'അഭിമന്യുവിൻ്റെ നെഞ്ചിലേറ്റ കുത്ത് ഹൃദയത്തിലേക്ക് തുളച്ചുകയറി'; നിർണായക മൊഴി നല്കി ഫോറൻസിക് സർജന്
മരണകാരണമായ കുത്ത് ഏൽക്കുമ്പോൾ കൈകൾ കൊണ്ട് തടയാനാകാത്ത വിധമുള്ള നിലയിലായിരിക്കാം അഭിമന്യു നിന്നിരുന്നത്
Published : November 18, 2026 at 6:11 PM IST
എറണാകുളം: മഹാരാജാസ് കോളജ് വിദ്യാർഥിയും എസ്എഫ്ഐ നേതാവുമായിരുന്ന അഭിമന്യുവിൻ്റെ നെഞ്ചിലേറ്റ കുത്ത് ഹൃദയത്തിലേക്ക് തുളച്ചുകയറിയിരുന്നതായി ഫോറൻസിക് സർജൻ്റെ മൊഴി. അഭിമന്യു വധക്കേസിൽ എറണാകുളം പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതിയിൽ നടന്ന സാക്ഷി വിസ്താരത്തിനിടെയാണ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം പരിശോധന നടത്തിയ എറണാകുളം ജനറൽ ആശുപത്രിയിലെ ഫോറൻസിക് സർജൻ ഡോ. ബിജു ജെയിംസ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.
പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതി ജഡ്ജ് കെ. കെ. ബാലകൃഷ്ണൻ മുമ്പാകെയാണ് സാക്ഷിവിസ്താരം നടന്നത്. നെഞ്ചിലേറ്റ ആഴത്തിലുള്ള മുറിവ് മരണം സംഭവിക്കാൻ പര്യാപ്തമായതായിരുന്നുവെന്ന് ഡോ. ബിജു ജെയിംസ് മൊഴി നൽകി. മരണകാരണമായ കുത്ത് ഏൽക്കുമ്പോൾ കൈകൾ കൊണ്ട് തടയാനാകാത്ത വിധമുള്ള നിലയിലായിരിക്കാം അഭിമന്യു നിന്നിരുന്നത്. മൂർച്ചയുള്ളതും അഗ്രം കൂർത്തതുമായ ആയുധം കൊണ്ടാകാം ഹൃദയത്തിലേക്ക് തുളച്ചുകയറിയ ഈ മുറിവ് ഉണ്ടായതെന്നും അദ്ദേഹം കോടതിയെ അറിയിച്ചു. സംഭവസ്ഥലത്തിൻ്റെ സീൻ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കിയ വില്ലേജ് ഓഫീസർ അശോക് കുമാറിനെയും ഇന്ന് കോടതി വിസ്തരിച്ചു.
നിർണായകമാകുന്ന പ്രതികളുടെ ഫോൺ രേഖകൾ
കൊലപാതകം നടന്ന 2018 ജൂലൈ രണ്ടിന് ശേഷം കേസിലെ മൂന്ന് പ്രതികളുടെ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ പ്രവർത്തനരഹിതമായിരുന്നുവെന്ന് ഭാരതി എയർടെൽ നോഡൽ ഓഫീസർ വാസുദേവൻ നായർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോടതിയിൽ മൊഴി നൽകിയിരുന്നു. ആറാം പ്രതി റജീബ്, ഏഴാം പ്രതി അബ്ദുൾ നാസർ, ഒമ്പതാം പ്രതി ഫിഫാസ് എന്നിവരുടെ മൊബൈൽ കണക്ഷൻ വിവരങ്ങളും കോൾ വിശദാംശങ്ങളും പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
അഭിമന്യു കൊല്ലപ്പെട്ടതിൻ്റെ തലേദിവസവും കൊലപാതകം നടന്ന ദിവസവും ഈ മൂന്ന് പ്രതികളും കേസിലെ മറ്റ് പ്രതികളുമായി ഫോണിൽ സംസാരിച്ചതിൻ്റെ നിർണായക വിവരങ്ങളും പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. ഒക്ടോബർ 15-ന് ആരംഭിച്ച സാക്ഷിവിസ്താരം തുടർച്ചയായ ദിവസങ്ങളിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. നാളെയും വിസ്താരം തുടരും.
വിചാരണ വേഗത്തിലാക്കാൻ ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശം
നിരോധിത സംഘടനകളായ ക്യാമ്പസ് ഫ്രണ്ട്, പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തകരായ 16 പ്രതികളാണ് കേസിൽ വിചാരണ നേരിടുന്നത്. രഹസ്യ വിചാരണ അനുവദിക്കണമെന്നും കോടതിക്ക് പുറത്ത് മാധ്യമങ്ങൾ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തുന്നത് വിലക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതികൾ നൽകിയ ഹർജി കോടതി നേരത്തെ തള്ളിയിരുന്നു. പ്രതികൾ കുറ്റം നിഷേധിച്ചതോടെയാണ് വിചാരണ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചത്.
കേസിൽ ആകെ 156 സാക്ഷികളാണുള്ളത്. ചുരുങ്ങിയ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ മുഴുവൻ സാക്ഷികളുടെയും വിസ്താരം പൂർത്തിയാക്കാനാണ് കോടതി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. പ്രതികൾ നേരത്തെ പലതവണ കോടതിയിൽ ഹാജരാകാതിരുന്നതിൽ വിചാരണ കോടതി കടുത്ത അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. അഭിമന്യുവിൻ്റെ അമ്മ ഭൂപതി സമർപ്പിച്ച ഹർജി പരിഗണിച്ച ഹൈക്കോടതി, വിചാരണ പൂർത്തിയാക്കി കൃത്യം നാല് മാസത്തിനുള്ളിൽ അന്തിമ വിധി പ്രസ്താവിക്കാൻ സെഷൻസ് കോടതിയോട് കർശനമായി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. യാതൊരു കാരണവശാലും സമയപരിധി നീട്ടിനൽകില്ലെന്നും ഹൈക്കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
2018 ജൂലൈ രണ്ടിനാണ് കേരളത്തെ നടുക്കിയ അഭിമന്യു കൊലപാതകം നടന്നത്. എറണാകുളം മഹാരാജാസ് കോളജിൽ എസ്എഫ്ഐ - ക്യാമ്പസ് ഫ്രണ്ട് പ്രവർത്തകർ തമ്മിൽ ചുവരെഴുത്തിനെ ചൊല്ലിയുണ്ടായ തർക്കമാണ് സംഘർഷത്തിലും അഭിമന്യുവിൻ്റെ അരുംകൊലയിലും കലാശിച്ചത്. മുഖ്യപ്രതികളെ സമയബന്ധിതമായി പിടികൂടാൻ കഴിയാതിരുന്നത് വിചാരണ നടപടികൾ നീളാൻ ഇടയാക്കിയെങ്കിലും ഹൈക്കോടതിയുടെ കർശന ഇടപെടലിനെ തുടർന്നാണ് ഇപ്പോൾ വിചാരണ വേഗത്തിലായിരിക്കുന്നത്.
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