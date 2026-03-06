ETV Bharat / state

WOMEN'S DAY: വാർത്തകളിൽ നിന്ന് വർണനൂലുകളിലേക്ക്; പത്രപ്രവർത്തനം ഉപേക്ഷിച്ച് ആഭയുടെ 'മൃണാളിനി' വിപ്ലവം

പതിനഞ്ച് വർഷത്തെ പത്രപ്രവർത്തനം ഉപേക്ഷിച്ച് ക്രാഫ്റ്റ് ലോകത്ത് ചുവടുറപ്പിച്ച ആഭ രവീന്ദ്രൻ, സിൽക്ക് ത്രെഡ് ആഭരണങ്ങളിലൂടെ വിസ്മയം തീർക്കുന്നു. യൂട്യൂബ് ഗുരുവാക്കി മാറ്റിയ ഈ സംരംഭം ഇന്ന് നിരവധി സ്ത്രീകൾക്ക് വലിയ പ്രചോദനമാണ്

Abha Raveendran craft work
ആഭ രവീന്ദ്രന്‍ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 6, 2026 at 3:26 PM IST

5 Min Read
കെ ശശീന്ദ്രൻ

കോഴിക്കോട്: പേനയും നോട്ട്ബുക്കും മാറ്റിവെച്ച്, നൂലും സൂചിയുമായി ഒരു പുതിയ ലോകത്തേക്ക്. പതിനഞ്ച് വർഷം നീണ്ട മാധ്യമപ്രവർത്തന ജീവിതത്തിന് വിരാമമിട്ട്, ക്രാഫ്റ്റ് ലോകത്ത് സ്വന്തം അടയാളം തേടുകയാണ് കോഴിക്കോട് സ്വദേശിയായ ആഭ രവീന്ദ്രൻ. യൂട്യൂബിനെ ഗുരുവാക്കി സ്വയം പഠിച്ചെടുത്ത ആഭരണ നിർമാണ കലയിലൂടെ ഇന്ന് ആഭ നെയ്തെടുക്കുന്നത് ആയിരങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്വപ്നങ്ങൾ കൂടിയാണ്. 'ദി ഹിന്ദു' പത്രത്തിലെ മാധ്യമപ്രവർത്തകയായിരുന്ന ആഭ, തൻ്റെ സ്ഥിരജോലി ഉപേക്ഷിച്ചാണ് പൂർണമായും ക്രാഫ്റ്റ് ലോകത്തേക്ക് ചുവടുമാറിയിരിക്കുന്നത്.

ആഭ രവീന്ദ്രൻ്റെ വിജയഗാഥ (ETV Bharat)

കൈകൊണ്ട് നിർമിക്കുന്ന വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ആഭരണങ്ങളിൽ 15 വർഷത്തെ അനുഭവപരിചയമുള്ള ആഭ, 2010-ലാണ് ബീഡ് ആഭരണങ്ങളുടെ നിർമാണം ആരംഭിക്കുന്നത്. അക്കാലത്ത് ട്രെൻഡായിരുന്ന ക്വിൽഡ് പേപ്പർ ആഭരണങ്ങളെ സ്വന്തം ഡിസൈനുകളിലൂടെയും ഫ്യൂഷൻ ആശയങ്ങളിലൂടെയും അവർ കൂടുതൽ വികസിപ്പിച്ചു. പിന്നീട് സിൽക്ക് നൂലുകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ആഭരണ നിർമാണത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു. പേപ്പർ ആഭരണങ്ങൾക്ക് സിൽക്ക് നൂലിൻ്റെ സമ്മർദം താങ്ങാൻ കഴിയാതെ വന്നതോടെ, കൂടുതൽ ഉറപ്പുള്ള വളകളിൽ സിൽക്ക് നൂലുകൾ കോർത്തുള്ള പുതിയൊരു പരീക്ഷണത്തിന് അവർ തുടക്കമിട്ടു. ഇന്ന് ആഭയുടെ കൈകളിൽ നിന്ന് വിരിയുന്നത് അതിമനോഹരമായ ആഭരണങ്ങളാണ്.

