അഭ്യൂഹങ്ങൾക്ക് വിരാമം; അബ്ദുറഹിമാൻ രണ്ടത്താണി ലീഗ് വിടില്ല, സിപിഎം നീക്കം പാളി

പാണക്കാട് തങ്ങന്മാരുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയോടെയാണ് പ്രശ്നപരിഹാരമായത്. ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് പാർട്ടിയിലെ ആഭ്യന്തര വിഷയങ്ങളാണെന്ന് വിശദീകരണം. മറ്റ് മണ്ഡലങ്ങളിലും വിമതരെ കണ്ടെത്താൻ സിപിഎം ശ്രമം.

അബ്ദുറഹിമാൻ രണ്ടത്താണി ലീഗ് രണ്ടത്താണി സിപിഎം സ്ഥാനാർഥി പാണക്കാട് തങ്ങൾ രണ്ടത്താണി Kerala Assembly Election 2026
അബ്ദുറഹിമാൻ രണ്ടത്താണി പാണക്കാട്ടെത്തി ചർച്ച നടത്തുന്നു (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 19, 2026 at 9:35 AM IST

മലപ്പുറം: മുസ്‌ലിം ലീഗ് വിട്ട് ഇടതുപക്ഷ സ്ഥാനാർഥിയാകുമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾക്ക് വിരാമമിട്ട് അബ്ദുറഹിമാൻ രണ്ടത്താണി. പാണക്കാട്ടെത്തി തങ്ങൾമാരുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് പിന്നാലെ പാർട്ടി വിടില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഇതോടെ രണ്ടത്താണിയെ സ്ഥാനാർഥിയാക്കാനുള്ള സിപിഎം നീക്കം പൂർണമായും പരാജയപ്പെട്ടു.

അബ്ബാസലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ, മുനവറലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ എന്നിവരുമായാണ് അദ്ദേഹം കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത്. പാർട്ടി വിട്ട് മറ്റെങ്ങോട്ടും പോകില്ലെന്ന് ഇവരെ അറിയിച്ചതോടെയാണ് പ്രതിസന്ധിക്ക് പരിഹാരമായത്. തിരൂരങ്ങാടി, താനൂർ അല്ലെങ്കിൽ തിരൂർ എന്നീ മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലുമൊന്നിൽ അദ്ദേഹത്തെ മത്സരിപ്പിക്കാൻ സിപിഎം താത്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ സാധ്യതകളാണ് പാണക്കാട് നടന്ന ചർച്ചയോടെ ഇല്ലാതായത്.

ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ പങ്കുവച്ചത് പാർട്ടിക്കകത്തെ ചില ആഭ്യന്തര വിഷയങ്ങൾ മാത്രമാണെന്ന് അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു. ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന വ്യക്തി എന്ന നിലയിലാണ് പ്രതികരിച്ചത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങൾ നേതൃത്വത്തിന് ചർച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനിക്കാവുന്നതേയുള്ളൂവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിൽ പൂർണ വിശ്വാസം

മലപ്പുറം ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് അബ്ബാസലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ, യൂത്ത് ലീഗ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ മുനവ്വറലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ എന്നിവരെ നേരിൽ കണ്ടാണ് അദ്ദേഹം കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചത്. തൻ്റെ പ്രയാസങ്ങൾ ഗൗരവപൂർവം കേട്ട നേതാക്കൾ അനുകൂലമായാണ് പ്രതികരിച്ചതെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. വരുംദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ മുതിർന്ന നേതാക്കളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തും.

വിഷയങ്ങൾ പാർട്ടിതലത്തിൽ തന്നെ പരിഹരിക്കപ്പെടുമെന്നും പുറത്തുള്ളവരുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ മുഖവിലയ്‌ക്കെടുക്കുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കാലഘട്ടത്തിന് അനുസരിച്ച് മാധ്യമങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടി വരുമെന്നും വിഷയത്തിൻ്റെ ഗൗരവം ഉൾക്കൊണ്ടാണ് ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ പ്രതികരിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പിഎംഎ സലാമിൻ്റെ സ്ഥാനാർഥിത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അതൃപ്തി മാത്രമല്ലെന്നും ഒരു പ്രത്യേക വിഷയം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തതെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു.

വിവാദങ്ങൾക്ക് ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ തന്നെ മറുപടി

പതിറ്റാണ്ടുകളായി പാർട്ടിയുടെ വേദികളിൽ സജീവമായ താൻ ആത്യന്തികമായി ഒരു ലീഗുകാരനാണെന്ന് അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ചു. പാണക്കാട് കുടുംബത്തിൻ്റെ തീരുമാനങ്ങൾ കൃത്യതയുള്ളതാണെന്നും അതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് ദുരീകരിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. നേതൃത്വം വിളിപ്പിച്ചിട്ടല്ല, മറിച്ച് സ്വമേധയാ ആണ് പാണക്കാട്ടേക്ക് പോയത്. പാർട്ടിയെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കാനോ ഇടതുപക്ഷത്തേക്ക് പോകാനോ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല. അതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ആ വഴി സ്വീകരിച്ചില്ല. ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങൾക്കും അദ്ദേഹം മറുപടി നൽകി.

