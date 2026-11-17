അഭിമന്യു വധക്കേസ്; മൂന്നു പ്രതികളുടെ ഫോണുകൾ കൊലയ്ക്ക് പിന്നാലെ പ്രവര്ത്തന രഹിതമായിരുന്നെന്ന് സാക്ഷിമൊഴി
അഭിമന്യു കൊല്ലപ്പെട്ടതിന്റെ തലേ ദിവസവും, കൊല്ലപ്പെട്ട ദിവസവും പ്രതികളായ റജീബ്, അബ്ദുൾ നാസർ, ഫിഫാസ് എന്നിവർ മറ്റ് പ്രതികളുമായി സംസാരിച്ചതിന്റെ വിവരങ്ങളും കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്.
Published : November 17, 2026 at 8:32 PM IST
എറണാകുളം: അഭിമന്യു വധക്കേസിലെ മൂന്ന് പ്രതികളുടെ ഫോണുകൾ സംഭവം നടന്ന 2018 ജൂലൈ രണ്ടിന് ശേഷം പ്രവർത്തനരഹിതമായിരുന്നുവെന്ന് സാക്ഷി മൊഴി. എറണാകുളം പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതിയിൽ സാക്ഷി വിസ്താരത്തിനിടെയാണ് ഭാരതി എയർടെൽ നോഡൽ ഓഫീസറായ വാസുദേവൻ നായർ പ്രധാനപ്പെട്ട മൊഴി നൽകിയത്. ആറാം പ്രതി റജീബ്, ഏഴാം പ്രതി അബ്ദുൾ നാസർ, ഒമ്പതാം പ്രതി ഫിഫാസ് എന്നിവരുടെ മൊബൈൽ കണക്ഷനുകളുടെ വിവരങ്ങളും, അന്നത്തെ കോൾ വിശദാംശങ്ങളും പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതി ജഡ്ജി കെ.കെ. ബാലകൃഷ്ണൻ മുമ്പാകെ സാക്ഷി മൊഴി നൽകി.
അഭിമന്യു കൊല്ലപ്പെട്ടതിന്റെ തലേ ദിവസവും, കൊല്ലപ്പെട്ട ദിവസവും പ്രതികളായ റജീബ്, അബ്ദുൾ നാസർ, ഫിഫാസ് എന്നിവർ മറ്റ് പ്രതികളുമായി സംസാരിച്ചതിന്റെ വിവരങ്ങളും കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം ഒക്ടോബർ പതിനഞ്ചിന് തുടങ്ങിയ സാക്ഷിവിസ്താരം തുടർച്ചയായ ദിവസങ്ങളിൽ തുടരുകയാണ്. നാളെയും സാക്ഷിവിസ്താരം തുടരും. എറണാകുളം മഹാരാജാസ് കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥിയും എസ്.എഫ്.ഐ നേതാവുമായിരുന്ന അഭിമന്യു കൊല്ലപ്പെട്ട കേസിൽ നിരോധിത സംഘടനയായ ക്യാമ്പസ് ഫ്രണ്ട്, പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് പ്രവർത്തകരായ 16 പ്രതികളാണ് കേസിൽ വിചാരണ നേരിടുന്നത്.
രഹസ്യ വിചാരണ ആവശ്യപ്പെട്ടും കോടതിക്ക് പുറത്ത് മാധ്യമങ്ങൾ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തുന്നത് തടയണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതികൾ സമർപ്പിച്ച ഹർജി കോടതി നേരത്തെ തള്ളിയിരുന്നു. പ്രതികൾക്കെതിരെ ചുമത്തിയ കുറ്റങ്ങളെല്ലാം പ്രതികൾ നിഷേധിച്ചതോടെയാണ് വിചാരണ തുടങ്ങിയത്. കേസിൽ ആകെ 156 സാക്ഷികളാണുള്ളത്. ചുരുങ്ങിയ ദിവസത്തിനുള്ളിൽ മുഴുവൻ സാക്ഷിവിസ്താരങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കാനാണ് കോടതി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
പ്രതികൾ നേരത്തെ പല തവണ കോടതിയിൽ ഹാജരാകാത്തതിൽ വിചാരണ കോടതി കടുത്ത അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. പിന്നീട് പ്രതികൾ കോടതിയിൽ നേരിട്ട് ഹാജരാകുകയായിരുന്നു. കേസിന്റെ വിചാരണ നടപടികൾ അതിവേഗം പൂർത്തിയാക്കാൻ ഹൈക്കോടതിയുടെ കർശന നിർദേശമുണ്ട്. വിചാരണ പൂർത്തിയാക്കി കൃത്യം നാലുമാസത്തിനുള്ളിൽ അന്തിമ വിധി പ്രസ്താവിക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി സെഷൻസ് കോടതിയോട് ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. കൊല്ലപ്പെട്ട അഭിമന്യുവിന്റെ അമ്മ ഭൂപതി സമർപ്പിച്ച ഹർജി പരിഗണിച്ചായിരുന്നു ഹൈക്കോടതിയുടെ ഈ സുപ്രധാന നടപടി.
യാതൊരു കാരണവശാലും സമയപരിധി നീട്ടിനൽകില്ലെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 2018 ജൂലൈ രണ്ടിനാണ് കേരളത്തെ നടുക്കിയ അഭിമന്യു കൊലപാതകം നടന്നത്. മഹാരാജാസ് കോളേജിൽ എസ്.എഫ്.ഐ - ക്യാമ്പസ് ഫ്രണ്ട് പ്രവർത്തകർ തമ്മിൽ ചുവരെഴുത്തിനെ ചൊല്ലിയുണ്ടായ തർക്കമാണ് സംഘർഷത്തിലും അഭിമന്യുവിന്റെ കൊലപാതകത്തിലും കലാശിച്ചത്. മുഖ്യപ്രതികളെ സമയബന്ധിതമായി പിടികൂടാൻ കഴിയാത്തത് വിചാരണ നീളാൻ കാരണമായെങ്കിലും, ഹൈക്കോടതിയുടെ ഇടപെടലിനെ തുടർന്നാണ് കേസിൽ വിചാരണ തുടങ്ങിയത്.
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