Abha Raveendran craft work
ആഭ രവീന്ദ്രന്‍ (ETV Bharat)

പത്രപ്രവർത്തനത്തിന് വിരാമം

"വീട്ടിൽ നിറയെ അധ്യാപകരും ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായിരുന്നു. അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന ചിന്തയാണ് എന്നെ ജേണലിസത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്. ഉപദേശിക്കാൻ ആരുമില്ലാത്ത സ്വതന്ത്രമായ സാഹചര്യമായിരുന്നു എൻ്റേത്. അങ്ങനെ പത്രപ്രവർത്തന പഠനത്തിനായി ചെന്നൈയിലേക്ക് പോയി. ക്യാമ്പസ് പ്ലേസ്മെൻ്റിലൂടെ മംഗലാപുരം ഡെക്കാൻ ഹെറാൾഡിൽ ജോലി ലഭിച്ചു. നാല് വർഷത്തിന് ശേഷം കോഴിക്കോട് 'ദി ഹിന്ദു'വിലേക്ക് മാറി. രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടുകാലത്തെ പത്രപ്രവർത്തനത്തിന് ഒന്നര മാസം മുൻപാണ് ഞാൻ വിരാമമിട്ടത്," ആഭ പറയുന്നു.

Abha Raveendran craft work
ആഭ നിര്‍മിച്ച ആഭരണം (ETV Bharat)

ആഭരണ നിര്‍മാണത്തിലേക്ക്

അമ്മയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച തയ്യൽ അറിവാണ് ക്രാഫ്റ്റ് ലോകത്തേക്കുള്ള ചവിട്ടുപടിയായത്. സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ പോയപ്പോൾ ലഭിച്ച ഒരു കൊച്ചു പുസ്തകത്തിൽ നിന്നാണ് ആഭരണം നിർമിക്കാൻ പഠിച്ചത്. ചെറിയ കമ്മലും മാലയും നിർമിച്ചായിരുന്നു തുടക്കം. അതിനിടയ്ക്കാണ് പേപ്പർ ജ്വല്ലറി വലിയ തരത്തിൽ പ്രചാരത്തിൽ വന്നത്. അങ്ങനെ പേപ്പർ ജ്വല്ലറിയിലും ഒരു കൈ നോക്കി. പിന്നീടത് ഔട്ടായി. എന്നാൽ കൈയിലിരിക്കുന്ന പേപ്പറുകൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്ന ചിന്തയിലായി. അപ്പോഴാണ് യൂട്യൂബിലൂടെ പേപ്പറിൻ്റെ മുകളിൽ സിൽക്ക് ത്രഡ് ചുറ്റിയുള്ള നിർമാണം കണ്ടത്. അങ്ങനെ അതിലും ഒരു കൈ നോക്കി. സംഗതി കൊള്ളാമെന്ന് തോന്നിയെങ്കിലും ചുറ്റുന്ന സിൽക്കിനെ താങ്ങാനുള്ള ശേഷി പേപ്പറിന് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അത് മെല്ലെ നിർത്തി.

Abha Raveendran craft work
ആഭ നിര്‍മിച്ച ആഭരണം (ETV Bharat)

പേപ്പറിന് പകരം കുറച്ചുകൂടി ഉറപ്പുള്ള എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം എന്നതായി അടുത്ത അന്വേഷണം. അങ്ങനെയാണ് പ്രത്യേകതരം പ്ലാസ്റ്റിക് വളയിലേക്ക് ഈ സിൽക്ക് ത്രെഡ് ചേർത്ത് തുടങ്ങിയത്. നിർമിച്ച വസ്തുക്കളുമായി പുറത്തേക്കിറങ്ങി. എക്സിബിഷനിലൊക്കെ നല്ല പ്രതികരണം കിട്ടിയതോടെ വലിയ പ്രചോദനമായി. അതോടെയാണ് ഈ നിർമാണത്തിൽ ആവേശം വന്നത്. ഒരു പക്ഷേ ആളുകൾ ഇതിനെ തിരിഞ്ഞുനോക്കിയില്ലെങ്കിൽ വിട്ടുപോയേനെ എന്ന് ആഭ പറയുന്നു.

Abha Raveendran craft work
ആഭ നിര്‍മിച്ച ആഭരണം (ETV Bharat)

മാലകൾ വളകൾ കമ്മലുകൾ തുടങ്ങി പാർട്ടികൾ കളർഫുൾ ആക്കാനുള്ള വസ്തുക്കളാണ് സിൽക്ക് ത്രെഡിൽ ചെയ്യുന്നത്. കേരള സാരിക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള കുറെ ആഭരണങ്ങൾ നിർമിച്ചിരുന്നു. അതിനാണ് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും ഡിമാൻഡുള്ളത്. അതാണ് തൻ്റെ ഏറ്റവും ജനകീയമായ വർക്കെന്നും ആഭയുടെ സാക്ഷ്യം.

