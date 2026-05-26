'ആലിൻ ബ്രാൻഡ്' ഇനി ആയിരം കൈകളിലേയ്ക്ക്; സ്വകാര്യ കമ്പനികളിൽ നിന്ന് കോടികളുടെ ഓഫറുകൾ വന്നിരുന്നെന്ന് പിതാവ്
സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധത മുൻനിർത്തി സപ്ലൈകോ തങ്ങളെ സമീപിച്ചപ്പോൾ അനുകൂലമായ തീരുമാനമെടുക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും ഇതൊരു മഹത്തായ തീരുമാനമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ മനസിലാക്കുന്നതെന്നും ആലിൻ്റെ പിതാവ് പറഞ്ഞു.
Published : May 26, 2026 at 8:34 PM IST
എറണാകുളം: കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ അവയവദാതാവായ കുഞ്ഞ് ആലിൻ ഷെറിൻ്റെ പേര് ഒരു ബ്രാൻഡായി ഉപയോഗിക്കാൻ സ്വകാര്യ കമ്പനികളിൽ നിന്ന് കോടികളുടെ ഓഫറുകൾ വന്നിരുന്നതായി പിതാവ് അരുൺ എബ്രഹാമിൻ്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ.
താങ്ങാനാകാത്ത വിയോഗ ദുഃഖത്തിനിടയിലും ഇത്തരം വാണിജ്യ താത്പ്പര്യങ്ങളോടെയുള്ള വൻ നിക്ഷേപ വാഗ്ദാനങ്ങളെല്ലാം തങ്ങൾ പൂർണമായും നിരസിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സപ്ലൈകോ പുറത്തിറക്കിയ 'ആലിൻ' ബ്രാൻഡ് നോട്ടുബുക്കുകളുടെ പ്രകാശന ചടങ്ങിൽ സംസാരിക്കവെയാണ് അരുൺ ഈ കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തിയത്.
തങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിൻ്റെ മൃതദേഹം അടക്കം ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ പല സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളും തങ്ങളെ സമീപിച്ചിരുന്നു. തങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിൻ്റെ പേര് ബ്രാൻഡ് ചെയ്യാനും അതിലൂടെ കോടികളുടെ നിക്ഷേപം നടത്താമെന്നുമായിരുന്നു അവരുടെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ. എന്നാൽ ബിസിനസ് താത്പ്പര്യങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ വഴങ്ങാതെ ആ ഓഫറുകളെല്ലാം തങ്ങൾ തിരസ്ക്കരിക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധത മുൻനിർത്തി സപ്ലൈകോ തങ്ങളെ സമീപിച്ചപ്പോൾ അനുകൂലമായ തീരുമാനമെടുക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും, ഇതൊരു മഹത്തായ തീരുമാനമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ മനസിലാക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കുഞ്ഞുമാലാഖയുടെ ഓർമ്മകളുമായി 'ആലിൻ' എംബ്ലം
സപ്ലൈകോ തയ്യാറാക്കിയ 'ആലിൻ' ബ്രാൻഡ് എംബ്ലത്തെക്കുറിച്ച് അരുൺ എബ്രഹാം ഏറെ ഹൃദയസ്പർശിയായ രീതിയിലാണ് സംസാരിച്ചത്. സപ്ലൈകോയുടെ ആലിൻ ബ്രാൻഡ് എംബ്ലത്തിലെ കുഞ്ഞുമാലാഖയുടെ തലമുടി ഞങ്ങളെ സ്പർശിക്കുന്നതുപോലെയാണ് തോന്നുന്നത്. ചീകിവെക്കുന്ന മുടി സ്വന്തമായി അവൾ തന്നെ കൈകൊണ്ട് തട്ടിക്കളയുന്ന ഒരു ശീലമുണ്ടായിരുന്നു. അതിന് സമാനമായ മുടിയാണ് ഈ എംബ്ലത്തിലെ മാലാഖയിലുമുള്ളത്. 'ഷെയർ ദി ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് ലൈഫ്' എന്ന ശീർഷകവും വളരെ ഹൃദയസ്പർശിയാണ്.
ഞങ്ങളുടെ ജീവനെ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ പകുത്തു നൽകിയത്. ഇതൊരു ദൈവ നിയോഗമാണെന്ന് ഞങ്ങൾ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നുവെന്നും അരുൺ എബ്രഹാം പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി അഞ്ച് മുതൽ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങൾ വാക്കുകളിലൂടെ എങ്ങനെ പറഞ്ഞു മനസിലാക്കണമെന്ന് അറിയില്ലെന്നും സപ്ലൈകോ തങ്ങളോട് കാണിച്ച ഈ ആദരവ് വളരെ വിനയത്തോടെ ഏറ്റുവാങ്ങുന്നുവെന്നും മാതാപിതാക്കൾ പറഞ്ഞു.
ഔദ്യോഗിക പ്രകാശനം നിർവഹിച്ചു
കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ അവയവദാതാവായ ആലിൻ്റെ സ്മരണാർഥം സപ്ലൈകോ ഈ വർഷം വിപണിയിലിറക്കിയ 'ആലിൻ' ബ്രാൻഡ് നോട്ടുബുക്കുകളുടെ ഔദ്യോഗിക പ്രകാശനം ഭക്ഷ്യ-പൊതുവിതരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി അനൂപ് ജേക്കബ് എറണാകുളത്ത് വെച്ച് നിർവഹിച്ചു. തങ്ങളുടെ ആഴമേറിയ വേദനയ്ക്കിടയിലും മറ്റൊരു ജീവനായി അവയവദാനത്തിന് തയ്യാറായത് മാതാപിതാക്കളുടെ മനസിൽ ദൈവം നൽകിയ ഉദാത്തമായ ചിന്തയായിരിക്കാമെന്ന് മന്ത്രി ചടങ്ങിൽ പറഞ്ഞു.
