ETV Bharat / state

"ലോക മലയാളികള്‍ക്ക് നന്ദി"; രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിനു ശേഷം സ്വന്തം വീട്ടിലെത്തി അബ്‌ദുല്‍ റഹീം, വികാര നിര്‍ഭര രംഗങ്ങള്‍

20 വര്‍ഷത്തെ ജയില്‍ വാസത്തിന് ശേഷം റഹീം വീട്ടിലെത്തി. സന്തോഷത്തോടെ ഉമ്മയെ വാരി പുണര്‍ന്നു. വീകാരധീനനായി ലോക മലയാളികള്‍ക്ക് റഹീം നന്ദി അറിയിച്ചു.

ABDUL RAHIM RAHEEM BACK TO KERALA ABDUL RAHIM COME BACK HOME ABDUL RAHIM RELEASED SAUDI JAIL
abdul rahim (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 28, 2026 at 10:11 AM IST

|

Updated : May 28, 2026 at 10:45 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

കോഴിക്കോട്: 20 വര്‍ഷത്തെ ജയില്‍ വാസത്തിന് ശേഷം സൗദി ജയില്‍ നിന്ന് മോചിതനായ അബ്‌ദുല്‍ റഹീം വീട്ടിലെത്തി. സന്തോഷത്തോടെ ഉമ്മയെ ആലിംഗനം ചെയ്‌തു. 'എല്ലാവർക്കും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു..' വികാരധീനനായി അബ്‌ദുൽ റഹീം പറഞ്ഞു. കൂടാതെ എല്ലാവര്‍ക്കും ഈദ് മുബാറക് ആശംസകളും നേർന്നു. നിറകണ്ണുകളുമായാണ് ഉമ്മ റഹീമിനെ സ്വീകരിച്ചത്.

ബോബി ചെമ്മണ്ണൂര്‍ ഉള്‍പ്പെടെ നിരവധി ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും അദ്ദേഹത്തെ കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളത്തിലെത്തി സ്വീകരിച്ചു. പുലർച്ചെ റിയാദിൽ നിന്നുള്ള എയർ ഇന്ത്യ വിമാനത്തിലാണ് റഹീം എത്തിയത്. വലിയ പെരുന്നാൾ ദിനത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്താൻ കഴിഞ്ഞത്. കോഴിക്കോട് രാമനാട്ടുകര കോടമ്പുഴയിലെ തറവാട്ടുവീടായ ‘സീനത്ത് മൻസിലി’ലേക്കാണ് റഹീം നേരെ പോയത്.

abdul rahim saudi jail receives a warm welcome in his hometown (ETV Bharat)

സൗദി സമയം ബുധനാഴ്‌ച രാത്രി 11.55 ന് റിയാദിൽ നിന്ന് കോഴിക്കോട്ടേക്ക് പുറപ്പെട്ട എയർ ഇന്ത്യ എക്‌സ്പ്രസിൽ ഇന്ന് രാവിലെ 7.35-ഓടെ അദ്ദേഹം കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളത്തിലെത്തി. വധശിക്ഷ കേസില്‍ മോചനം നേടിയാണ് അദ്ദേഹം കേരളത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയത്. ദിയാധനം നൽകിയതിനെ തുടര്‍ന്ന് 2024 ജൂലൈയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വധശിക്ഷ റദ്ദ് ചെയ്‌തിരുന്നു. റഹീമിന്‍റെ മോചനത്തിനായി 34 കോടി രൂപയാണ് ലോക മലയാളികള്‍ സമാഹരിച്ചത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

പരേതനായ മച്ചിലകത്ത് മുഹമ്മദ്കുട്ടിയുടെയും ഫാത്തിമയുടെയും (പാത്തുമ്മ) ഇളയ മകനായ അബ്‌ദുൽ റഹീം 2006 നവംബർ 28 ന് ആണ് ആണ് ഡ്രൈവർ ജോലിക്കായി റിയാദിൽ എത്തുന്നത്. നാട്ടിൽ ഒരു സ്വകാര്യ സ്‌കൂൾ വാഹനത്തിന്റെ ഡ്രൈവർ ആയിരിക്കെയാണ് മികച്ച ജീവിതം സ്വപ്‌നം കണ്ട് റഹീം സൗദിയിലേക്ക് തിരിച്ചത്. ജോലിയിൽ കയറി ഒരു മാസമാകും മുൻപു തന്നെ സ്പോൺസറായ സൗദി പൗരന്റെ മകന്‍റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ ഡിസംബർ 24 ന് അറസ്റ്റിലാകുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് റിയാദ് ഇസ്‌കാനിലെ ജയിലിലായി.

അറസ്റ്റിലാകുമ്പോൾ 26 വയസ്സായിരുന്നു റഹീമിന്‍റെ പ്രായം. സ്പോൺസറായ സൗദി പൗരൻ ഫായിസ് അബ്‌ദുല്ല അബ്‌ദുറഹിമാൻ അൽ ശഹ്‌രിയുടെ ആരോഗ്യപ്രശ്‌ന മുള്ളപതിനഞ്ചുകാരനായ മകൻ അനസ് അൽ ശഹ്‌രിയുടെ ശരീരത്തിൽ ഘടിപ്പിച്ച യന്ത്രത്തിൽ റഹീമിന്‍റെ കൈ അബദ്ധത്തിൽ തട്ടുകയും ബോധരഹിതനായ കുട്ടി പിന്നീട് മരണപ്പെടുകയുമായിരുന്നു എന്നാണ് നീതിപീഠത്തിന് മുൻപാകെ റഹീമിന് വേണ്ടി നൽകിയ അപേക്ഷയിൽ പറയുന്നത്.

മനഃപൂർവമല്ലാത്ത കൈപ്പിഴയാണ് സൗദി ബാലന്‍റെ മരണത്തിന് കാരണമായതെങ്കിലും വിചാരണയ്‌ക്കൊടുവിൽ 2012 ൽ റഹീമിന് വധശിക്ഷ വിധിക്കുകയായിരുന്നു. വധശിക്ഷ വിധിക്കപ്പെട്ട് 18 വർഷം പിന്നിടുമ്പോഴാണ് 34.35 കോടി രൂപ(ഒന്നര കോടി സൗദി റിയാൽ) ദിയാധനം സ്വീകരിച്ച് സൗദി കുടുംബം മാപ്പ് നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചത്. 2024 ജൂലൈ രണ്ടിനാണ് വധശിക്ഷ റദ്ദാക്കി വിധിയുണ്ടായത്. എന്നാൽ 20 വർഷം തടവുശിക്ഷ പൂർത്തിയാക്കണമെന്നാണ് കോടതിയുടെ ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നത്.

Also Read:പീഡന കേസിൽ ഒളിവിലായിരുന്ന കോൺഗ്രസ് കൗൺസിലർ പിടിയിൽ

Last Updated : May 28, 2026 at 10:45 AM IST

TAGGED:

ABDUL RAHIM
RAHEEM BACK TO KERALA
ABDUL RAHIM COME BACK HOME
ABDUL RAHIM RELEASED SAUDI JAIL
ABDUL RAHIM EXPRESSED GRATITUDE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.