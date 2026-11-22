അഭിമന്യു വധക്കേസ്; മരണം ആശുപത്രിയിലെത്തും മുമ്പ്, മൊഴി നല്കി ഡോക്ടര്
മൂർച്ചയുള്ളതും അഗ്രം കൂർത്തതുമായ ആയുധം കൊണ്ടായിരിക്കാം ഹൃദയത്തിലേക്ക് തുളച്ച് കയറിയ മുറിവ് സംഭവിച്ചതെന്നുമാണ് സാക്ഷിയായ ഫോറൻസിക് സർജന്റെ മൊഴി.
Published : November 22, 2026 at 8:04 AM IST
എറണാകുളം: അഭിമന്യുവിനെ എറണാകുളം ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചപ്പോഴേക്കും മരണം സംഭവിച്ചിരുന്നതായി സാക്ഷിമൊഴി. അഭിമന്യു വധക്കേസിൽ എറണാകുളം പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതിയിൽ സാക്ഷി വിസ്താരത്തിനിടെ ജനറൽ ആശുപത്രിയിലെ ഡോ.പാർവതി മൊഴി നൽകി. നെഞ്ചിന്റെ ഇടതുഭാഗത്ത് ആഴത്തിൽ മുറിവേറ്റ് ശക്തമായ രക്തസ്രാവം ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും പരിക്കേറ്റ അഭിമന്യുവിനെ വിദഗ്ധ ചികിത്സക്കായി റഫർ ചെയ്ത കാര്യവും പാർവതി കോടതിയിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചു.
സംഭവത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ച അഭിമന്യുവിനെ പരിശോധിച്ചുവെന്നും ആഴമേറിയ മുറിവാണ് ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതെന്നും എറണാകുളം മെഡിക്കൽ ട്രസ്റ്റ് ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടർ ഹരിലാൽ മൊഴി നൽകി. ശരീരത്തിൽ പരിക്കുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ചികിത്സിച്ച ഡോ.മാളിയേക്കൽ മാല വിനീത് കോടതിയിൽ മൊഴി നൽകി. അഭിമന്യുവിന്റെ നെഞ്ചിലേറ്റ കുത്ത് ഹൃദയത്തിലേക്ക് തുളച്ചുകയറിയതായി എറണാകുളം ജനറല് ആശുപത്രി ഫോറൻസിക് സർജൻ ഡോ.ബിജു ജെയിംസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മൊഴി നൽകിയിരുന്നു.
ആഴത്തിലുള്ള ഈ മുറിവ് മരണം സംഭവിക്കാവുന്ന തരത്തിലുള്ളതായിരുന്നുവെന്നും അഭിമന്യുവിന്റെ മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോര്ട്ട പരിശോധന നടത്തിയ ഡോ.ബിജു ജെയിംസ്, പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതി ജഡ്ജ് കെ.കെ ബാലകൃഷ്ണന് മുമ്പാകെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. മരണകാരണമായ കുത്ത് ഏൽക്കുമ്പോൾ അഭിമന്യു കൈകൾ കൊണ്ട് തടയാനാകാത്ത വിധം നിൽക്കുകയായിരിക്കും. മൂർച്ചയുള്ളതും അഗ്രം കൂർത്തതുമായ ആയുധം കൊണ്ടായിരിക്കാം ഹൃദയത്തിലേക്ക് തുളച്ച് കയറിയ മുറിവ് സംഭവിച്ചതെന്നുമാണ് സാക്ഷിയായ ഫോറൻസിക് സർജന്റെ മൊഴി.
അതേസമയം മൂന്ന് പ്രതികളുടെ ഫോണുകൾ സംഭവം നടന്ന 2018 ജൂലൈ രണ്ടിന് ശേഷം പ്രവർത്തന രഹിതമായിരുന്നുവെന്ന് ഭാരതി എയർടെൽ നോഡൽ ഓഫിസറായ വാസുദേവൻ നായർ മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആറാം പ്രതി റജീബ്, ഏഴാം പ്രതി അബ്ദുൾ നാസർ, ഒമ്പതാം പ്രതി ഫിഫാസ് എന്നിവരുടെ മൊബൈൽ കണക്ഷനുകളുടെ വിവരങ്ങളും അന്നത്തെ കോൾ വിശദാംശങ്ങളും പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതിയിൽ സാക്ഷി മൊഴി നൽകി.
