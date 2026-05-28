അബ്ദുൽ റഹീമിന് ഹര്ഷാരവങ്ങളോടെ സ്വീകരണം; പെരുന്നാൾ ദിനത്തിൽ ഉമ്മയ്ക്കരികിൽ
നരക യാതനക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ സഹായിച്ച ഒരിക്കൽ പോലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് നന്ദി അറിയിച്ച് റഹീം . തൻ്റെ മോചനത്തിന് മുന്നിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ച സൗദി അറേബ്യയിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസിക്കും നാട്ടുകാർക്കും പ്രവാസികൾക്കും നന്ദി അറിയിച്ചു.
Published : May 28, 2026 at 11:55 AM IST|
Updated : May 28, 2026 at 12:12 PM IST
കോഴിക്കോട്: ഇരുപത് വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമം കുറിച്ച പുലരി. ഇന്ന് ലോകമെമ്പാടും ബലിപെരുന്നാള് ആഘോഷിക്കുമ്പോള് കേരളത്തിനിത് കാത്തിരിപ്പിൻ്റെ വിരാമ ദിവസം. ഇരുപത് വര്ഷം സൗദി ജയിലിൻ്റെ ഇരുളറയില് പെട്ട അബ്ദുല് റഹീം ഇന്ന് വീട്ടില് തിരിച്ചെത്തി.
വര്ഷങ്ങളായി തൻ്റെ മോചനത്തിന് റഹീം കാത്തിരുന്ന പോലെ ലോക മലയാളികളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വരവിനായി കാത്തിരുന്നു. അവരും ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല റഹീമിൻ്റെ മോചനം സാധ്യമാകും എന്ന്. ജാതിമത രാഷ്ട്രീയമില്ലാതെ എല്ലാവരും ഒത്തൊരുമിച്ച് പ്രയത്നിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായിരുന്നു റഹീമിൻ്റെ ജയിൽ മോചനം.
പുണ്യ ദിനത്തില് നൂറുകണക്കിന് പേരാണ് റഹീമിൻ്റെ വരവിന് വേണ്ടി കോഴിക്കോട് ഫറോക്കിലെ കോടമ്പുഴപള്ളിത്താഴം സീനത്ത് മൻസിൽ അതിരാവിലെ തന്നെ എത്തിച്ചേര്ന്നത്. അബ്ദുല് റഹീമിൻ്റെ ഉമ്മയോടൊപ്പം എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വരവിനായി കാത്തിരുന്നു. റിയാദിൽ നിന്നുള്ള എയർ ഇന്ത്യ വിമാനം കരിപ്പൂര് വിമാനത്താവളത്തില് എത്തിച്ചേര്ന്നതോടെ സീനത്ത് മൻസിലിൽ ആരവങ്ങള് നിറഞ്ഞു. പിന്നെ അബ്ദുല് റഹീമിനെ കാണാനായി മണിക്കൂറുകള് എണ്ണിയുള്ള കാത്തിരിപ്പായിരുന്നു.
രാവിലെ ഏഴരയോടെയാണ് കോഴിക്കോട് എയർപോർട്ടിൽ അബ്ദുൽ റഹീം വന്ന് ഇറങ്ങിയത്. റഹീം നിയമസഹായ സമിതിയും ബന്ധുക്കളും നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് റഹീമിനെ സ്വീകരിച്ചു. തുടർന്ന് നിരവധി വാഹനങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടെയാണ് റഹീമിനെ കോടമ്പുഴയിലെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്. ഒമ്പതരയോടെ
വീട്ടിൽ വന്നിറങ്ങിയ റഹീമിനെ ഹർഷാരവം മുഴക്കിയാണ് നാട്ടുകാർ സ്വീകരിച്ചത്.
തുടർന്ന് റഹീം ജനിച്ചവളർന്ന തറവാട്ട് വീട്ടിലേക്ക് ബന്ധുക്കൾ സ്വീകരിച്ച് ആനയിച്ചു. ഉമ്മയെയും ബന്ധുക്കളെയും കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കുശലം പറഞ്ഞ റഹീം പിന്നീട് മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിച്ചു.
വലിയ പെരുന്നാള് ദിനത്തില് അബ്ദുല് റഹീം എത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ലെന്ന് ജ്യേഷ്ഠൻ നസീര് പറഞ്ഞു. ജാതിമത രാഷ്ട്രീയമന്യേ ആയിരങ്ങള് ഇവിടെ ഒത്തുകൂടിയെന്നും നസീര് വ്യക്തമാക്കി. "ഇത് സന്തോഷത്തിൻ്റെ ദിവസമാണ്. നീണ്ട കാലത്തെ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിലാണ് അനിയൻ്റെ മോചനം. എന്നെപ്പോലെ ലോക മലയാളികള്ക്കും സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. അവൻ്റെ ജീവൻ്റെ വില സമാഹരിച്ചത് വളരെ പെട്ടന്നായിരുന്നു. സന്തോഷം മാത്രം, കൂടെ നിന്ന എല്ലാവര്ക്കും നന്ദി" നസീർ കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
"ഇന്ത്യൻ എംബസിക്കും നാട്ടുകാർക്കും പ്രവാസികൾക്കും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു"
ഇത്രയും കാലം അനുഭവിച്ച നരക യാതനക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ സഹായിച്ച ഒരിക്കൽ പോലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് റഹീം നന്ദി പറഞ്ഞു. കൂടാതെ തൻ്റെ മോചനത്തിന് മുന്നിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ച സൗദി അറേബ്യയിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസിക്കും നാട്ടുകാർക്കും പ്രവാസികൾക്കും നന്ദി പറയുന്നതായും റഹീം മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ അറിയിച്ചു.
ആദ്യം തറവാട്ട് വീട്ടിൽ കയറിയ റഹീം പിന്നീട് സമീപത്തുള്ള ജ്യേഷ്ഠൻ നസീറിൻ്റെ വീട്ടിലേക്കാണ് പോയത്. ഏറെക്കാലം നാടാകെ കാത്തിരുന്ന റഹീമിൻ്റെ മോചനം വലിയ പെരുന്നാൾ ദിനത്തിൽ തന്നെസാധ്യമായി വീട്ടിലെത്താൻ സാധിച്ചത് എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം നൽകുന്ന കാര്യമാണ്.
നാൽപ്പത്തി നാലു കോടി രൂപയാണ് നാട് ഒത്തുചേർന്നപ്പോൾ പിരിച്ചു കിട്ടിയത്. ഇതിൽ മുപ്പത്തിനാല് കോടി രൂപ ദയാ ധനമായി കൈമാറി. ഇത്രയും വലിയ തുക ലഭിക്കുമെന്ന് ആരും കരുതിയിരുന്നില്ല. എന്നാൽ വിചാരിച്ചതിൽ അധികം തുക ലഭ്യമായതോടെ റഹീമിൻ്റെ മോചനം എളുപ്പമായി.
