മെസ്സിയോടും അർജൻ്റീനയോടുമുള്ള ആരാധന ഊർജമായി; ശാരീരിക പരിമിതികളെ മറികടന്ന് കായിക മേളയിലെത്തി അഭിനന്ദ്
പ്രായം കൂടുന്തോറും രോഗം കൈകാലുകളിലേക്കും ശരീരമാകെയും പടരുന്ന ഈ അവസ്ഥയിലും, പത്താം ക്ലാസുകാരനായ ഈ മിടുക്കൻ കാൽപന്തിനെ പ്രണയിച്ച് ജീവിതം തിരിച്ചുപിടിക്കുകയാണ്
തിരുവനന്തപുരം: ശരീരമാകെ വിറയ്ക്കുന്ന അപൂർവ രോഗം നാലാം വയസിൽ കണ്ണൂർ പയ്യന്നൂർ സ്വദേശിയായ അഭിനന്ദിനെ ബാധിക്കുമ്പോൾ, അവൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അതൊരു തടസമല്ലായിരുന്നു. പ്രായം കൂടുന്തോറും രോഗം കൈകാലുകളിലേക്കും ശരീരമാകെയും പടരുന്ന ഈ അവസ്ഥയിലും, പത്താം ക്ലാസുകാരനായ ഈ മിടുക്കൻ കാൽപന്തിനെ പ്രണയിച്ച് ജീവിതം തിരിച്ചുപിടിക്കുകയാണ്. ഈ ആത്മവിശ്വാസം തന്നെയാണ് സംസ്ഥാന സ്കൂള് കായികമേളയിലേക്കും അഭിനന്ദിനെ എത്തിച്ചത്.
ചോറ് വാരി കഴിക്കാൻ പോലും പരസഹായം ആവശ്യമുള്ള അഭിനന്ദിന് എതിർ പോസ്റ്റിലേക്ക് ഗോൾ തൊടുക്കാൻ യാതൊരു പ്രയാസവുമില്ല. ആത്മവിശ്വാസം കൊണ്ട് തൻ്റെ പരിമിതികളെ മറികടക്കുന്ന ഈ പോരാട്ടത്തിന് പൂർണ പിന്തുണയുമായി പിതാവ് സുനിലും ഒരു നാടാകെയും കൂടെയുണ്ട്.
കട്ട ഫാൻ, കട്ട സപ്പോർട്ട്
രാത്രി വൈകിയും ഫുട്ബോൾ കളി കാണാൻ ഉണർന്നിരിക്കുന്ന മകനെ കണ്ടതോടെ, കൂലിപ്പണിക്കാരനായ പിതാവ് സുനിലും അവനൊപ്പം കൂടി. കട്ട അർജൻ്റാന ഫാനായ മകൻ്റെ മനസ്സിൽ സ്പോർട്സ്മാൻ സ്പിരിറ്റ് ഉണർത്താൻ താൻ ബ്രസീൽ ആരാധകനായി മാറാറുണ്ടെന്ന് സുനിൽ പറയുന്നു. താനും കുട്ടിക്കാലം മുതൽ ഫുട്ബോൾ പ്രേമിയാണെങ്കിലും മകൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ സുനിലിൻ്റെയും ലഹരി.
കണ്ണൂർ മാതമംഗലം ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. ഹയർ സെക്കന്ഡറി സ്കൂളിലെ സഹപാഠികളുടെയും അധ്യാപകരുടെയും പിന്തുണയും, വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ വീട്ടിൽ പിതാവിനോടൊപ്പമുള്ള കാൽപന്തുകളിയുമാണ് അഭിനന്ദിന് കായിക മേളയിലേക്ക് എത്താനുള്ള ചവിട്ടുപടികൾ ഒരുക്കിയത്. നാട്ടിലെ അമ്പലം കമ്മിറ്റികളില് സജീവമായ സുനിലിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകനുവേണ്ടി ഒരു നാടാകെ കളിക്കളമൊരുക്കി അവനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു.
കളിക്കളത്തിലെ പോരാളി
ഭിന്നശേഷിക്കാരെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞ വർഷം ആരംഭിച്ച കായിക മേളയിൽ അന്നു മുതൽ അഭിനന്ദ് കളിക്കളത്തിൽ സജീവമാണ്. വളരുംതോറും മൂർച്ഛിക്കുന്ന രോഗാവസ്ഥയുണ്ടെങ്കിലും, ശരീരം അനുവദിക്കുന്നിടത്തോളം പന്ത് തട്ടാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഈ മിടുക്കൻ.
ഇത്തവണ ഭിന്നശേഷി കുട്ടികളുടെ ജൂനിയർ വിഭാഗം ഫുട്ബോൾ മത്സരത്തിൽ അഭിനന്ദ് ഉൾപ്പെട്ട ടീം കാസർകോടിനെതിരെ കടുത്ത മത്സരമാണ് കാഴ്ചവെച്ചത്. ഓരോ ഗോളിൽ മത്സരം സമനിലയിൽ അവസാനിച്ചപ്പോൾ, പെനാൽറ്റിയിൽ 2-3 ന് തോൽവി സമ്മതിക്കേണ്ടി വന്നു. എങ്കിലും തോൽവിയിൽ തളർന്ന് പിന്മാറാൻ അഭിനന്ദ് തയ്യാറല്ല. കഴിഞ്ഞ തവണ ഓട്ടമത്സരത്തിലും പങ്കെടുത്തിരുന്നെങ്കിലും ഇത്തവണ ശാരീരിക പരിമിതികൾ കാരണം ഫുട്ബോളിന് മാത്രമേ പേര് നൽകിയിട്ടുള്ളൂ.
ഭിന്നശേഷിക്കാരെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയതോടെ അഭിനന്ദിനെപ്പോലെ നിരവധി പേരാണ് കളിക്കളത്തിൽ ആശ്വാസം കണ്ടെത്തുന്നത്. ഭക്ഷണമുൾപ്പെടെ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഗ്രൗണ്ടിൽ തന്നെ വിതരണം ചെയ്ത് സംഘാടകരും പിന്തുണയുമായി കൂടെയുണ്ട്. മകൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങൾക്കൊപ്പം കട്ടയ്ക്ക് കൂടെ നിൽക്കുമെന്നാണ് പിതാവ് സുനിൽ ഉറപ്പുനൽകുന്നത്.