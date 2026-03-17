ജിമ്മിൽ വ്യായാമത്തിനിടെ മരണം;സംഭവം കോട്ടയത്ത്, ജിമ്മില്‍ പോകുന്നവര്‍ ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ കൂടി ശ്രദ്ധിക്കൂ....

പാലാ ഉഴവൂരിൽ ജിമ്മിൽ വ്യായാമത്തിനിടെ യുവാവ് കുഴഞ്ഞു വീണു മരിച്ചു, സംസ്‌കാരം നാളെ.

YOUNG MAN DEATH IN GYM DEATH IN GYM വ്യായാമത്തിനിടെ മരണം ജിമ്മില്‍ കുഴഞ്ഞ് വീണ് മരിച്ചു
Haridas Panicker (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 17, 2026 at 7:43 PM IST

കോട്ടയം: ജിമ്മിൽ വ്യായാമത്തിനിടെ ആളുകൾ കുഴഞ്ഞുവീഴുന്നതും മരിക്കുന്നതുമായ വാർത്തകൾ അടുത്തിടെ ധാരാളമായി കേൾക്കുന്നുണ്ട്. പലരും 40 വയസിന് താഴേയുള്ളവരാണ് ഇത്തരത്തിൽ കുഴഞ്ഞുവീഴുന്നത്.

പാലാ ഉഴവൂരിൽ ജിമ്മിൽ വ്യായാമത്തിനിടെ യുവാവ് കുഴഞ്ഞു വീണു മരിച്ച വാര്‍ത്തയാണ് ഇപ്പോള്‍ പുറത്ത് വരുന്നത്.അണ്ടൂർ മരങ്ങാട്ടുപള്ളി ഐരാറ്റിൽ ഹരിദാസ് പണിക്കർ ആണ് മരിച്ചത്.

കുഴഞ്ഞു വീണ ഉടൻ തന്നെ ഉഴവൂർ സര്‍ക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ ആയില്ല. മരങ്ങാട്ടുപള്ളി പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി മേൽ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു. മൃതദേഹം പാലാ ജനറൽ ആശുപത്രിയിലെ മോർച്ചറിയിൽ പോസ്റ്റ്മാർട്ടത്തിനായി എത്തിച്ചു.
സംസ്‌കാരം നാളെ നടക്കും.

ജിമ്മില്‍ പോകുന്നവര്‍ ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിക്കൂ...

ജിമ്മില്‍ പോകുന്നവര്‍ ആരോഗ്യ കാര്യങ്ങളില്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പലരും ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ട്രെയിനറോട് മറച്ച് വയ്‌ക്കരുത്. ഹൃദയസംബന്ധമോ മറ്റ് ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായും അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ ട്രെയിനറോട് പറയണം. എന്നാൽ മാത്രമേ അനുസരിച്ച് ട്രെയിനർക്ക് വ്യായാമം ചെയ്യാൻ നിർദേശം നൽകാൻ കഴിയു.

ഇത്തരം കാര്യങ്ങള്‍ മറച്ച് വച്ചാല്‍ അത് പിന്നീട് ആപത്തിലേക്ക് നയിക്കും. അതായത് സാധാരണ ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന വർക്കൗട്ട് രീതിയായിരിക്കും ട്രെയിനർ നൽകുന്നത്. അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങൾ ശരിയായ ട്രെയിനറെ ധരിപ്പിക്കണം. രോഗങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്തവർ പോലും കഠിനമായ വ്യായാമങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടും മുൻപ് വൈദ്യപരിശോധന നടത്തി ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി ഉറപ്പാക്കണമെന്നാണ് ഡോക്‌ടർമാർ പോലും ഇപ്പോൾ പറയാറുണ്ട്.

വ്യായാമം ശരിയായി ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം ശരിയായ ജീവിതശെെലിയും നോക്കേണ്ടതുണ്ട്. ജങ്ക് ഫുഡ്, ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് എന്നിവ കഴിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ജിമ്മില്‍ പോയതു കൊണ്ട് മാത്രം ആരോഗ്യവാനയി ഇരിക്കണമെന്നില്ല. ശരിയായി ഉറക്കമില്ലാതെ വന്ന് അമിതമായി വ്യായാമം ചെയ്യുന്നതും ആരോഗ്യത്തിന് ദോഷമാണ്. ഇത് കുഴഞ്ഞുവീഴുന്നതിനോ ബിപി കുറയുന്നതിനോ കാരണമാകാം.

ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിത ശൈലി രോഗങ്ങള്‍ കൂടുതലാണ് . അത് കൊണ്ട് തന്നെ ശരീരം ആരോഗ്യപൂ‌ർണമായി കൊണ്ടുപോകാൻ വ്യായാമം ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. എന്നാൽ അത് ശരിയായ രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ സമയം ഒരു പ്രശ്‌നമല്ല. എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം.

നാട്ടിൻപ്പുറങ്ങളിൽ കൂടുതലും ആളുകൾ രാവിലെയും വെെകിട്ടുമാണ് വ്യായാമം ചെയ്യുന്നത്. ആഹാരം കഴിച്ച് ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം മാത്രമേ വ്യായാമം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. വ്യായാമത്തിന് മുൻപ് വാം അപ്പ് ഉറപ്പായും ചെയ്‌തിരിക്കണം. വ്യായാമത്തിനിടെ ഇടയ്ക്ക് ശരീരത്തിന് വിശ്രമം നൽകണം.

YOUNG MAN DEATH IN GYM
DEATH IN GYM
വ്യായാമത്തിനിടെ മരണം
ജിമ്മില്‍ കുഴഞ്ഞ് വീണ് മരിച്ചു
കോട്ടയത്ത് വ്യോയാമത്തിനിടെ മരണം

