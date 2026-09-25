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വാഹനാപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സ കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുകയായിരുന്ന യുവാവിന് മുള്ളൻ പന്നിയുടെ മുള്ള് കൊണ്ട് ഗുരുതര പരിക്ക്

അഞ്ച് മുള്ളുകളാണ് കാലിലെ വിരലിൽ തുളഞ്ഞ് കയറിയത്. ഇതിൽ മൂന്ന് മുള്ളുകൾ സംഭവ സ്ഥലത്ത് വച്ച് തന്നെ ഊരിയെടുത്തു

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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 25, 2026 at 7:38 AM IST

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Updated : September 25, 2026 at 7:47 AM IST

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കോഴിക്കോട് : ഒളവണ്ണ പാലാഴിയിൽമുള്ളൻ പന്നിയുടെ മുള്ള് കൊണ്ട് യുവാവിന് സാരമായി പരിക്കേറ്റു. ഭൂഖണ്ഡപുരം സ്വദേശി അബ്‌ദുൽ ഗഫൂറിനാണ് പരിക്കേറ്റത്. ഇന്നലെ പുലർച്ചെ നാലുമണിയോടെയാണ് സംഭവം നടന്നത്.

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പന്തീരാങ്കാവിന് സമീപം പാലാഴി എംഎൽഎ റോഡിൽ വച്ചാണ് മുള്ളൻ പന്നിയുടെ മുള്ള് കൊണ്ട് അബ്‌ദുൽ ഗഫൂറിന് പരിക്കേറ്റത്. ബുധനാഴ്‌ച വൈകുന്നേരം വാഹനാപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ
അബ്‌ദുൽ ഗഫൂറിനെ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച് ചികിത്സ നൽകിയശേഷം
സുഹൃത്തിൻ്റെ ബൈക്കിൽ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചുവരുന്ന വഴി മുള്ളൻ പന്നിറോഡിന് പുറകെ ഓടി. ഇതോടെ നിയന്ത്രണം വിട്ടബൈക്ക് മറിയുകയും അബ്‌ദുൽ ഗഫൂർ മുള്ളൻ പന്നിയുടെ മുകളിലേക്ക് തെറിച്ചു വീഴുകയും ചെയ്‌തു.

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ഈ സമയത്ത് മുള്ളൻ പന്നിയുടെ മുള്ള് അബ്‌ദുൽ ഗഫൂറിന്‍റെ കാലിലെ വിരലിലൂടെ തുളഞ്ഞ് കയറി. അഞ്ച് മുള്ളുകളാണ് കാലിലെ വിരലിൽ തുളഞ്ഞ് കയറിയത്. ഇതിൽ മൂന്ന് മുള്ളുകൾ സംഭവ സ്ഥലത്ത് വച്ച് തന്നെ ഊരിയെടുത്തു.
എന്നാൽ മറ്റ് രണ്ട് വലിയ മുള്ളുകൾ കാലിലെ വിരലിലൂടെ തുളഞ്ഞ് കയറി മറുവശം വഴി പുറത്ത് കടന്നു .

തുടർന്ന് ഉടൻതന്നെ അബ്‌ദുൽ ഗഫൂറിനെ കോഴിക്കോട് ബീച്ച് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.
സർജറി വിഭാഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച ശേഷം വിരലിൽ തുളഞ്ഞു കയറിയ മുള്ളുകൾ നീക്കം ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്.
അപകടത്തിൽ അബ്‌ദുൽ ഗഫൂറിനൊപ്പം ബൈക്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സുഹൃത്ത് അത്ഭുതകരമായാണ് പരിക്കേൽക്കാതെ രക്ഷപ്പെട്ടത്.

കോഴിക്കോട് നഗരത്തോട് ചേർന്ന് ഏറെ ജനത്തിരക്കേറിയ പാലാഴി ഭാഗത്ത് നേരത്തെയും സമാനമായ വിധത്തിൽമുള്ളൻ പന്നികൾ റോഡിന് കുറുകെ ഓടി വാഹനങ്ങൾ നിയന്ത്രണം വിട്ടു മറിഞ്ഞ്
നിരവധി ഇരുചക്രവാഹന യാത്രക്കാർക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ കാട്ടുപന്നിയുടെ ശല്യവും ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ സ്ഥിരമായി ഉണ്ട്.

Last Updated : September 25, 2026 at 7:47 AM IST

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