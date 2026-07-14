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അഭിമന്യു വധക്കേസ്: വിചാരണ നിർത്തിവെക്കണമെന്ന പ്രതികളുടെ അപ്പീൽ ഹൈക്കോടതി തള്ളി

പ്രതികളുടെ വിചാരണ തടസമില്ലാതെ തുടരാമെന്നും, അനുബന്ധ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കുന്നത് ഇതിന് തടസമല്ലെന്നുമുള്ള പ്രൊസിക്യൂഷൻ വാദം കോടതി അംഗീകരിച്ചു.

Mohammad Abhimanyu case Ernakulam Sessions Court Kerala High Court rejects Court rejects accused appeal
Abhimanyu (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 14, 2026 at 5:47 PM IST

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എറണാകുളം: മഹാരാജാസ് കോളേജിലെ എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകൻ അഭിമന്യുവിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ വിചാരണ നടപടികൾ നിർത്തിവെക്കണമെന്ന പ്രതികളുടെ അപ്പീൽ ഹൈക്കോടതി തള്ളി. കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതി മുഹമ്മദ് ഉൾപ്പെടെ അഞ്ച് പ്രതികൾ നൽകിയ ഹർജിയാണ് കോടതി നിരസിച്ചത്. ഇതോടെ കേസിൽ എറണാകുളം സെഷൻസ് കോടതിയിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന വിചാരണ നടപടികളുമായി പ്രൊസിക്യൂഷന് മുന്നോട്ട് പോകാം.

അനുബന്ധ കുറ്റപത്രം തടസമല്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി

കേസിലെ 17 മുതൽ 26 വരെയുള്ള പ്രതികൾക്കെതിരെ പൂർണ്ണമായ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കുന്നതിന് മുൻപാണ് വിചാരണ തുടങ്ങുന്നതെന്നും, അതിനാൽ നടപടികൾ നിർത്തിവെക്കണം എന്നതുമായിരുന്നു പ്രതിഭാഗത്തിൻ്റെ പ്രധാന വാദം. എന്നാൽ ഈ വാദത്തെ പ്രൊസിക്യൂഷൻ ശക്തമായി എതിർത്തു.

കൊലപാതകത്തിൽ നേരിട്ട് പങ്കെടുത്ത ആദ്യ 16 പ്രതികളുടെ വിചാരണയാണ് ഇപ്പോൾ ആരംഭിക്കുന്നത്. തെളിവ് നശിപ്പിക്കാനും പ്രതികളെ ഒളിവിൽ പോകാൻ സഹായിച്ചവർക്കുമെതിരെയുള്ള അനുബന്ധ കുറ്റപത്രം ഉടൻ തന്നെ സമർപ്പിക്കുമെന്നും പ്രൊസിക്യൂഷൻ കോടതിയെ അറിയിച്ചു. ഇത് ആദ്യഘട്ട വിചാരണയെ ബാധിക്കില്ലെന്ന സർക്കാരിന്റെ വാദം അംഗീകരിച്ചാണ് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ്.

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വിചാരണ തീയതി ഈ മാസം 24-ന് നിശ്ചയിക്കും

ഈ മാസം 24-ന് എറണാകുളം സെഷൻസ് കോടതി കേസിൻ്റെ വിചാരണ തീയതി തീരുമാനിക്കാൻ ഇരിക്കെയാണ്, നടപടികൾ തടസ്സപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ പ്രതികൾ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. ക്യാമ്പസ് രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകളിൽ വലിയ വഴിത്തിരിവായ ഈ കേസിൻ്റെ വിചാരണ വേഗത്തിലാക്കാൻ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് സഹായിക്കും. 2018 ജൂലൈ 2-നാണ് എറണാകുളം മഹാരാജാസ് കോളേജ് ചുവരെഴുത്തിനെച്ചൊല്ലിയുണ്ടായ തർക്കത്തെത്തുടർന്ന് എസ് എഫ് ഐ നേതാവായിരുന്ന അഭിമന്യുവിനെ ക്യാമ്പസ് ഫ്രണ്ട്, പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് (PFI), എസ് ഡി പി ഐ (SDPI) പ്രവർത്തകർ കോളേജിന് മുന്നിലിട്ട് കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തിയത്. നാടിനെ നടുക്കിയ കൊലപാതകം നടന്ന് വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ടിട്ടും വിചാരണ നീണ്ടുപോകുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് കോടതിയുടെ ഈ നിർണ്ണായക ഇടപെടൽ.

കേരള മനസ്സാക്ഷിയെ പിടിച്ചുകുലുക്കിയ ക്യാമ്പസ് കൊലപാതകങ്ങളിൽ ഒന്നായ അഭിമന്യു വധക്കേസിൽ, നീതി നടപ്പാക്കുന്നതിനെ വൈകിപ്പിക്കാനുള്ള പ്രതിഭാഗത്തിൻ്റെ ശ്രമങ്ങൾക്കേറ്റ കനത്ത തിരിച്ചടിയാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഈ നിർണ്ണായക ഉത്തരവ്. കൊലപാതകം നടന്ന് വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ടിട്ടും സാങ്കേതിക കാരണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് വിചാരണ നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാനുള്ള നീക്കങ്ങൾക്ക് കോടതി വിരാമമിട്ടിരിക്കുകയാണ്. വരാനിരിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ എറണാകുളം സെഷൻസ് കോടതി വിചാരണ തീയതി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതോടെ, ഈ ക്രൂരമായ രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകത്തിലെ ഇരയ്ക്കും കുടുംബത്തിനും അർഹമായ നീതി എത്രയും വേഗം ലഭ്യമാകുമെന്നാണ് പൊതുസമൂഹവും നിയമവൃത്തങ്ങളും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

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TAGGED:

MOHAMMAD ABHIMANYU CASE
ERNAKULAM SESSIONS COURT
KERALA HIGH COURT REJECTS
COURT REJECTS ACCUSED APPEAL
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