അഭിമന്യു കൊല്ലപ്പെട്ടതിന്റെ മുമ്പത്തെ ദിവസവും കൊല്ലപ്പെട്ട ദിവസവും പ്രതികളായ റജീബ്, അബ്ദുൾ നാസർ, ഫിഫാസ് എന്നിവർ മറ്റ് പ്രതികളുമായി സംസാരിച്ചതിന്റെ വിവരങ്ങളും കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. ഒക്ടോബർ പതിനഞ്ചിന് തുടങ്ങിയ സാക്ഷിവിസ്താരം ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ്. എറണാകുളം പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് ജഡ്ജി കെകെ ബാലകൃഷ്ണൻ മുമ്പാകെയായിരുന്നു വിസ്താരം. സ്പെഷ്യൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ ജി മോഹൻരാജ്, അഭിമന്യുവിന്റെ സഹോദരന് പരിജിത്ത് മനോഹരനുവേണ്ടി അഡ്വ. കെഎസ് അരുൺകുമാർ, അഭിഭാഷകരായ ആതിര, കെപി അമൃത എന്നിവർ പ്രോസിക്യൂഷനുവേണ്ടി ഹാജരായി. പ്രതിഭാഗത്തിനുവേണ്ടി ബി രാമൻപിള്ള, അഭിഭാഷകരായ അനിൽ, മുഹമ്മദ് റാൽസ് എന്നിവരും ഹാജരായി. വിസ്താരം തിങ്കളാഴ്ചയും തുടരും.
എറണാകുളം മഹാരാജാസ് കോളജ് വിദ്യാർഥിയും എസ്എഫ്ഐ നേതാവുമായിരുന്ന അഭിമന്യു കൊല്ലപ്പെട്ട കേസിൽ നിരോധിത സംഘടനയായ ക്യാമ്പസ് ഫ്രണ്ട്, പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് പ്രവർത്തകരായ 16 പ്രതികളാണ് കേസിൽ വിചാരണ നേരിടുന്നത്. രഹസ്യ വിചാരണ ആവശ്യപ്പെട്ടും കോടതിക്ക് പുറത്ത് മാധ്യമങ്ങൾ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തുന്നത് തടയണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതികൾ സമർപ്പിച്ച ഹർജി കോടതി നേരത്തെ തള്ളിയിരുന്നു. പ്രതികൾക്കെതിരെ ചുമത്തിയ കുറ്റങ്ങളെല്ലാം പ്രതികൾ നിഷേധിച്ചതോടെയാണ് വിചാരണ തുടങ്ങിയത്. കേസിൽ ആകെ 156 സാക്ഷികളാണുള്ളത്. ചുരുങ്ങിയ ദിവസത്തിനുള്ളിൽ മുഴുവൻ സാക്ഷിവിസ്താരങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കാനാണ് കോടതി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. കേസിന്റെ വിചാരണ നടപടികൾ അതിവേഗം പൂർത്തിയാക്കാൻ ഹൈക്കോടതിയുടെ കർശന നിർദേശമുണ്ട്.
വിചാരണ പൂർത്തിയാക്കി കൃത്യം നാലുമാസത്തിനുള്ളിൽ അന്തിമ വിധി പ്രസ്താവിക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി സെഷൻസ് കോടതിയോട് നിർദേശിച്ചിരുന്നു. കൊല്ലപ്പെട്ട അഭിമന്യുവിന്റെ അമ്മ ഭൂപതി സമർപ്പിച്ച ഹർജി പരിഗണിച്ചായിരുന്നു ഹൈക്കോടതിയുടെ ഈ സുപ്രധാന നടപടി. യാതൊരു കാരണവശാലും സമയപരിധി നീട്ടിനൽകില്ലെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
2018 ജൂലൈ രണ്ടിനാണ് കേരളത്തെ നടുക്കിയ അഭിമന്യു കൊലപാതകം നടന്നത്. മഹാരാജാസ് കോളജിൽ എസ്എഫ്ഐ - ക്യാമ്പസ് ഫ്രണ്ട് പ്രവർത്തകർ തമ്മിൽ ചുവരെഴുത്തിനെ ചൊല്ലിയുണ്ടായ തർക്കമാണ് സംഘർഷത്തിലും അഭിമന്യുവിന്റെ കൊലപാതകത്തിലും കലാശിച്ചത്. മുഖ്യപ്രതികളെ സമയബന്ധിതമായി പിടികൂടാൻ കഴിയാത്തത് വിചാരണ നീളാൻ കാരണമായെങ്കിലും ഹൈക്കോടതിയുടെ ഇടപെടലിനെ തുടർന്നാണ് കേസിൽ വിചാരണ ആരംഭിച്ചത്.
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