Abha Raveendran craft work
ആഭ നിര്‍മിച്ച ആഭരണം (ETV Bharat)
ഡൽഹിയിലെ ആദരം

മുടി മെടയുന്നത് പോലെ സിൽക്ക് ത്രെഡിനെ ആഭരണങ്ങളിൽ ഇഴകിച്ചേർക്കുന്നതാണ് നിർമാണ രീതി. സിൽക്ക് ത്രെഡ് ജ്വല്ലറിയുടെ നിർമാണ രീതി ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സിൽക്ക് ത്രെഡ് ജ്വല്ലറിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യക്കാരുള്ളത് ആന്ധ്രപ്രദേശ്, തെലങ്കാന സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ്. ബെംഗളൂരുവിലും തമിഴ്നാട്ടിലും അത്യാവശ്യക്കാരുണ്ട്. എന്നാൽ ശരിക്കും അതിശയിപ്പിച്ചത് ഡൽഹിയിൽ പോയപ്പോഴാണ്. രാഷ്ട്രപതി ഭവനിൽ 'വിവിധത കാ അമൃത് മഹോത്സവി'ൻ്റെ ദക്ഷിണേന്ത്യ എഡിഷനിൽ ആഭ പ്രദർശിപ്പിച്ച ആഭരണങ്ങൾ മുഴുവൻ വിറ്റുതീർന്നത് തൻ്റെ ക്രാഫ്റ്റ് വർക്കിന് ലഭിച്ച ഏറ്റവും വലിയ അംഗീകാരമായാണ് ഇവർ കാണുന്നത്. ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് അറിയുമ്പോൾ വീണ്ടും വീണ്ടും നിർമിക്കാൻ ആവേശം വരികയാണ്. തുടരാനുള്ള പ്രചോദനം അതാണ്. ഇനിയും മാർക്കറ്റ് കണ്ടെത്തണം. https://claysphere.com/store/mrinalini
scoopmyart.com/scooperstar/mrinalini എന്നീ വെബ്സൈറ്റുകളിൽ ഇപ്പോൾ ഉത്പന്നങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്. മറ്റു വെബ്സൈറ്റുകളിലും പരീക്ഷിക്കണം. ജോലി ഒഴിവാക്കി പൂർണമായും ഇതിനുവേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്നതോടെ വിൽപ്പനയുടെ ലോകവും വലുതാകും.

Abha Raveendran craft work
സര്‍വീസ് റക്കഗ്നിഷന്‍ അവാര്‍ഡ് സ്വീകരിക്കുന്ന ആഭ (ETV Bharat)
കുടുംബത്തിൻ്റെ പിന്തുണ

മഞ്ചേരി സ്വദേശിയായ ആഭ, ബിസിനസ്സുകാരനായ ഭർത്താവ് അനൂപിൻ്റെയും കുടുംബത്തിൻ്റെയും വലിയ പിന്തുണയോടെയാണ് ഇന്ന് ഈ രംഗത്ത് മുന്നേറുന്നത്. മാതാപിതാക്കൾക്ക് തുടക്കത്തിൽ ഈ നിർമിതികളോടൊക്കെ എതിർപ്പായിരുന്നു. "വേറെ പണിയൊന്നുമില്ലേ" എന്ന ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നേരിട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ തൻ്റെ കഴിവ് അവർക്ക് മനസ്സിലായതോടെ ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടാണെന്ന് ആഭ പറയുന്നു.

Abha Raveendran craft work
ആഭ നിര്‍മിച്ച ആഭരണം (ETV Bharat)

'ജോലിയുടെ ഭാഗമായി അനുഭവിക്കുന്ന പിരിമുറുക്കത്തിന് വലിയ ആശ്വാസം കൂടിയായിരുന്നു ഈ നിർമാണം. വരുമാനത്തിനപ്പുറം ഇതൊരു സന്തോഷമാണ്. മനസ്സമാധാനം ആഗ്രഹിക്കാത്ത ആരാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ ഉള്ളത് ?'- ആഭ ചോദിക്കുന്നു. സത്യത്തിൽ ഇതിന് വേണ്ടി കാര്യമായി രംഗത്തിറങ്ങിയിട്ടില്ല. ഇനി ഇറങ്ങണം.

