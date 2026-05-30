ശിരച്ഛേദത്തിൽ നിന്ന് തലയുയർത്തി നാട്ടിലേക്ക്; രണ്ടാം ജന്മത്തിൽ കടന്നുപോയ നാളുകൾ തുറന്നു പറഞ്ഞ് റഹീം
2006 ഡിസംബർ 26 നാണ് റഹീമിനെ ജയിലിൽ അടച്ചത്. വർഷങ്ങൾ നീണ്ട ഇടപെടലുകൾക്ക് ഒടുവിൽ മാപ്പ് നൽകാൻ തയ്യാറാണന്ന് സൗദി ബാലൻ്റെ കുടുംബം റിയാദ് ക്രിമിനൽ കോടതിയെ അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് റഹീമിൻ്റെ വധശിക്ഷ റദ്ദാക്കിയത്.
Published : May 30, 2026 at 12:23 PM IST
കെ ശശീന്ദ്രൻ
കോഴിക്കോട്: അന്നൊക്കെ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുമായിരുന്നു ഗൾഫിലേക്ക് പോകാൻ. ഞാനും വിദേശത്ത് ജോലിക്ക് പോയത് അങ്ങനെയാണ്. നാട്ടിൽ കോടാമ്പുഴയുള്ള യതീംഖാന സ്കൂളിൽ ബസ് ഡ്രൈവറായിരുന്നു. എല്ലാവരുമായി നല്ല ബന്ധം. അങ്ങനെയാണ് സ്കൂൾ മാനേജർ മുഖേന വിദേശത്തേക്ക് പോകാനുള്ള വഴി തെളിഞ്ഞത്. ഡ്രൈവിങ് അറിയുന്ന ആളെയായിരുന്നു അവർക്ക് ആവശ്യം. അങ്ങനെ 2006 നവംബറിൽ തൻ്റെ ഇരുപത്തിനാലാം വയസിൽ ഹോം ഡ്രൈവർ വിസയിൽ വിമാനം കയറി.
ജോലി ഡ്രൈവറുടേതായിരുന്നെങ്കിലും വീട്ടിൽ സ്പോൺസറുടെ മകനെ നോക്കുന്നതായിരുന്നു പണി. അവന് 21 വയസ് പ്രായം ഉണ്ടായിരുന്നു. 2004 ൽ ഒരു അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് ശരീരത്തിന് വൈകല്യം സംഭവിച്ചു. കഴുത്തിൽ ഘടിപ്പിച്ച യന്ത്രം വഴിയാണ് ശ്വാസോച്ഛ്വാസം നടന്നിരുന്നത്. വലിയ വാശിക്കാരൻ ആയിരുന്നു അവൻ. പലതവണ അടിയും തുപ്പലും ഏറ്റിട്ടുണ്ട്. അത് സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ വരെ ശ്രമിച്ചതാണ്. എന്നാൽ എല്ലാം ശരിയാകും എന്ന് പറഞ്ഞ് കുടുംബക്കാർ നിർബന്ധിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അവിടെ തുടർന്നത്.
ജീവിതം മാറ്റി മറിച്ച ആ യാത്ര
അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം കാർ ഓടിക്കാൻ അനുമതി കിട്ടി. സ്പോൺസറുടെ മകനെയും കൊണ്ട് പുറത്തു പോവുകയായിരുന്നു. ട്രാഫിക് സിഗ്നലിൽ ചുവപ്പ് ലൈറ്റ് തെളിഞ്ഞതോടെ കാർ നിർത്തി. എന്നാൽ തൊട്ടടുത്തിരുന്ന അവൻ കാർ മുന്നോട്ട് വിടാൻ പറഞ്ഞു. ഭാഷ മനസിലായില്ലെങ്കിലും അവൻ്റെ ദേഷ്യത്തോടുള്ള പ്രകടനങ്ങൾ പല തരത്തിലായിരുന്നു. ഒടുവിൽ മുഖത്തേക്ക് തുപ്പി. അപ്പോഴാണ് തടഞ്ഞത്. എന്നാൽ കൈ ചെന്ന് പതിച്ചത് കഴുത്തിൽ ഘടിപ്പിച്ച യന്ത്രത്തിലായിരുന്നു. അതോടെ എല്ലാം തകിടം മറിഞ്ഞു. തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ തന്നെ ചുവന്ന വെളിച്ചമായിരുന്നു അവിടെ കണ്ടത്.
