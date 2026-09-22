ETV Bharat / state

അഭിമന്യു വധക്കേസിൽ പ്രതികൾക്ക് തിരിച്ചടി; രഹസ്യ വിചാരണയെന്ന ആവശ്യം തള്ളി കോടതി

അഭിമന്യു വധക്കേസിൽ രഹസ്യ വിചാരണയാവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതികൾ സമർപ്പിച്ച ഹർജി എറണാകുളം പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതി തള്ളി. വിചാരണ ഒക്ടോബർ 15 ന് തുടങ്ങും.

Court Denies Secret Trial Demand abhimanyu case verdict updates അഭിമന്യൂ വധക്കേസ് ernakulam session court
Abhimanyu (File, ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 22, 2026 at 12:43 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

എറണാകുളം: മഹാരാജാസ് കോളജ് വിദ്യാർഥിയും എസ്.എഫ്.ഐ നേതാവുമായിരുന്ന അഭിമന്യു കൊല്ലപ്പെട്ട കേസിൽ രഹസ്യ വിചാരണയാവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതികൾ നൽകിയ ഹർജി തള്ളി. ക്യാമ്പസ് ഫ്രണ്ട് , പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് പ്രവർത്തകരായിരുന്ന പതിനാറ് പ്രതികൾ നൽകിയ ഹർജിയാണ് എറണാകുളം പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതി തള്ളിയത്.

കോടതിക്ക് പുറത്ത് പ്രതികളുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങൾ പകർത്തുന്നത് തടയണമെന്ന ആവശ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പടെ പ്രതികൾ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത്തരം ആവശ്യങ്ങളൊന്നും കോടതി അംഗീകരിച്ചില്ല. ഒക്ടോബർ 15 മുതൽ തന്നെ വിചാരണ തുടങ്ങും.ഇതിന്‍റെ ഭാഗമായി ആദ്യദിനത്തിൽ ഒന്നും രണ്ടും സാക്ഷികളെ വിസ്തരിക്കും.


ആകെ 156 സാക്ഷികളെയാണ് വിസ്തരിക്കുന്നത്. 18 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ വിസ്താരം പൂർത്തിയാക്കാനാണ് കോടതി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. നേരത്തെ കേസ് പരിഗണിച്ചപ്പോൾ പ്രതികൾ കോടതിയിൽ ഹാജരാകാതിരുന്നതിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതി കടുത്ത അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. തുടർന്ന് കോടതിയുടെ കർശന നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്ന് കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രതികൾ കോടതിയിൽ നേരിട്ട് ഹാജറായിരുന്നു.

അന്ന് അവർക്കെതിരെ പുതുതായി ചുമത്തിയ കുറ്റങ്ങൾ വായിച്ചുകേൾപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ പ്രതികളെല്ലാം കുറ്റം നിഷേധിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതോടെയാണ് എറണാകുളം പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതി വിചാരണ തീയതി തീരുമാനിച്ചത്. കേസിൻ്റെ വിചാരണ നടപടികൾ ഇനി ഒട്ടും വൈകിപ്പിക്കാതെ അതിവേഗം പൂർത്തിയാക്കാൻ ഹൈക്കോടതിയുടെ വ്യക്തമായ നിർദേശമുണ്ട്.

വിചാരണ പൂർത്തിയാക്കി കൃത്യം നാലു മാസത്തിനുള്ളിൽ അന്തിമ വിധി പ്രസ്താവിക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി സെഷൻസ് കോടതിയോട് നിർദേശിച്ചിരുന്നു. കൊല്ലപ്പെട്ട അഭിമന്യുവിൻ്റെ അമ്മ ഭൂപതി സമർപ്പിച്ച ഹര്‍ജി പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു ഹൈക്കോടതിയുടെ ഈ സുപ്രധാന ഉത്തരവ്. ഇനി യാതൊരു കാരണവശാലും സമയപരിധി നീട്ടിനൽകില്ലെന്നും ഹൈക്കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.


2018 ജൂലൈ രണ്ടിനാണ് കേരളത്തെ നടുക്കിയ ക്രൂര കൊലപാതകം നടക്കുന്നത്. മഹാരാജാസ് കോളജിൽ എസ്.എഫ്.ഐ - ക്യാമ്പസ് ഫ്രണ്ട് പ്രവർത്തകർ തമ്മിൽ ചുവരെഴുത്തിനെ ചൊല്ലിയുണ്ടായ തർക്കമാണ് സംഘർഷത്തിലും തുടർന്ന് കൊലപാതകത്തിലും കലാശിച്ചത്. നിരോധിത സംഘടനയായ ക്യാമ്പസ് ഫ്രണ്ടിൻ്റെ പ്രവർത്തകർ അഭിമന്യുവിനെ കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു.


കൃത്യത്തിൽ നേരിട്ട് പങ്കുള്ള 16 പ്രതികൾക്കെതിരെയുള്ള കുറ്റപത്രമാണ് അന്വേഷണ സംഘം സമർപ്പിച്ചത്. എന്നാൽ, കേസിലെ മുഖ്യപ്രതികളെ സമയത്തിന് പിടികൂടാൻ കഴിയാതിരുന്നതിനെ തുടർന്ന് വിചാരണ നടപടികൾ നീണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു. കൊലപാതകം നടന്ന് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും വിചാരണ പൂർത്തിയാകാത്തതിൽ വലിയ വിമർശനങ്ങൾ ഉയർന്നിരുന്നു. എന്നാൽ ഹൈക്കോടതിയുടെ ഇടപെടലോടെ കേസിൽ വിചാരണ വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ അവസരമൊരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്.

Also Read: 'മദ്യം പിടിച്ച വീട് തൻ്റേതല്ല'; രേഖകൾ ഹാജരാക്കി ആൻ്റോ അഗസ്റ്റിൻ, ഉപാധികളോടെ ജാമ്യം

TAGGED:

COURT DENIES SECRET TRIAL DEMAND
ABHIMANYU CASE VERDICT UPDATES
അഭിമന്യൂ വധക്കേസ്
ERNAKULAM SESSION COURT
ABHIMANYU MURDER CASE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.