'ചിരട്ട കളയരുത്... അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്'; മില്ലിലെ ജോലിക്കിടയിൽ വിസ്മയം തീർക്കുന്ന 'കുരിക്കൾ'
ആരുടെയും സഹായമില്ലാതെ സ്വന്തം ഭാവനയിലും കഠിനാധ്വാനത്തിലും വിരിഞ്ഞ ഈ അത്ഭുത നിർമിതികൾ ഇന്ന് ഈ നാടിൻ്റെ മുഴുവൻ കൗതുകമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്.
Published : October 8, 2026 at 8:10 PM IST
ഹേമന്ത് ചന്ദ്രന് പി
കണ്ണൂർ: അരിയും മുളകും പൊടിക്കുന്ന ഇരുമുറി മില്ലിൻ്റെ ചുവരുകൾക്കുള്ളിൽ ഒരു മാന്ത്രികൻ്റെ ലോകമുണ്ട്, കഠിനാധ്വാനത്തിൻ്റെ വിയർപ്പിൽ സർഗാത്മകതയുടെ പൊൻവെളിച്ചം തീർക്കുന്ന കണ്ണൂർക്കാരൻ അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ്റെ ഒരു വിസ്മയ ലോകം. ക്ഷമ ആട്ടിൻ സൂപ്പിൻ്റെ ഗുണം ചെയ്യും" എന്ന് പഴഞ്ചൊല്ല് ഓർമപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ആ ക്ഷമയുടെയും ഏകാഗ്രതയുടെയും ജീവിക്കുന്ന പ്രതിരൂപമായ അബ്ദുൽ റഹ്മാന്.
കണ്ണൂർ മാതമംഗലം പെരുവാമ്പയിലെ ഈ ചെറിയ മില്ലിൽ അരിയും മുളകുമൊക്കെ പൊടിച്ചു നൽകുന്ന ജോലികൾ തീർന്നാൽ പിന്നെ അബ്ദുൽ റഹ്മാന് മറ്റൊരു ലോകത്താണ്. തൊട്ടപ്പുറത്തെ മുറിയിൽ ഒരുക്കിവെച്ചിരിക്കുന്ന സ്പാനറുകളും പണിയായുധങ്ങളും നിരത്തിവെച്ച്, തൻ്റെ ഉള്ളിലെ കലാകാരന് ജീവൻ നൽകുകയാണ് ഈ അമ്പതുകാരൻ. ആരുടേയും പിന്തുണയോ വലിയ ആർട്ട് സ്കൂളുകളുടെ പശ്ചാത്തലമോ ഇല്ലാതെ, സ്വന്തം കൈക്കരുത്തിലും ഭാവനയിലും അത്ഭുതങ്ങൾ തീർക്കുകയാണ് ഈ മനുഷ്യൻ.
"ചെറുപ്പം മുതലേ എന്ത് കണ്ടാലും അതേ രൂപത്തിൽ കൈയിലെടുത്ത് നിർമിക്കാനുള്ള ഒരു കൗതുകം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഓരോ രൂപങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കാൻ എത്ര സമയം വേണമെന്ന് എനിക്ക് കൃത്യമായി പറയാൻ കഴിയില്ല, അത്രയധികം ആത്മാർഥതയോടെയാണ് ഞാൻ ഇത് ചെയ്യുന്നത്," അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
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ഈർക്കിലിലെ താജ്മഹല്
അഞ്ച് വർഷം മുമ്പാണ് അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ്റെ കൈകളിൽ കുറച്ചു ഈർക്കിലുകൾ എത്തുന്നത്. വെറുതെയിരിക്കുമ്പോൾ അത് വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യാനാകുമെന്ന ചിന്തയിൽ നിന്നാണ് താജ്മഹലിൻ്റെ മാതൃകയിലുള്ള ആർട്ട് വർക്ക് നിർമിക്കാൻ അദ്ദേഹം തുടക്കമിടുന്നത്. അപാരമായ ഏകാഗ്രതയോടെ ആ പണി പൂർത്തിയാക്കിയതോടെ ആ കലാകാരൻ്റെ കൈകൾ പിന്നെ നിന്നിട്ടില്ല. 3500 തീപ്പട്ടി കൊള്ളി കൊണ്ടു തീർത്ത മനോഹരമായ വീടും താജ്മഹലും മുതൽ ചിരട്ടയും മരവും ഉപയോഗിച്ച് തീർത്ത ടേബിൾ ലാമ്പുകൾ, വിളക്കുകൾ, കിണ്ടികൾ, ചായക്കപ്പുകൾ, ഒടുവിൽ മീൻപിടിക്കുന്ന തോക്ക് വരെ ആ ചെറിയ മില്ലിനുള്ളിൽ പിറവിയെടുത്തു. മീൻപിടിക്കുന്ന തോക്ക് നിര്മിക്കാനാവശ്യമായ സാധനങ്ങള് പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിയതാണെന്നും ഏകദേശം 7000 രൂപയോളം ചെലവഴിച്ചാണ് ഇത് നിർമിച്ചതെന്നും അബ്ദുൽ റഹ്മാന് പറയുന്നു.
