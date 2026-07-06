തട്ടുകടയ്ക്ക് സമീപം കണ്ടെത്തിയ നവജാത ശിശു ഇനി സർക്കാർ സംരക്ഷണയിൽ; ഏറ്റെടുത്ത് ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റി
സംഭവം നടന്ന ദിവസം പുലർച്ചെ തന്നെ വിവരം ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് മരട് പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ സംഘം ഉടനടി സ്ഥലത്തെത്തുകയും കുഞ്ഞിനെ സുരക്ഷിതമായി എറണാകുളം ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റലിലെ കാഷ്വാലിറ്റിയിൽ എത്തിക്കുകയുമായിരുന്നു
Published : July 6, 2026 at 4:55 PM IST
എറണാകുളം: മരട് ഫോറം മാളിന് സമീപം ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ നവജാത ശിശുവിനെ ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റിയും (CWC) ജില്ലാ ശിശു സംരക്ഷണ യൂണിറ്റും (DCPU) ചേർന്ന് ഔദ്യോഗികമായി ഏറ്റെടുത്തു. കഴിഞ്ഞ മാസം 28ന് വെളുപ്പിനാണ് മരട് ഫോറം മാളിന് സമീപമുള്ള ഒരു തട്ടുകടയോട് ചേർന്ന് ആൺകുഞ്ഞിനെ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. നിലവിൽ പൂർണ ആരോഗ്യവാനായ കുഞ്ഞിനെ തുടർ സംരക്ഷണത്തിനായി സ്പെഷ്യൽ അഡോപ്ഷൻ ഏജൻസിയിലേക്ക് (SAA) സുരക്ഷിതമായി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്.
സംഭവം നടന്ന ദിവസം പുലർച്ചെ തന്നെ വിവരം ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് മരട് പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ സംഘം ഉടനടി സ്ഥലത്തെത്തുകയും കുഞ്ഞിനെ സുരക്ഷിതമായി എറണാകുളം ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റലിലെ കാഷ്വാലിറ്റിയിൽ എത്തിക്കുകയുമായിരുന്നു. തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിലെ നവജാത ശിശുക്കളുടെ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ (NICU) പ്രവേശിപ്പിച്ച കുഞ്ഞിന് വിദഗ്ധവും സവിശേഷവുമായ ചികിത്സയാണ് ലഭ്യമാക്കിയത്. നിലവിൽ കുഞ്ഞ് പൂർണ ആരോഗ്യവാനാണെന്നും ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ സജ്ജനാണെന്നും ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റൽ സൂപ്രണ്ടും പീഡിയാട്രിക് വിഭാഗം മേധാവിയും ഔദ്യോഗികമായി അറിയിക്കുകയായിരുന്നു.
ഇതിനെ തുടർന്നാണ് സർക്കാരിനു വേണ്ടി ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റിയും ജില്ലാ ശിശു സംരക്ഷണ യൂണിറ്റും സംയുക്തമായി ആശുപത്രി അധികാരികളിൽ നിന്നും കുഞ്ഞിനെ ഏറ്റുവാങ്ങിയത്. എറണാകുളം ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ വെച്ചാണ് ഔദ്യോഗികമായ ഈ കൈമാറ്റ ചടങ്ങുകൾ നടന്നത്.
അതേസമയം, നവജാത ശിശുവിനെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടവർ വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ചതിനെക്കുറിച്ച് ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റി സ്വമേധയാ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ അടിയന്തരവും വിശദവുമായ അന്വേഷണം നടത്തി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ മരട് പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ എസ്എച്ച്ഒ (SHO) യോട് സിഡബ്ല്യുസി നിർദ്ദേശിച്ചു. കൂടാതെ, കുഞ്ഞിനെ ഉപേക്ഷിക്കാനുണ്ടായ പശ്ചാത്തലത്തെക്കുറിച്ച് വിശദമായി അന്വേഷിച്ച് പ്രത്യേക റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ ജില്ലാ ശിശു സംരക്ഷണ യൂണിറ്റിനെയും ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
കുഞ്ഞിനെ സുരക്ഷിതമായി പരിചരിച്ച ജനറൽ ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടർമാർ, നഴ്സുമാർ, കൃത്യസമയത്ത് ഇടപെട്ട പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവരുടെ സേവനത്തെ അധികൃതർ അഭിനന്ദിച്ചു. എറണാകുളം ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ, ജില്ലാ ശിശു സംരക്ഷണ ഓഫീസർ, ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട്, പീഡിയാട്രിക് വിഭാഗം മേധാവി, മറ്റ് ജീവനക്കാർ തുടങ്ങിയ ഔദ്യോഗിക വ്യക്തികൾ സന്നിഹിതരായിരുന്നു. കുഞ്ഞിൻ്റെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനുള്ള എല്ലാ തുടർനടപടികളും സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ വഴി കർശനമായി പാലിക്കുമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.