പിന്നാലെ അവനെ ആശുപത്രിയിലേക്കും തന്നെ ജയിലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. ഈ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും ആരെയും പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ. പുറം ലോകത്തോട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത ദിവസങ്ങൾ. മൊബൈൽ ഫോൺ അടക്കം പിടിച്ചു വാങ്ങിയതോടെ ആരെയും വിളിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ. അങ്ങനെയിരിക്കെ ജയിലിൽ എത്തിയ രണ്ടു മലയാളികളാണ് തൻ്റെ അവസ്ഥ പുറം ലോകത്തെ അറിയിച്ചത്.
ജയിലിൻ്റെ ഇരുട്ടറയിലേക്ക്...
കോടതി നടപടികൾ നടക്കുമ്പോൾ ഭാഷ അറിയാതെ കുഴങ്ങി. ട്രാൻസലേറ്റർ എന്താണ് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തത് എന്ന് പോലും മനസിലായില്ല. മരണത്തിന് തുല്യനീതി വേണമെന്നായിരുന്നു കുടുംബം കോടതിയിൽ പറഞ്ഞത്. വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കണം എന്നതിൽ അവർ ഉറച്ചുനിന്നു. 20 വർഷത്തെ തടവും വധശിക്ഷയും വിധിച്ചതോടെ ജയിലിൻ്റെ ഇരുട്ടറയിലേക്ക്.
സൂര്യപ്രകാശം പോലും കാണാതെ, പുറം ലോകം ഒന്നുമറിയാതെ ജയിലിൽ കഴിഞ്ഞു. സൗദിക്കാരും വിദേശികളും കഴിയുന്ന ജയിലിലായിരുന്നു ആദ്യം തടവിലിട്ടത്. അവരുടെ സഹായത്തോടെ പിന്നീട് വീട്ടിലേക്കും എംബസിയിലേക്കും വിളിക്കാൻ മൊബൈൽ ഫോൺ ലഭിക്കുമായിരുന്നു. തൻ്റെ അവസ്ഥ മനസിലാക്കിയ സഹ തടവുകാർ തന്നെയാണ് അതിനുള്ള സൗകര്യവും ഒരുക്കി തന്നത്. എന്നാൽ പിന്നീട് സൗദിക്കാരെയും മറ്റു നാട്ടുകാരെയും വെവ്വേറെ ജയിലിലേക്ക് മാറ്റി. അതോടെയാണ് ഒറ്റപ്പെട്ട അവസ്ഥയായത്.
ഇന്ത്യയിലെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും മറ്റ് പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള നിരവധി പേർ കഴിയുന്ന ജയിൽ. മൊബൈൽ ഫോണും ഇൻ്റർനെറ്റ് സൗകര്യങ്ങളും ഇല്ലാത്ത ജയിൽ വാസം. നാട്ടിലേക്ക് വിളിക്കാൻ അനുമതി കിട്ടിയാൽ തന്നെ 15 മിനിറ്റ് ആണ് സംസാരിക്കാനുള്ള സമയം. അതിനിടയിൽ എംബസി അധികൃതരോടും കാര്യങ്ങൾ പറയണം. വല്ലാത്തൊരു മാനസികാവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു പോയ നാളുകൾ. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ജയിലുകൾ പോലെയല്ല അവിടെ. അകത്ത് ഒരു ജോലിയും ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കില്ല. ഭക്ഷണം കഴിക്കുക ഇരുന്നും കിടന്നും സമയം ചെലവഴിക്കുക, അത്ര മാത്രമേയുള്ളൂ.
വർഷങ്ങളാണ് അങ്ങനെ തള്ളിനീക്കിയത്. ഒടുവിലാണ് സുഹൃത്തുക്കളും നിയമസഹായ കമ്മിറ്റിയും എല്ലാം ജയിലിലേക്ക് എത്താൻ തുടങ്ങിയത്. ജയിലിലെ തൻ്റെ അവസ്ഥ മനസിലാക്കി ചെറിയ കാലയളവിലെ ശിക്ഷ കഴിഞ്ഞ് പുറത്തു പോയപ്പോഴും വലിയതോതിൽ സഹായിച്ചു. അവർ ആരാണെന്ന് പോലും എനിക്കറിയില്ല.