"ഞങ്ങൾ ഇയാളെ വിളിക്കുന്നത് തന്നെ 'കുരിക്കൾ' എന്നാണ്. ചെറുപ്പം മുതൽ എന്ത് കണ്ടാലും അതുപോലെ പെർഫെക്ഷനോടെ നിർമിക്കാനുള്ള ഈ മനുഷ്യൻ്റെ കഴിവ് ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്താറുണ്ട്," നാട്ടുകാരനായ ലക്ഷ്മണൻ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
ചിരട്ടയിൽ തീർത്ത കൊച്ചു മോതിരങ്ങളിൽ തുടങ്ങിയ മാന്ത്രിക വിദ്യ
അവിവാഹിതനായ അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ തൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ കഠിനാധ്വാനവും സർഗാത്മകതയും ഒതുക്കിവെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ചെറിയ മില്ലിൻ്റെ ചുവരുകൾക്കുള്ളിലാണ്. ചെറുപ്പകാലത്ത് ചിരട്ടയിൽ തീർത്ത കൊച്ചു മോതിരങ്ങളിൽ തുടങ്ങി, ഇന്ന് യൂട്യൂബിൻ്റെ സഹായത്തോടെ സ്വന്തമായി പഠിച്ചെടുത്ത സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ യാഥാർഥ തോക്കിൻ്റെ മാതൃക വരെ എത്തിനിൽക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈവിരുത്. ഉമ്മയ്ക്കും സഹോദരങ്ങൾക്കുമൊപ്പം പെരുവാമ്പയിലെ വീട്ടിൽ കഴിയുന്ന അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ, വൈകുന്നേരം 6 മണിക്ക് മില്ലടച്ചതിനു ശേഷം ഒന്പത് മണി വരെയാണ് ഈ കലാസൂക്ഷിപ്പുകൾക്കായി മാറ്റിവെക്കുന്നത്. കാർഷിക മേഖലയായതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇതുവരെ ചിരട്ടയ്ക്ക് യാതൊരു ക്ഷാമവും നേരിട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും, ഭാവിയിൽ തൻ്റെ നിർമിതികൾ കൂടുതൽ വിപുലീകരിച്ച് ഒരു എക്സിബിഷനിൽ അവതരിപ്പിക്കണമെന്നാണ് ഈ സാധാരണക്കാരൻ്റെ വലിയ ആഗ്രഹം. അതുകൊണ്ടു തന്നെ കൂടുതൽ ഇടങ്ങളിൽ നിന്ന് ചിരട്ട ശേഖരിച്ച് സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്.
കുട്ടിക്കാലം മുതൽ ഇദ്ദേഹത്തെ അടുത്തറിയുന്ന പൊതുപ്രവർത്തകൻ ശ്രീധരൻ ആലന്തട്ടയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറയാൻ നൂറു നാവാണ്. "ലൊട്ടുലൊടുക്ക് വിദ്യകളിൽ വലിയ മിടുക്കനാണ് മികച്ചൊരു വോളിബോൾ താരം കൂടിയായ അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ എന്ന് ശ്രീധരൻ പറയുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒഴിവുസമയങ്ങളിലെ ഈ ചിരട്ട മിനിയേച്ചറുകൾ ആരും നോക്കിനിന്ന് പോകും. അതിലുപരി, മഴക്കാലത്ത് വെള്ളം പൊങ്ങുമ്പോൾ തോടുകളിൽ ചാടി തേങ്ങ പിടിക്കുന്ന അബ്ദുക്കയുടെ കഴിവും പറയാതെവയ്യെ"ന്ന് ശ്രീധരൻ പറയുന്നു.
വലിയ അംഗീകാരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല, മറിച്ച് തൻ്റെ മനസ്സിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന ഈ കലയോടുള്ള അടങ്ങാത്ത സ്നേഹം കൊണ്ടും ഈ നാടൻ മിടുക്ക് കൊണ്ടുമാണ് അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ ഓരോ വിസ്മയങ്ങളും തീർക്കുന്നത്.
വലിയ ആഡംബരങ്ങളോ അംഗീകാരങ്ങളോ തേടിപ്പോകാതെ, താൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആ ചെറിയ മില്ലിൻ്റെ ചുവരുകൾക്ക് ഉള്ളിൽ തൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് നിറം നൽകുകയാണ് അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ. വിയർപ്പൊഴുക്കുന്ന തൊഴിലിനൊപ്പം തന്നെ സ്വന്തം മനസ്സിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന കലയെയും കൂടെക്കൂട്ടിയ ഈ മനുഷ്യൻ, ഇന്നൊരു നാടിൻ്റെ മുഴുവൻ അഭിമാനമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. പരിശ്രമവും ആത്മാർഥതയുമുണ്ടെങ്കിൽ ജീവിതത്തിലെ ഏത് സാഹചര്യത്തിലും വിസ്മയങ്ങൾ തീർക്കാം എന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ് അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ എന്ന ഈ സാധാരണക്കാരൻ.
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