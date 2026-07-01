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സിനിമാക്കഥയെ വെല്ലുന്ന മോഷണം;ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവെന്ന വ്യാജേന ബൈക്കുമായി യുവാവ് കടന്നുകളഞ്ഞു

ബൈക്കിൽ കയറി സ്റ്റാർട്ടാക്കിയ ഉടൻ തന്നെ യുവാവ് അതിവേഗത്തിൽ പ്രധാന റോഡിലേക്ക് വണ്ടി ഓടിച്ചു പോയി. അരമണിക്കൂറിലധികം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇയാൾ തിരിച്ചെത്തിയില്ല

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ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവെന്ന വ്യാജേന ബൈക്കുമായി യുവാവ് കടന്നു (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 1, 2026 at 9:00 PM IST

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എറണാകുളം: സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് വാഹനങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന ഷോറൂമിൽ ഉപഭോക്താവെന്ന വ്യാജേനയെത്തിയ യുവാവ് ഒന്നര ലക്ഷം വിലമതിക്കുന്ന ബൈക്ക് മോഷ്‌ടിച്ചു. ആലുവ പെരുമ്പാവൂർ റോഡിലെ അസീസി കവലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 'ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവ്' എന്ന സ്ഥാപനത്തിലാണ് സിനിമാക്കഥകളെ വെല്ലുന്ന രീതിയിലുള്ള തട്ടിപ്പ് നടന്നത്.

ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവെന്ന വ്യാജേന ബൈക്കുമായി യുവാവ് കടന്നു (ETV Bharat)

വിപണിയിൽ ഒന്നര ലക്ഷ രൂപയിലധികം വിലമതിക്കുന്ന ബജാജ് കമ്പനിയുടെ 'ഡോമിനാർ' ബൈക്കാണ് യുവാവ് കബളിപ്പിച്ചു കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയത്. പ്രതിയുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ കടയിലെ സിസിടിവി ക്യാമറകളിൽ പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇയാളെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ വിവരങ്ങളൊന്നും ഇതുവരെ ലഭ്യമായിട്ടില്ല. ഉച്ചയ്ക്ക് 1.45 ഓടെയായിരുന്നു സംഭവം നടന്നത്.

ബൈക്ക് ഓടിച്ചു നോക്കണമെന്ന് ആവശ്യം

ഷോറൂമിലെ ജീവനക്കാരെല്ലാം ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിക്കാനായി പോയ സമയത്താണ് ഏകദേശം 30 വയസ് പ്രായം തോന്നിക്കുന്ന യുവാവ് ബൈക്ക് വാങ്ങാനെന്ന വ്യാജേന അവിടെയെത്തിയത്. നല്ല ഉയരമുള്ള ഇയാൾ പാൻ്റും ചെക്ക് ഷർട്ടുമാണ് ധരിച്ചിരുന്നത്. ഈ സമയം സ്ഥാപനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന പാർട്‌ണറും അശോകപുരം സ്വദേശിയുമായ ഫൈസലാണ് യുവാവിനോട് സംസാരിച്ചത്. വ്യത്യസ്ത മോഡലുകളിലുള്ള നിരവധി ബൈക്കുകൾ ഫൈസൽ ഇയാൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു.

വിവിധ വാഹനങ്ങൾ പരിശോധിച്ച ശേഷം, അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന കെ.എൽ 35 കെ. 8354 എന്ന നമ്പറിലുള്ള ഡോമിനാർ ബൈക്ക് ഓടിച്ചു നോക്കണമെന്ന് യുവാവ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. സാധാരണയായി ഷോറൂമിൻ്റെ പാർക്കിംഗ് പരിധിക്കുള്ളിൽ മാത്രമാണ് വാഹനങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കാറുള്ളത്.

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എന്നാൽ, ബൈക്കിൽ കയറി സ്റ്റാർട്ടാക്കിയ ഉടൻ തന്നെ യുവാവ് അതിവേഗത്തിൽ പ്രധാന റോഡിലേക്ക് വണ്ടി ഓടിച്ചു പോവുകയായിരുന്നു. ആദ്യം ജീവനക്കാർക്ക് കാര്യമായ സംശയമൊന്നും തോന്നിയില്ലെങ്കിലും, അരമണിക്കൂറിലധികം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇയാൾ തിരിച്ചെത്താതിരുന്നതോടെയാണ് തട്ടിപ്പ് മനസ്സിലായത്. തുടർന്ന് സ്ഥാപന അധികൃതർ ആലുവ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വിവരമറിയിക്കുകയും പരാതി നൽകുകയുമായിരുന്നു.

നിലവിൽ വിപണിയിൽ രണ്ടു ലക്ഷ രൂപയിലധികം വിലവരുന്ന ബൈക്കാണിത്. ഷോറൂമിൽ വിൽപനയ്ക്കായി വച്ചിരുന്ന ഈ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് വാഹനത്തിന് 1.60 ലക്ഷം രൂപയാണ് വില നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്. സംഭവത്തിൽ കേസെടുത്ത പൊലീസ്, സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രതിക്കായി ഊർജിതമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേ സമയം പട്ടാപകൽ നേരത്ത് സിസിടിവിയുള്ള കടയിൽ നിന്ന് ബൈക്ക് മോഷണം പോയതിൻ്റെ ഞെട്ടലിലാണ് നാട്ടുകാർ.

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TAGGED:

STOLE A BIKE
FRUAD
STOLE SECOND HAND VEHICLES
TOLE A BIKE WORTH RS15 LAKH

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