മരണം മുന്നിൽ കണ്ട നാളുകൾ
ഏത് സമയവും മരണം മുന്നിൽ കണ്ടുള്ള നാളുകളായി പിന്നീട്. വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു മാസം മുമ്പ് ഫോട്ടോ എടുക്കും കൈവിരലുകൾ പതിപ്പിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് സമയത്തും തല പോകും. ഓരോ തവണ വിളിക്കുമ്പോഴും ഭയത്തോടെയാണ് പിന്നാലെ പോയത്. ഒടുവിൽ ഒരു ദിവസം എൻ്റേയും ഫോട്ടോ എടുത്തു, വിരലുകൾ പതിപ്പിച്ചു. അതോടെ മൊത്തം ഒരു ശൂന്യതയായിരുന്നു. ഒരു പാലക്കാട് സ്വദേശി അടക്കം പല ഇന്ത്യക്കാരുടേയും വധശിക്ഷ ആ കാലയളവിൽ നടപ്പാക്കിയിരുന്നു.
മരണം മുന്നിൽകണ്ട് ഒരുപാട് നാൾ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട്. നാട്ടിൽ നിന്ന് വിളിക്കുന്നവരോട് "എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇനി ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല എല്ലാം വിധിക്കപ്പെട്ടു" എന്ന് പറഞ്ഞ് ദേഷ്യപ്പെടുമായിരുന്നു. ഒരു വല്ലാത്ത മാനസിക അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നുപോയ നാളുകൾ. അങ്ങനെയാണ് യൂസഫ് കാക്കഞ്ചേരി അടക്കമുള്ള എംബസി അധികൃതർ ജയിലിൽ എത്തി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. നിനക്ക് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മാർഗം തെളിയുമെന്നും അതിനുവേണ്ടി പണപ്പിരിവ് നടക്കുന്നതായും അവർ പറഞ്ഞു. ബോബി ചെമ്മണ്ണൂർ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചതോടെ വലിയ തരത്തിൽ ആളുകളിലേക്ക് വിഷയം എത്തിച്ചേർന്നു. അതോടെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യത്തെ പ്രതീക്ഷ കൈവന്നു.
ഉമ്മ ജയിലിൽ കാണാൻ വന്ന രംഗം; ഒരിക്കലും മറക്കാൻ കഴിയാതത്
കോടതി ആശുപത്രി ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പുറത്തേക്കിറക്കുമ്പോൾ കയ്യിലും കാലിലും വിലങ്ങും ചങ്ങലയുമിട്ടാണ് പുറത്തേക്ക് ഇറക്കിയത്. ഉമ്മ തന്നെ ജയിലിൽ കാണാൻ വന്ന രംഗമാണ് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ കഴിയാത്തത്. ജയിലിൽ എത്തിയ ഉമ്മയ്ക്ക് മുന്നിലേക്ക് തന്നെ കൈയിലും കാലിലും വിലങ്ങ് വെച്ചാണ് കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കിയത്. അത് ഒരിക്കലും താങ്ങാൻ പറ്റാതായതോടെ വിസമ്മതം അറിയിച്ചു. പിറ്റേദിവസം എംബസിയിലെ ആളുകൾ വന്ന് ജയിലധികൃതരോട് സംസാരിച്ചതോടെ കൈയിലെ വിലങ്ങ് മാറ്റി തന്നു അപ്പോഴും കാലിൽ ചങ്ങലയുണ്ടായിരുന്നു അരമണിക്കൂറോളം ഉമ്മയെ കണ്ട് സംസാരിച്ചു.
നന്ദിയും കടപ്പാടും മാത്രം
ഒരിക്കലും കിട്ടില്ല എന്ന് ഉറപ്പിച്ചാണ് സ്പോൺസറും കുടുംബവും 350ലക്ഷം റിയാൽ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. അത് അവർ തുറന്നു പറയുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ തനിക്ക് വേണ്ടി ഉടലെടുത്ത കൂട്ടായ്മ കണ്ടു അവരും ഞെട്ടിക്കാണും. നമുക്കൊന്നും സ്വപ്നം കാണാൻ പറ്റാത്ത തുകയാണ് ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള ജനങ്ങൾ പിരിച്ചു തന്നത്. അവരോടുള്ള നന്ദിയും കടപ്പാടും മാത്രമാണ് ഇനി ജീവിതത്തിലങ്ങോട്ട് മുഴുവൻ.