Abha Raveendran craft work
ആഭ നിര്‍മിച്ച ആഭരണം (ETV Bharat)

സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് അതിരുകളില്ല

ഈ ലോകത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നതിനും സ്ത്രീ എന്നത് ഒരു തടസ്സമല്ല എന്ന് ആഭ പറയുന്നു. അത് എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കി എടുത്തതാണ്. നമ്മൾ വേണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നടക്കാത്ത ഒരു കാര്യവുമില്ല. "പെണ്ണൊരുമ്പെട്ടാൽ" എന്ന് വെറുതെ പറയുന്നതല്ല. "വീട്ടിൽ സമ്മതിച്ചില്ല; നാട്ടുകാർ എന്ത് പറയും" എന്നതൊക്കെ വെറും ഒഴിവു കഴിവ് മാത്രമാണ്. മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ മാർഗം ഉണ്ടാകും. എന്നാൽ എന്തിലാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ തന്നെ തീരുമാനിക്കേണ്ടതാണ്. എല്ലാവരും പറയുന്നത് കേട്ട് നല്ല കുട്ടിയായി ഇരുന്നാൽ മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അത്ര പോസിറ്റീവായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല. കുറച്ചൊക്കെ ചീത്ത കുട്ടിയാവണം. കുറച്ചു കുരുത്തക്കേടൊക്കെ കൈവശം വേണം. എന്നാലേ ജീവിക്കാനും പലതും നേടിയെടുക്കാനും പറ്റുകയുള്ളൂ.

Abha Raveendran craft work
ആഭ നിര്‍മിച്ച ആഭരണം (ETV Bharat)

തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുകാലത്തും ഒന്നിനും ഒരു തടസ്സമുണ്ടായിട്ടില്ല. ഒന്നിനും ആരോടും അനുവാദം ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യം വന്നിട്ടില്ല. തനിക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു അതിലേക്ക് മുന്നോട്ടു പോവുകയാണ്. സ്വന്തം കാര്യം നോക്കാൻ നമുക്ക് കഴിവുണ്ടെന്ന് ഒരു വിശ്വാസം മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് നേടിയെടുക്കണം. ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ നമുക്ക് പറക്കാം. മാധ്യമ പ്രവർത്തക ആയിരിക്കെ തന്നെ ഒരു ഫാഷൻ ഡിസൈൻ കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കി. ഓഫ് ഡേകളും നൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന പകൽ നേരങ്ങളും അതിനായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തി.

Abha Raveendran craft work
ആഭ നിര്‍മിച്ച ആഭരണം (ETV Bharat)
ആധുനിക സാങ്കേതിക ലോകത്ത് എന്ത് പഠിക്കണമെങ്കിലും അതെല്ലാം നമ്മുടെ വിരൽത്തുമ്പിൽ ഉണ്ട്. മനസ്സ് വേണമെന്ന് മാത്രം ഒരു ഗുരുനാഥൻ ഇല്ലാതെയാണ് ഇതുവരെ എത്തിയത്. എൻ്റെ ഗുരുനാഥൻ യൂട്യൂബ് ആണ്. നിർമാണത്തിൻ്റെ എല്ലാം വശങ്ങളും പഠിച്ചത് യൂട്യൂബ് നോക്കിയാണ്. പത്രപ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ ഇനി താൽപര്യമില്ല. ഈ ക്രാഫ്റ്റ് വർക്ക് മാത്രമല്ല എൻ്റെ ലോകം. ഒരുപാട് യാത്രകൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒപ്പം "മൃണാളിനി ജ്വല്ലറി" ഒന്നുകൂടി ശക്തിപ്പെടുത്തണം. അതിലൂടെ കിട്ടുന്ന മനസുഖമാണ് ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്ത്. ആഭ രവീന്ദ്രൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

തൻ്റെ അഭിരുചിക്കനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ ധൈര്യത്തോടെ മുന്നിട്ടിറങ്ങിയ ആഭ രവീന്ദ്രൻ, സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ചിറകുമുളപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഓരോ സ്ത്രീക്കും വലിയൊരു മാതൃകയാണ്.

വനിതാ ദിനം 2026
WOMENS DAY 2026
വിമണ്‍സ് ഡേ
ആഭരണ നിര്‍മാണം
ABHA RAVEENDRAN

