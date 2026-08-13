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എട്ടു വർഷത്തിനിടെ ഹാജരായത് ആദ്യം; അഭിമന്യു കേസിൽ വിചാരണ നടപടികൾ വേഗത്തിൽ

കഴിഞ്ഞ തവണ കേസ് പരിഗണിച്ചപ്പോൾ ഒരു പ്രതി പോലും ഹാജരാകാതിരുന്നതിൽ വിചാരണ കോടതി കടുത്ത അതൃപ്‌തി രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു

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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 13, 2026 at 11:54 AM IST

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എറണാകുളം: മഹാരാജാസ് കോളജ് വിദ്യാർഥിയായിരുന്ന അഭിമന്യുവിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ വിചാരണ നേരിടുന്ന പ്രതികൾ എറണാകുളം പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതിയിൽ ഹാജരായി. മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ സാന്നിധ്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കോടതിയിൽ നേരിട്ട് എത്തുന്നതിൽ നിന്ന് ഇളവ് വേണമെന്ന പ്രതികളുടെ ആവശ്യം തള്ളിയതിന് പിന്നാലെയാണ് നടപടി. ഹൈക്കോടതിയുടെ കർശന നിർദേശത്തെ തുടർന്ന് കേസിൻ്റെ വിചാരണ നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.

കഴിഞ്ഞ തവണ കേസ് പരിഗണിച്ചപ്പോൾ ഒരു പ്രതി പോലും ഹാജരാകാതിരുന്നതിൽ വിചാരണ കോടതി കടുത്ത അതൃപ്‌തി രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. കോടതിക്ക് പുറത്ത് മാധ്യമങ്ങൾ നിൽക്കുന്നുണ്ടെന്നും ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തുന്നതിനാൽ ഹാജരാകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്നുമായിരുന്നു പ്രതിഭാഗത്തിൻ്റെ വാദം. മാധ്യമപ്രവർത്തകർ നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ ചിത്രങ്ങളും പ്രതിഭാഗം കോടതിയെ കാണിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ വാദം തള്ളിയ കോടതി, വിചാരണ വേളയിൽ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിക്കുകയും ഇനി അവധി നൽകാൻ കഴിയില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് കുറ്റപത്രത്തിലുള്ള 16 പ്രതികളോടും നേരിട്ട് ഹാജരാകാൻ കർശന നിർദേശം നൽകുകയായിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എട്ടുപേർ കോടതിയിൽ എത്തി.

കഴിഞ്ഞ എട്ടു വർഷത്തിനിടെ ഒരുതവണ മാത്രമാണ് പ്രതികൾ കോടതിയിൽ ഹാജരായത്. വിചാരണ വൈകുന്നതിനെതിരെ അഭിമന്യുവിൻ്റെ അമ്മ ഭൂപതി കഴിഞ്ഞ മാസം ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു. ഈ ഹർജി പരിഗണിച്ച ഹൈക്കോടതി, നാലു മാസത്തിനകം കേസിൻ്റെ വിചാരണ പൂർത്തിയാക്കി അന്തിമ വിധി പ്രസ്‌താവിക്കണമെന്ന് കർശന നിർദേശം നൽകി. ഇതിനായി ഇനി യാതൊരു കാരണവശാലും സമയപരിധി നീട്ടിനൽകില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഉത്തരവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സെഷൻസ് കോടതി വിചാരണ നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കിയത്.

പ്രതികൾ എത്തിയതോടെ അവർക്കെതിരെ പുതുതായി ചേർത്ത കുറ്റങ്ങൾ കോടതി വായിച്ചുകേൾപ്പിച്ചു. പ്രോസിക്യൂഷൻ്റെ ആവശ്യപ്രകാരം ബോധപൂർവം പരിക്കേൽപ്പിക്കൽ എന്ന കുറ്റകൃത്യം കൂടി പ്രതികൾക്കെതിരെ ചുമത്താൻ കോടതി അനുമതി നൽകിയിരുന്നു. ഐപിസി 323-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള ഈ കുറ്റം കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയ ശേഷമാണ് വിചാരണ തുടങ്ങുന്നത്. എന്ന് മുതൽ വിചാരണ ആരംഭിക്കണം എന്നതിലെ തീയതിയും കോടതി നിശ്ചയിക്കും.

2018 ജൂലായ് രണ്ടിനാണ് കേരളത്തെ നടുക്കിയ കൊലപാതകം നടന്നത്. എറണാകുളം മഹാരാജാസ് കോളജിലെ ചുവരെഴുത്തിനെച്ചൊല്ലി എസ്എഫ്ഐ പ്രവർത്തകരും നിരോധിത സംഘടനയായ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വിദ്യാർഥി വിഭാഗമായ കാമ്പസ് ഫ്രണ്ട് പ്രവർത്തകരും തമ്മിലുണ്ടായ സംഘർഷത്തിലാണ് രണ്ടാം വർഷ കെമിസ്ട്രി വിദ്യാർഥിയായ അഭിമന്യു കൊല്ലപ്പെട്ടത്. കേസില്‍ ആകെ 30 പ്രതികളാണുള്ളത്.

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ഇതിൽ കുറ്റകൃത്യത്തിൽ നേരിട്ട് പങ്കുള്ള 16 പ്രതികൾക്കെതിരെയുള്ള ഒന്നാം ഘട്ട കുറ്റപത്രത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ വിചാരണ തുടങ്ങുന്നത്. മുഖ്യപ്രതികളെ സമയബന്ധിതമായി പിടികൂടാൻ കഴിയാത്തതും വിചാരണ കോടതിയുടെ കസ്റ്റഡിയിലിരുന്ന സുപ്രധാന രേഖകൾ കാണാതായതും വലിയ വിവാദങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കിയിരുന്നു. കൊലപാതകം നടന്ന് എട്ടു വർഷത്തോളം വിചാരണ നീണ്ടുപോയത് കടുത്ത വിമർശനങ്ങൾക്ക് വഴിവച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, ഹൈക്കോടതിയുടെ പുതിയ ഇടപെടലിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കേസിൽ അതിവേഗം അന്തിമ വിധി വരുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ബന്ധുക്കളും പൊതുസമൂഹവും.

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ABHIMANYU MURDER CASE
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