വലിയ സ്വപ്നങ്ങളുമായാണ് നാടുവിട്ടത്. പക്ഷേ എല്ലാം തകർന്നു. ജീവൻ തിരിച്ചു കിട്ടിയതിൻ്റെ മഹാഭാഗ്യമുണ്ട്. ഇനി മുന്നോട്ട് എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കുടുംബാംഗങ്ങളോടും സുഹൃത്തുക്കളോടും എല്ലാം ചേർന്ന് ആലോചിച്ച് തീരുമാനിക്കും. ബോബി ചെമ്മണ്ണൂർ ഒരു ജോലി ഓഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിലും കുടുംബത്തോട് ചോദിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കും.
പുതിയ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് കടക്കണം; കുടുംബമായി ജീവിക്കണം
നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ വലിയ അത്ഭുതമാണ് തോന്നിയത്. ഈ ജനങ്ങളെയും ഇവിടുത്തെ മാറ്റങ്ങളെയും കണ്ടപ്പോൾ ഞെട്ടിപ്പോയി. തന്നെ സഹായിച്ചവരാണ് തന്നെ വരവേൽക്കാൻ വന്നതെന്ന് മനസിലായി. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി. ഇപ്പോഴും ആ ഒരു മായാലോകത്തു നിന്ന് പുറത്ത് കടക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഫോൺ പോലും കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ടില്ല. അത്രയ്ക്കും ആളുകളുടെ തിരക്കാണ്. അടുത്ത ഒഴിവിന് ആശുപത്രിയിൽ പോകണം. ഒരു ചെക്കപ്പ് നടത്തണം. ഇപ്പോഴും സൂര്യൻ്റെ വെളിച്ചത്തിന് നേരെ കണ്ണ് ശരിക്ക് തുറക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അത്ര കാലമാണ് ഇരുട്ടിൽ കഴിഞ്ഞത്. ഇനിയൊരു പുതിയ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് കടക്കണം. കുടുംബമായി ജീവിക്കണം.
ഹൗസ് ഡ്രൈവർ വിസയിൽ ജോലി തേടിയാണ് കോഴിക്കോട് ഫറോക് കോടമ്പുഴ സ്വദേശി അബ്ദുൽ റഹീം റിയാദിലേക്കു പോയത്. ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ച് ഒരു മാസത്തിനകം 2006 ഡിസംബർ 26 നാണ് റഹീമിനെ ജയിലിൽ അടച്ചത്. വർഷങ്ങൾ നീണ്ട ഇടപെടലുകൾക്ക് ഒടുവിൽ, മാപ്പ് നൽകാൻ തയ്യാറാണന്ന് സൗദി ബാലൻ്റെ കുടുംബം റിയാദ് ക്രിമിനൽ കോടതിയെ അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് റഹീമിൻ്റെ വധശിക്ഷ റദ്ദാക്കി ഉത്തരവുണ്ടായത്.
34.35 കോടി രൂപ ദയാധനം സ്വീകരിച്ചാണ് സൗദി കുടുംബം മാപ്പുനൽകിയത്. ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള സുമനസുകളുടെ കാരുണ്യത്തിലാണ് അന്ന് ഇത്രയും വലിയ തുക സമാഹരിച്ചത്. വധശിക്ഷ റദ്ദാക്കിയിട്ടും ഒറിജിനൽ കേസ് ഡയറി പരിശോധിക്കാൻ കൂടുതൽ സമയം വേണം എന്ന കാരണത്താൽ പത്തിലേറെ തവണയാണ് കേസ് മാറ്റിവച്ചത്. മുഹമ്മദ് കുട്ടി ഫാത്തിമ ദമ്പതികളുടെ ആറാമത്തെ മകനാണ് അബ്ദുൽ റഹീം. അബ്ദുൽ സലിം അബ്ദുൽ നസീർ സെഫിയബി, ഫാത്തിമ സുഹറ, സീനത്ത് എന്നിവരാണ് റഹീമിൻ്റെ മൂത്ത സഹോദരങ്ങൾ.
