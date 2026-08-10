അഭിമന്യു വധക്കേസ്: മാധ്യമങ്ങളെ പേടിച്ച് പ്രതികൾ; 16 പേരും നേരിട്ട് ഹാജരാകണമെന്ന് കോടതി
കോടതിക്ക് പുറത്ത് മാധ്യമങ്ങൾ നിൽക്കുന്നുണ്ടെന്നും ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തുന്നതിനാൽ ഹാജരാകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്നുമായിരുന്നു പ്രതിഭാഗത്തിൻ്റെ വാദം.
Published : August 10, 2026 at 2:24 PM IST
എറണാകുളം: മഹാരാജാസ് കോളജ് വിദ്യാർഥിയും എസ്എഫ്ഐ പ്രവർത്തകനുമായ അഭിമന്യു കൊല്ലപ്പെട്ട കേസിൽ മുഴുവൻ പ്രതികളും വ്യാഴാഴ്ച നേരിട്ട് ഹാജരാകണമെന്ന് എറണാകുളം പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതിയുടെ കർശന നിർദേശം. മാധ്യമങ്ങളുള്ളതിനാൽ ഹാജരാകുന്നതിൽ ഇളവ് തേടിയ പ്രതികളുടെ വാദം തള്ളിയാണ് കോടതി ഉത്തരവ്.
തുടർച്ചയായ രണ്ടാം തവണയും കോടതി നിർദേശം അവഗണിച്ച് പ്രതികൾ ഹാജരാകാതിരുന്നതോടെയാണ് കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ട 16 പേരും ഈ മാസം 13ന് നേരിട്ട് എത്താൻ കോടതി നിർദേശിച്ചത്. തിങ്കളാഴ്ച കേസ് പരിഗണിച്ചപ്പോൾ ഒരാൾ പോലും ഹാജരാകാതിരുന്നതിൽ കോടതി കടുത്ത അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തി. കോടതിക്ക് പുറത്ത് മാധ്യമങ്ങൾ നിൽക്കുന്നുണ്ടെന്നും ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തുന്നതിനാൽ ഹാജരാകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്നുമായിരുന്നു പ്രതിഭാഗത്തിൻ്റെ വാദം. മാധ്യമപ്രവർത്തകർ നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ ചിത്രങ്ങളും പ്രതിഭാഗം കോടതിയെ കാണിച്ചു. എന്നാൽ അങ്ങനെയെങ്കിൽ വിചാരണ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ച കോടതി പ്രതികളുടെ വാദം തള്ളുകയും ഇനി അവധി നൽകാൻ കഴിയില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയുമായിരുന്നു.
വിചാരണ പൂർത്തിയാക്കാൻ ഹൈക്കോടതി നിർദേശം
കഴിഞ്ഞ എട്ടു വർഷത്തിനിടെ ഒരുതവണ മാത്രമാണ് പ്രതികൾ കോടതിയിൽ ഹാജരായതെന്ന് അഭിമന്യുവിൻ്റെ സഹോദരൻ്റെ അഭിഭാഷകൻ അഡ്വ. കെ എസ് അരുൺകുമാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ക്രൂരമായ കൊലപാതകമാണ് നടന്നതെന്നും പ്രതികൾക്ക് ഇത്രയും ആനുകൂല്യം നൽകേണ്ടതില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വാദിച്ചു. നാലു മാസത്തിനകം കേസിൻ്റെ വിചാരണ പൂർത്തിയാക്കി അന്തിമ വിധി പ്രസ്താവിക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതിയുടെ കർശന നിർദേശമുണ്ട്. കൊല്ലപ്പെട്ട അഭിമന്യുവിൻ്റെ അമ്മ ഭൂപതി സമർപ്പിച്ച ഹർജി പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവ്. ഇതിനായി ഇനി യാതൊരു കാരണവശാലും സമയപരിധി നീട്ടിനൽകില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
13ന് പ്രതികൾ എത്തുമ്പോൾ അവർക്കെതിരെ പുതുതായി ചേർത്ത കുറ്റങ്ങൾ വായിച്ചുകേൾപ്പിക്കും. പ്രോസിക്യൂഷൻ ആവശ്യപ്രകാരം ബോധപൂർവം പരിക്കേൽപ്പിക്കൽ എന്ന കുറ്റകൃത്യം കൂടി പ്രതികൾക്കെതിരെ ചുമത്താൻ കോടതി അനുമതി നൽകിയിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമത്തിലെ 323-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള ഈ കുറ്റം കൂടി ചേർത്താകും ഇനി വിചാരണ നടക്കുക.
നടുക്കിയ കൊലപാതകം
2018 ജൂലൈ രണ്ടിനാണ് കേരളത്തെ നടുക്കിയ കൊലപാതകം നടന്നത്. എറണാകുളം മഹാരാജാസ് കോളജിലെ ചുവരെഴുത്തിനെച്ചൊല്ലി എസ്എഫ്ഐ പ്രവർത്തകരും നിരോധിത സംഘടനയായ കാമ്പസ് ഫ്രണ്ട് പ്രവർത്തകരും തമ്മിലുണ്ടായ സംഘർഷത്തിലാണ് ഇടുക്കി വട്ടവട സ്വദേശിയായ അഭിമന്യു കൊല്ലപ്പെട്ടത്. മഹാരാജാസ് കോളജിലെ രണ്ടാം വർഷ ബിഎസ്സി കെമിസ്ട്രി വിദ്യാർഥിയായിരുന്നു ഇരുപതുകാരനായ അഭിമന്യു. കുറ്റകൃത്യത്തിൽ നേരിട്ട് പങ്കുള്ള 16 പ്രതികൾക്കെതിരെയാണ് അന്വേഷണ സംഘം കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചത്.
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മുഖ്യപ്രതികളെ സമയത്തിന് പിടികൂടാൻ കഴിയാതിരുന്നതും വിചാരണക്കോടതിയുടെ കസ്റ്റഡിയിലുണ്ടായിരുന്ന സുപ്രധാന രേഖകൾ കാണാതായതും വിചാരണ നീണ്ടുപോകാൻ കാരണമായിരുന്നു. കുറ്റപത്രം ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിർണായക രേഖകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടത് വലിയ വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിവച്ചിരുന്നു. പിന്നീട് ഈ രേഖകൾ പുനഃസൃഷ്ടിച്ചാണ് കോടതി നടപടികൾ പുനരാരംഭിച്ചത്. ഹൈക്കോടതിയുടെയും സെഷൻസ് കോടതിയുടെയും പുതിയ ഇടപെടലുകളോടെ കേസിൽ ഉടൻ തന്നെ നീതി ലഭിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് അഭിമന്യുവിൻ്റെ കുടുംബവും പൊതുസമൂഹവും.
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