാരങ്ങാനം മഹാണിമല ഉന്നതിയിലെ കുടുംബങ്ങൾക്കൊപ്പം ഓണം ആഘോഷിച്ച് ആറന്മുള എംഎൽഎ അബിൻ വർക്കി

ONAM 2026 ABIN VARKEY MLA ARANMULA PATHANAMTHITTA ONAM CELEBRATIONS MAHANIMALA UNNATI ONAM
Aranmula MLA Abin Varkey celebrates in mahanimala unnati (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 26, 2026 at 8:22 AM IST

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പത്തനംതിട്ട: ഓണപ്പാട്ടും ഓണക്കളികളുമായി നാരങ്ങാനം മഹാണിമല ഉന്നതിയിലെ കുടുംബങ്ങൾക്കൊപ്പം ഓണം ആഘോഷിച്ച് ആറന്മുള എംഎൽഎ അബിൻ വർക്കി. ഊരിലെ ചെല്ലപ്പൻ്റെയും മൂപ്പൻ്റെയും പാട്ടുകൾക്കൊപ്പം എംഎൽഎ ചുവടുവച്ചതോടെ ഓണാഘോഷം ഗംഭീരമായി. വിഭവ സമൃദ്ധമായ ഓണസദ്യയ്‌ക്കൊപ്പം ഊര് നിവാസികൾക്ക് സ്നേഹ സമ്മാനവും നൽകിയാണ് എംഎൽഎ ഉന്നതി വിട്ടത്.

തൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഓണാഘോഷമാണ് ഉന്നതിയിൽ വച്ച് നടന്നതെന്ന് എംഎൽഎ ഓണഘോഷ ചടങ്ങിൽ പറഞ്ഞു. 'ഉന്നതിയിൽ സമഗ്ര വികസനം നടപ്പിലാക്കും. അടിയന്തര ആവശ്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കും. സിവിൽ സർവീസ് പഠനത്തിന് താത്പര്യം അറിയിച്ച പത്തനംതിട്ട കാതോലിക്കേറ്റ് കോളജ് രണ്ടാം വർഷ ബിഎ ഇംഗ്ലീഷ് ബിരുദ വിദ്യാർഥി അർജുന് കോച്ചിങ് സൗജന്യമായി ലഭ്യമാക്കുമെന്നും' അബിൻ വർക്കി എംഎൽഎ ഊര് നിവാസികൾക്ക് ഉറപ്പ് നൽകി.

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മഹാണിമല ഉന്നതിയില്‍ നിന്നുള്ള കാഴ്‌ച. (ETV Bharat)

ഊര് മൂപ്പൻ സിവി കുട്ടപ്പൻ ഓണാഘോഷ ചടങ്ങിൻ്റെ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. കെകെ നായർ സാറിന് ശേഷം ഒരു എംഎൽഎ നാരങ്ങാനം മഹാണിമല ഉന്നതിയിലേക്ക് വരുന്നത് ആദ്യമായാണെന്ന് എംഎൽഎ അബിൻ വർക്കിയെ സ്വീകരിച്ച് കൊണ്ട് ഊരുമൂപ്പൻ സിവി കുട്ടപ്പൻ പറഞ്ഞു. ജില്ലാ പഞ്ചായത്തംഗം സ്റ്റെല്ലാ തോമസ്, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് ഗീതാ സജീവ്, വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് അജി അലക്‌സ് ഫിലിപ്പ് അഞ്ചാനി തുടങ്ങിയവരും ഉന്നതിയിലെ ഓണാഘോഷ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.

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TAGGED:

ONAM 2026
ABIN VARKEY MLA ARANMULA
PATHANAMTHITTA ONAM CELEBRATIONS
MAHANIMALA UNNATI ONAM
ONAM CELEBRATIONS MAHANIMALA UNNATI

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