കൈകളില്ലാതെ ജനിച്ചു, പെരിയാർ നീന്തിക്കടന്നു, ഇന്ന് രാഷ്ട്രപതിയിൽ നിന്ന് പരമോന്നത ആദരം; ആസിം വെളിമണ്ണ എന്ന പോരാളി
ഭാരത സർക്കാരിൻ്റെ സാമൂഹിക നീതി-ശാക്തീകരണ മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള ഭിന്നശേഷി ശാക്തീകരണ വകുപ്പ് നൽകുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന ദേശീയ പുരസ്കാരമായ 'സർവ്വശ്രേഷ്ഠ ദിവ്യാംഗൻ' അവാർഡിന് അർഹനായി ആസിം വെളിമണ്ണ.
Published : November 25, 2026 at 1:51 PM IST
കോഴിക്കോട്: ഇരു കൈകളുമില്ലാതെ ജനിച്ച്, ഇന്ന് ലോകത്തെ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന ആസിം വെളിമണ്ണയ്ക്ക് രാജ്യത്തിന്റെ പരമോന്നത ആദരം. ഭാരത സർക്കാരിന്റെ 'സർവ്വശ്രേഷ്ഠ ദിവ്യാംഗൻ' ദേശീയ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായിരിക്കുകയാണ് കോഴിക്കോട് സ്വദേശി മുഹമ്മദ് ആസിം. ലോക ഭിന്നശേഷി ദിനമായ ഡിസംബർ മൂന്നിന് പുരസ്കാരം രാഷ്ട്രപതിയിൽ നിന്ന് ഏറ്റുവാങ്ങും. പരിമിതികളെ നിശ്ചയദാർഢ്യം കൊണ്ട് തോൽപ്പിച്ച് നീന്തൽക്കുളത്തിൽ റെക്കോർഡുകൾ തകർത്ത് മുന്നേറുന്ന ആസിം, 2028-ലെ ലോസ് ആഞ്ചലസ് പാരാലിംപിക്സിന് ഇതിനോടകം തന്നെ യോഗ്യത നേടിക്കഴിഞ്ഞു.
ഇരു കൈകളുമില്ലാതെ ജനിച്ച ഈ നീന്തൽ പ്രതിഭ ആസിമിന്റെ അടുത്ത ലക്ഷ്യം ജനുവരിയിൽ ഐസ്ലൻഡിൽ നടക്കുന്ന സിറ്റി വേൾഡ് പാരാ സ്വിമ്മിംഗ് സീരീസ് ആണ്. പാരാലിംപിക്സ് മെഡൽ എത്തിപ്പിടിക്കാൻ, അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്ത് തന്റെ റാങ്കിംഗും സമയവും ഇനിയും മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാൽ അഭിമാനകരമായ ഈ നേട്ടങ്ങൾക്കിടയിലും ഐസ്ലൻഡ് യാത്രയ്ക്കുള്ള ഫണ്ട് കണ്ടെത്താനാകാതെ പ്രയാസപ്പെടുകയാണ് ആസിമും കുടുംബവും.
ഐസ്ലൻഡ് യാത്രയ്ക്കുള്ള ഫണ്ട് കണ്ടെത്താനുള്ള സമയപരിധി ഈ മാസം അവസാനിക്കുകയാണ്. ഈ യാത്ര യാഥാർത്ഥ്യമാകാൻ ഈ കുടുംബത്തിന് ഒറ്റയ്ക്കാവില്ല. ഐസ്ലൻഡ് മത്സരത്തിലേക്കുള്ള ഫണ്ട് കണ്ടെത്താനുള്ള സമയപരിധി ഈ മാസം അവസാനിക്കുന്നതിനാൽ സാമ്പത്തിക പ്രയാസം നേരിടുന്നുണ്ടെന്ന് പിതാവ് മുഹമ്മദ് ഷഹീദ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. ഇത്തരം യാത്രകൾക്കും മത്സരങ്ങൾക്കും സ്ഥിരമായ സർക്കാർ നയമോ സഹായമോ ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ മുൻകാലങ്ങളിലെന്നപോലെ സ്പോൺസർമാരുടെയും സുമനസ്സുകളുടെയും സഹായമാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും മുഹമ്മദ് ഷഹീദ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പരിമിതികളെ തോൽപ്പിച്ച പുരസ്കാര അർഹൻ
ഇരു കൈകൾ ഇല്ലാതെ ജനിച്ച ആസിം നീന്തലിൽ റെക്കോർഡുകൾ മറികടന്ന് കുതിക്കുകയാണ്. 2028 ൽ അമേരിക്കയിലെ ലോസ് ആഞ്ചലസ് പാരാലിംപിക്സിൽ പാരാ സ്വിമ്മിങ്ങിന് യോഗ്യത നേടിയ ആസിം രാജ്യത്തിന്റെ വലിയ ആദരവിനാണ് അർഹനായിരിക്കുന്നത്. ഇന്നലെ (നവംബർ 24) വൈകിട്ടാണ് പുരസ്കാര വിവരം രാഷ്ട്രപതി ഭവനിൽ നിന്ന് അറിഞ്ഞതെന്ന് പിതാവ് മുഹമ്മദ് ഷഹീദ് പറഞ്ഞു. 'ലോക ഭിന്നശേഷി ദിനമായ ഡിസംബർ മൂന്നിന് രാഷ്ട്രപതി ഭവനിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങും. ഡിസംബർ ഒന്നിന് അവിടെ എത്താനാണ് കത്തിലൂടെ നിർദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. രണ്ടുപേർക്കാണ് ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അനുമതി. ആസിമിന്റെ കൂടെ താനും പോകാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണെന്ന്,' പിതാവ് പറഞ്ഞു.
