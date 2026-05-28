ഉമ്മ ഫാത്തിമയ്ക്ക് സ്വപ്ന സാഫല്യം; ജയിൽ വാസത്തിന് ശേഷം മകന് അബ്ദുൽ റഹീം നാട്ടിലേക്ക്
ബലിപെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കാന് ഉമ്മയ്ക്കൊപ്പം അബ്ദുൽ റഹീം ഉണ്ടാകും. 20 വർഷത്തെ ജയിൽ വാസത്തിന് ശേഷം ഇന്ന് രാവിലെ കോഴിക്കോട് വിമാനത്താവളത്തിലെത്തും.
Published : May 28, 2026 at 7:36 AM IST
കോഴിക്കോട്: സൗദി അറേബ്യയിലെ ജയിലിൽ നിന്ന് മോചിതനായ കോഴിക്കോട് ഫറോക് സ്വദേശി അബ്ദുൽ റഹീം ഇന്ന് നാട്ടിലെത്തും. രാവിലെ ഒന്പത് മണിയോടെ വീട്ടിലെത്തും. 20 വർഷത്തെ ജയിൽ വാസത്തിന് ശേഷമാണ് അബ്ദുൽ റഹീമിൻ്റെ മോചനം.
റഹീമിൻ്റെ എക്സിറ്റ് വിസയിൽ സൗദി അധികൃതർ ഒപ്പുവെക്കുകയും എക്സിറ്റ് ഉത്തരവ് പുറത്തിറങ്ങുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എമിഗ്രേഷൻ നടപടികൾ പൂർത്തിയായതോടെയാണ് റഹീം ബലിപെരുന്നാൾ ദിനം നാട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നത്. 20 വർഷം നീണ്ട ജയിൽവാസം മെയ് 20 ന് അവസാനിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ചില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ മെയ് 26നാണ് റഹീം പുറത്തിറങ്ങിയത്.
രണ്ടു പതിറ്റാണ്ടായി മകനെ കാത്തിരിക്കുന്ന കോടമ്പുഴ സീനത്ത് മൻസിലിൽ മച്ചിലകത്തെ ഉമ്മ ഫാത്തിമയ്ക്ക് ഇന്ന് സ്വപ്ന സാഫല്യത്തിൻ്റെ നിമിഷങ്ങളാണ്. റഹീം നാട്ടിലേക്കു വരുന്നതു കാത്തിരിക്കുകയാണു ബന്ധുക്കളും നാട്ടുകാരും. മകനെ ഒന്ന് കണ്ടാൽ മതിയെന്ന ചിന്ത മാത്രമാണ് ഫാത്തിമക്കുള്ളതെന്ന് റഹിം മോചന കൂട്ടായ്മയിലെ അഷ്റഫ് വേങ്ങാട്ട് പങ്കുവെച്ചത്. മരിക്കും മുമ്പേ മകനെ കാണണമെന്നാണ് അവർ എപ്പോഴും പറഞ്ഞിരുന്നത്.
സ്പോൺസറായ സൗദി പൗരൻ ഫായിസ് അബ്ദുല്ല റഹ്മാൻ അൽശഹ്റിയുടെ 15 വയസുള്ള മകൻ മരിച്ച സംഭവത്തിൽ പബ്ലിക് റൈറ്റ്സ് കേസിൽ 20 വർഷത്തെ തടവു ശിക്ഷയായിരുന്നു റിയാദ് ക്രിമിനൽ കോടതി വിധിച്ചത്. കേസിൽ റഹീമിനു മേൽ ചുമത്തപ്പെട്ട വധശിക്ഷ 2024 ജൂലൈ രണ്ടിന് റിയാദ് കോടതി റദ്ദാക്കിയിരുന്നു.
34.35 കോടി രൂപ ദയാധനം സ്വീകരിച്ച് മാപ്പ് നല്കി
ഹൗസ് ഡ്രൈവർ വീസയിൽ ജോലി തേടി 2006 നവംബറിലാണു റിയാദിലേക്കു പോയത്. ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ച് ഒരു മാസത്തിനകം 2006 ഡിസംബർ 26 നാണ് റഹീമിനെ ജയിലിൽ അടച്ചത്. വർഷങ്ങൾ നീണ്ട ഇടപെടലുകൾക്ക് ഒടുവിൽ, മാപ്പ് നൽകാൻ തയാറാണന്ന് സൗദി ബാലൻ്റെ കുടുംബം റിയാദ് ക്രിമിനൽ കോടതിയെ അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് റഹീമിൻ്റെ വധശിക്ഷ റദ്ദാക്കി ഉത്തരവുണ്ടായത്. 34.35 കോടി രൂപ ദയാധനം സ്വീകരിച്ചാണു സൗദി കുടുംബം മാപ്പുനൽകിയത്. ലോകത്തി വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള സുമനസുകളുടെ കാരുണ്യത്തിലാണു അന്ന് ഇത്രയും വലിയ തുക സമാഹരിച്ചത്. വധശിക്ഷ റദ്ദാക്കിയിട്ടും ഒറിജിനൽ കേസ് ഡയറി പരിശോധിക്കാൻ കൂടുതൽ സമയം വേണം എന്ന കാരണത്താൽ പത്തിലേറെ തവണയാണ് കേസ് മാറ്റിവെച്ചത്.