മാതൃകയായ ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ സന്ദേശം ലോകത്തിന് മുഴുവൻ പകർന്നു നൽകുന്ന ചടങ്ങാണിതെന്നും ഇതിൽ യാതൊരുവിധ വിപണന താത്പ്പര്യങ്ങളുമില്ലെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. കേവലം വാണിജ്യ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കപ്പുറം സപ്ലൈകോയുടെ സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയത്. അവയവദാന രംഗത്ത് പൊതുസമൂഹത്തിന് വലിയൊരു സന്ദേശമാണ് ആലിൻ്റെ അവയവദാനം നൽകിയതെന്നും മന്ത്രി അനൂപ് ജേക്കബ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സ്വന്തം കുഞ്ഞിൻ്റെ അകാല വിയോഗത്തിലും മറ്റുള്ളവർക്ക് ജീവൻ പകരാൻ മാതൃകാപരമായ തീരുമാനമെടുത്ത ആലിൻ്റെ മാതാപിതാക്കളായ അരുൺ എബ്രഹാമിനെയും ഷെറിൻ ആൻ ജോണിനെയും ചടങ്ങിൽ വെച്ച് സപ്ലൈകോ ഔദ്യോഗികമായി ആദരിച്ചു. കൂടാതെ, നോട്ടുബുക്കുകളുടെ മനോഹരമായ കവർ ഡിസൈനിങ്ങ് പൂർത്തിയാക്കിയ തേവര സേക്രഡ് ഹാർട്ട് കോളജിലെ വിദ്യാർഥികളെയും ചടങ്ങിൽ അനുമോദിക്കുകയുണ്ടായി.
അവയവദാന ബോധവത്കരണത്തിലേക്ക് ഒരു വലിയ ചുവടുവെപ്പ്
സപ്ലൈകോയുടെ ഈ പുതിയ സംരംഭം കേവലമൊരു നോട്ടുബുക്ക് വിതരണത്തിനപ്പുറം വലിയൊരു സാമൂഹിക സന്ദേശമാണ് പൊതുസമൂഹത്തിന് നൽകുന്നത്. കുട്ടികളിലെ അവയവദാനം എന്ന അതീവ പ്രാധാന്യമുള്ളതും എന്നാൽ സമൂഹത്തിൽ വേണ്ടത്ര ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാത്തതുമായ ഒരു വിഷയത്തിലേക്ക് പൊതുജനശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കാൻ ഈ പദ്ധതിക്ക് സാധിക്കും എന്നതിൽ തർക്കമില്ല.
വിദ്യാലയങ്ങളിലേക്കും കുട്ടികളിലേക്കും നേരിട്ടെത്തുന്ന ഈ നോട്ടുബുക്കുകൾ, പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് അവയവദാനത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തെക്കുറിച്ചും മാനവികതയെക്കുറിച്ചും വലിയൊരു പാഠപുസ്തകമായി മാറും. വരും തലമുറയ്ക്ക് എന്നും പ്രചോദനമാകുന്ന രീതിയിലാണ് ആലിൻ്റെ ഓർമ്മകളെ സപ്ലൈകോ ഈ ബ്രാൻഡിങ്ങിലൂടെ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്തുനിർത്തുന്നത്.
അഞ്ച് ജീവനുകളിലൂടെ ആലിൻ ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു
കേവലം 10 മാസം മാത്രം പ്രായമുള്ളപ്പോഴാണ് ആലിൻ ഷെറിൻ കേരളക്കരയെ ഒന്നാകെ കണ്ണീരിലാഴ്ത്തി വിടപറഞ്ഞത്. 2026 ഫെബ്രുവരി 5 ന് എം സി റോഡിൽ പത്തനംതിട്ടയിലെ പള്ളം-ബോർമ ജംഗ്ഷന് സമീപമുണ്ടായ ദാരുണമായ വാഹനാപകടത്തിലാണ് കുഞ്ഞിന് ഗുരുതരമായി പരിക്കേൽക്കുന്നത്. തുടർന്ന് കൊച്ചിയിലെ അമൃത ആശുപത്രിയിൽ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെ, ഫെബ്രുവരി 13 ന് കുഞ്ഞിന് മസ്തിഷ്ക്കമരണം സ്ഥിരീകരിക്കുകയായിരുന്നു.
താങ്ങാനാകാത്ത വിയോഗ ദുഃഖത്തിലും, തങ്ങളുടെ മകളിലൂടെ മറ്റ് പലരിലും ജീവൻ തുടിക്കട്ടെ എന്ന ഉദാത്തമായ തീരുമാനമാണ് മാതാപിതാക്കൾ കൈക്കൊണ്ടത്. കുഞ്ഞിൻ്റെ അവയവങ്ങൾ ദാനം ചെയ്യാൻ അരുണും ഷെറിനും സധൈര്യം മുന്നോട്ട് വന്നതോടെയാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ അവയവദാതാവായി ആലിൻ മാറിയത്. ആലിൻ്റെ കരൾ, വൃക്കകൾ, ഹൃദയവാൽവ്, നേത്രപടലങ്ങൾ എന്നിവയാണ് വിജയകരമായി ദാനം ചെയ്തത്. ഈ അവയവങ്ങളിലൂടെ അഞ്ച് ജീവനുകളിലാണ് ആലിൻ ഇന്ന് ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്നത്.