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കാസർകോട് സ്വദേശിയായ ആരോമൽ 'ശ്രേഷ്ഠ' വിഭാഗത്തിൽ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഇത്തവണ 'സർവ്വശ്രേഷ്ഠ ദിവ്യാംഗൻ' പുരസ്കാരത്തിന് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഏക വ്യക്തിയാണ് ആസിം. കോഴിക്കോട് ഫറൂക്ക് കോളജിൽ മൾട്ടീമീഡിയ ഡിഗ്രി ഒന്നാംവർഷ വിദ്യാർഥിയാണ് പി. മുഹമ്മദ് ആസിം. അടുത്തിടെ നടന്ന ദേശീയ പാരാ സ്വിമ്മിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ആസിം മൂന്ന് സ്വർണ മെഡലുകൾ നേടിയിരുന്നു.
വിവിധ ദേശീയ പാരാ സ്വിമ്മിംഗ് മത്സരങ്ങളിലായി കേരളത്തിനുവേണ്ടി ഇതിനകം 12 സ്വർണമെഡലുകൾ ആസിം കരസ്ഥമാക്കിക്കഴിഞ്ഞു. സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഉജ്ജ്വലം ബാല്യ അവാർഡ് ജേതാവ് കൂടിയായ ആസിം, പെരിയാർ നീന്തിക്കടന്നതിനെ തുടർന്ന് ഏഷ്യൻ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡിലും വേൾഡ് റെക്കോർഡ് യൂണിയനിലും ഇടം നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഖത്തർ ലോകകപ്പിലെ ലൂസേഴ്സ് ഫൈനലിൽ കളിക്കാരെ ആനയിച്ച് മൈതാനത്തെത്തിയിരുന്നു ഇദ്ദേഹം.
ജന്മനാ പോരാട്ടക്കാരൻ
എസ്എസ്എൽസി പരീക്ഷ 5 എ പ്ലസ്സോടെ വിജയിച്ച ആസിം ഇപ്പോൾ ബിരുദ വിദ്യാർഥിയാണ്. താൻ പഠിച്ച വെളിമണ്ണ എൽപി സ്കൂൾ യുപിയാക്കി മാറ്റണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻ ചാണ്ടി ആയിരുന്ന കാലത്ത് ആസിം കാലുകൊണ്ട് കത്തെഴുതി അദ്ദേഹത്തിന് സമർപ്പിച്ചത് വലിയ ജനശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. ഈ ആവശ്യം അംഗീകരിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി ആസിമിന്റെ ആഗ്രഹം പോലെ സ്കൂൾ യു പിയാക്കി ഉയർത്തി.
ആസിം തന്റെ കന്നിവോട്ട് മൂക്ക് കൊണ്ടാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. കാലിലെ തള്ള വിരലിൽ മഷിയും പുരട്ടിയിരുന്നു. 90 ശതമാനം ശാരീരിക വൈകല്യങ്ങളോട് പൊരുതുകയാണ് ആസിം. കൈകളില്ലാത്ത, ഒരു കാലിന് വൈകല്യമുള്ള, താടിയെല്ല് വളഞ്ഞ, പല്ലുകൾ, വായ, കേൾവി എന്നിവയ്ക്ക് പ്രശ്നങ്ങളുള്ള ആസിം വൈകല്യങ്ങളെ മറന്ന് രാജ്യം ആദരിക്കുന്ന ചടങ്ങിലേക്ക് പോകുന്നതിന്റെ ആഹ്ലാദത്തിലാണ്.
സർവ്വശ്രേഷ്ഠ ദിവ്യാംഗൻ പുരസ്കാരം
ശാരീരികമോ മാനസികമോ ആയ പരിമിതികളെ അതിജീവിച്ച് വിവിധ മേഖലകളിൽ അസാധാരണ മികവ് തെളിയിക്കുന്ന ഭിന്നശേഷിക്കാരായ വ്യക്തികളെ ആദരിക്കുന്നതിനാണ് രാജ്യം ഈ പുരസ്കാരം നൽകുന്നത്. പുരസ്കാര ജേതാക്കൾക്ക് 2,00,000 രൂപ ക്യാഷ് പ്രൈസും, മെഡലും, പ്രശസ്തിപത്രവും ലഭിക്കും. ഓരോ വർഷവും 6 പേരെ വീതമാണ് ഈ വിഭാഗത്തിൽ പുരസ്കാരം നൽകി ആദരിക്കുന്നത്.
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