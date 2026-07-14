ഒരേ മുഖം, ഒരേ വിരലടയാളം; ആലപ്പുഴയിൽ ഇരട്ടക്കുട്ടികളുടെ ആധാർ അപേക്ഷ തള്ളി യുഐഡിഎഐ
ചമ്പക്കുളം ചെമ്പുംപുറം ശ്യാംഭവനിൽ ശ്യാം, ജ്യോതി ദമ്പതികളുടെ മക്കളായ സാരഥി, സിദ്ധാർഥ് എന്നിവരാണ് ആധാർ ലഭിക്കാതെ ദുരിതത്തിലായത്
Published : July 14, 2026 at 10:01 AM IST
ആലപ്പുഴ: ഒരേ മുഖം, ഒരേ രൂപം... ജനിച്ചപ്പോൾ മുതൽ എല്ലാം ഒന്നിച്ചു പങ്കിട്ട ഇരട്ട സഹോദരങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ വില്ലനായിരിക്കുന്നത് അവരുടെ ആ സാമ്യം തന്നെയാണ്. വിരലടയാളവും കൃഷ്ണമണിയും ഒന്നാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് ആധാർ സംവിധാനം മുഖം തിരിച്ചതോടെ, ആലപ്പുഴയിലെ ഈ ഏഴാം ക്ലാസുകാരുടെ പഠനം തന്നെ വഴിമുട്ടിയിരിക്കുകയാണ്.
ചമ്പക്കുളം ചെമ്പുംപുറം ശ്യാംഭവനിൽ ശ്യാം, ജ്യോതി ദമ്പതികളുടെ മക്കളായ സാരഥി, സിദ്ധാർഥ് എന്നിവരാണ് ആധാർ ലഭിക്കാതെ ദുരിതത്തിലായത്. തലവടി ഗവൺമെൻ്റ് ഹൈസ്കൂളിലെ വിദ്യാർഥികളായ ഇവർ ബയോമെട്രിക് വിവരങ്ങൾ നൽകി രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും ആധാർ കാർഡ് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. തുടർപഠനത്തിനും സ്കോളർഷിപ്പുകൾക്കും ആധാർ നിർബന്ധമായതോടെ കുടുംബം പല വാതിലുകളും മുട്ടി. ഒടുവിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സാരഥിയുടെ ആധാർ നമ്പർ ഓൺലൈനായി ലഭ്യമായെങ്കിലും സിദ്ധാർഥിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും ആശങ്ക തുടരുകയാണ്.
വില്ലനായി സാങ്കേതികവിദ്യ
സിദ്ധാർഥിൻ്റെ ആധാർ വിവരങ്ങൾ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് താത്കാലികമായി നീക്കം ചെയ്തതായാണ് അധികൃതർ കുടുംബത്തെ അറിയിച്ചത്. ഇരട്ടക്കുട്ടികളായതിനാൽ ഇരുവരുടെയും വിരലടയാളത്തിനും കൃഷ്ണമണിക്കും വലിയ സാമ്യമുണ്ടാകാം. ഇത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് ബയോമെട്രിക് സംവിധാനം അപേക്ഷ നിരസിക്കുന്നതാണ് പ്രധാന പ്രശ്നം. രാജ്യത്ത് പലയിടത്തും ഇരട്ടക്കുട്ടികൾക്ക് സമാനമായ രീതിയിൽ ആധാർ ലഭിക്കാൻ കാലതാമസം നേരിടുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. സാങ്കേതികവിദ്യയിലെ ഇത്തരം പിഴവുകൾ കാരണം യഥാർഥ പൗരന്മാർക്ക് സേവനങ്ങൾ നിഷേധിക്കരുതെന്ന് അടുത്തിടെ കോടതികൾ പോലും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നെങ്കിലും, താഴെത്തട്ടിൽ ഇതിനൊരു ശാശ്വത പരിഹാരം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. യുണീക്ക് ഐഡൻ്റിഫിക്കേഷൻ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ (യുഐഡിഎഐ) പ്രത്യേക ഇടപെടൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത്തരം സങ്കീർണമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ സാധിക്കൂ.
അധികൃതർ കനിയണം
ആധാർ പുതുക്കാൻ നൽകി ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടും വിവരമൊന്നും ലഭിക്കാത്തതിനെ തുടർന്നാണ് അന്വേഷണം നടത്തിയതെന്ന് അമ്മ ജ്യോതി പറഞ്ഞു. അപ്പോഴാണ് രണ്ട് പേരുടെയും അപേക്ഷകൾ റദ്ദാക്കപ്പെട്ട വിവരം അറിയുന്നത്. ആധാറിൻ്റെ കസ്റ്റമർ കെയർ നമ്പറായ 1946ൽ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടും യാതൊരു നടപടിയും ഉണ്ടായില്ല. ഇരട്ടക്കുട്ടികളായതിനാൽ ഒരാൾക്ക് അമ്മയുടെ വിരലടയാളവും മറ്റേയാൾക്ക് അച്ഛൻ്റെ വിരലടയാളവും നൽകി ബയോമെട്രിക് പൂർത്തിയാക്കേണ്ടി വരുമെന്നാണ് ഇവർക്ക് ലഭിച്ച വിവരം. ഇതിനകം രണ്ട് അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കയറിയിറങ്ങി. അമ്മയുടെ വിരലടയാളം നൽകിയതോടെ സാരഥിയുടെ ആധാർ ശരിയായെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ഹാർഡ് കോപ്പി ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല.
എന്നാൽ സിദ്ധാർഥിൻ്റെ ബയോമെട്രിക് വിവരങ്ങൾ നൽകുമ്പോൾ സിസ്റ്റത്തിൽ എറർ കാണിക്കുകയാണെന്ന് ജ്യോതി വ്യക്തമാക്കി. ആധാർ ഇല്ലാത്തതിനാൽ കുട്ടികൾക്ക് ലഭിക്കേണ്ട പല ആനുകൂല്യങ്ങളും നഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം സ്കൂളിൽ നിന്ന് ആധാറിൻ്റെ പകർപ്പ് അധ്യാപകർ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.
രേഖകൾ സമർപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ സ്കൂളിലെ ആവശ്യങ്ങൾ മുടങ്ങുകയും പഠനം പ്രതിസന്ധിയിലാകുകയും ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അധികൃതർ അടിയന്തരമായി ഈ വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ടില്ലെങ്കിൽ സിദ്ധാർഥിൻ്റെ സ്കൂൾ പഠനം തന്നെ പാതിവഴിയിൽ നിലയ്ക്കുന്ന അവസ്ഥയാണുള്ളത്. ആധാർ ഓഫിസുകൾ കയറിയിറങ്ങിയിട്ടും പരിഹാരം കാണാൻ കഴിയാത്തതിൻ്റെ കടുത്ത നിരാശയിലാണ് ഈ കുടുംബം.
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