സയ്യിദ് മുഹമ്മദലി ശിഹാബ് തങ്ങളുടെ ചിത്രം ഉൾപ്പെടുത്തി പങ്കുവച്ച ആദ്യ പോസ്റ്റ് പലരും തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയായിരുന്നു. യുവാക്കൾക്കും വനിതകൾക്കും പ്രാതിനിധ്യം നൽകിയുള്ള ലീഗിൻ്റെ പുതിയ പട്ടിക വന്നപ്പോൾ, മുഹമ്മദലി ശിഹാബ് തങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തെ ഓർമപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്തത്. അന്ന് എംകെ മുനീർ, മമ്മൂട്ടി സാഹിബ് അടക്കമുള്ള യുവനേതാക്കളെ കടന്നുവരാൻ അനുവദിച്ച അതേ മാതൃകയാണ് ഇപ്പോഴുള്ളതെന്ന് സൂചിപ്പിക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചത്. എന്നാൽ നിലവിലെ അധ്യക്ഷൻ സാദിഖലി ശിഹാബ് തങ്ങളുടെ ചിത്രമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോഴാണ് പോസ്റ്റിൻ്റെ പൂർണരൂപം നൽകാൻ നിർബന്ധിതനായതെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു.

സിപിഎം നീക്കം പാളി

ഇന്നലെ പകൽ മുഴുവൻ നീണ്ടുനിന്ന രാഷ്ട്രീയ നാടകങ്ങൾക്കൊടുവിലാണ് മുതിർന്ന ലീഗ് നേതാവിനെ ഒപ്പം കൂട്ടാനുള്ള സിപിഎം നീക്കം പാളിയത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ താത്പര്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ച് നിലവിലുള്ള സ്ഥാനാർഥിയെ മാറ്റാൻ പോലും ഇടതുപക്ഷം തയ്യാറായിരുന്നു. തിരൂരങ്ങാടിയിലെ പിഎംഎ സലാമിനെതിരായ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിന് പിന്നാലെയാണ് സിപിഎം നീക്കം സജീവമാക്കിയത്. തിരൂരങ്ങാടി സീറ്റ് തന്നെ നൽകണമെന്നായിരുന്നു സിപിഎമ്മിൻ്റെ ആവശ്യമെങ്കിലും അത് സിപിഐയുടേതാണ്. അവിടെ സിപിഐയുടെ അജിത് കൊളാടി പ്രചാരണം ആരംഭിച്ചിരുന്നു.

2021ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും അജിത് കൊളാടിയെ പ്രഖ്യാപിച്ച ശേഷം മാറ്റിയ സാഹചര്യമുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തെ മാറ്റുക ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. തുടർന്നാണ് കോട്ടക്കലോ താനൂരോ മത്സരിക്കാൻ അവസരം വാഗ്ദാനം ചെയ്തത്. ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് യോഗത്തിൽ എ വിജയരാഘവൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കൾ അദ്ദേഹത്തെ പ്രശംസിച്ചിരുന്നു. ലീഗിന് വേണ്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിരോധം തീർക്കുന്ന നേതാവാണ് അദ്ദേഹമെന്നായിരുന്നു വിജയരാഘവൻ്റെ പരാമർശം. ഇതിന് അദ്ദേഹം നന്ദി അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

കൂടുതൽ മണ്ഡലങ്ങളിൽ പുതിയ നീക്കങ്ങൾ

എന്നാൽ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് ലീഗ് നേതൃത്വം ഇടപെട്ട് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുകയായിരുന്നു. സാദിഖലി ശിഹാബ് തങ്ങളെ നേരിൽ കാണാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും താൻ ലീഗിൻ്റെ ഭാഗമായി തുടരുമെന്ന സന്ദേശം കൈമാറാനാണ് പാണക്കാട് എത്തിയത്. ഇതോടെ ലീഗിന് വലിയ പ്രഹരം നൽകാനുള്ള സിപിഎം നീക്കം പരാജയപ്പെട്ടു. അതേസമയം, മറ്റു മണ്ഡലങ്ങളിലും സിപിഎം ഇത്തരം നീക്കങ്ങൾ സജീവമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മങ്കടയിൽ ലീഗിൻ്റെ മുൻ മണ്ഡലം പ്രസിഡൻ്റ് കുന്നത്തുമ്മലിനെ മത്സരിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

കൊണ്ടോട്ടി, വള്ളിക്കുന്ന് എന്നിവിടങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസ്, ലീഗ് നേതാക്കളെ കണ്ടെത്തി മത്സരിപ്പിക്കാനും നീക്കമുണ്ട്. മുഖ്യമന്ത്രിയും എംവി ഗോവിന്ദനും ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം മലപ്പുറത്ത് എത്തുമ്പോൾ നേതാക്കൾ ഈ വിവരങ്ങൾ അവരുമായി ചർച്ച ചെയ്യുമെന്നാണ് വിവരം. ചുരുക്കത്തിൽ, അബ്ദുറഹിമാൻ രണ്ടത്താണിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങളും അത് മുതലാക്കാനുള്ള സിപിഎമ്മിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ നീക്കവും പൂർണമായും അടഞ്ഞ അധ്യായമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്.

