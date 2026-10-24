തെറ്റു തിരുത്താൻ ഒരുവർഷം നീളുന്ന കർമ്മ പരിപാടി: ആഭ്യന്തര പരാതി പരിഹാരസെൽ രൂപീകരിക്കാനും തീരുമാനിച്ച് സിപിഎം
സംസ്ഥാന- ജില്ലാതലത്തിൽ ആഭ്യന്തര പരാതി പരിഹാര സെൽ രൂപീകരിച്ചും സിപിഎം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി
Published : October 24, 2026 at 12:11 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: തെരെഞ്ഞടുപ്പ് തോൽവിക്കു ശേഷമുള്ള തിരുത്തൽ നടപടികളുടെ ഭാഗമായി ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള കർമ്മ പരിപാടിക്കും സംസ്ഥാന- ജില്ലാതലത്തിൽ ആഭ്യന്തര പരാതി പരിഹാര സെൽ രൂപീകരിച്ചും സിപിഎം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി.
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സമരങ്ങൾ, സെമിനാറുകൾ, പാർട്ടി പഠന ക്ലാസുകൾ, ഗൃഹസമ്പർക്ക പരിപാടികൾ, ലഘുലേഖാ പ്രചാരണം എന്നിങ്ങനെയുള്ള കർമ്മ പരിപാടി കലണ്ടർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടപ്പാക്കും. കർമ്മ പരിപാടിയിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയാൽ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കും. പാർട്ടി അംഗങ്ങൾക്കും നേതാക്കൾക്കുമെതിരേയുള്ള സ്ത്രീ അധിക്ഷേപ പരാതികൾ പാർട്ടി ഘടകങ്ങളിൽ ഇനി ചർച്ച ചെയ്യില്ല. ഇതിനായി ജില്ലാ, സംസ്ഥാന, കേന്ദ്രകമ്മിറ്റി തലത്തിൽ ആഭ്യന്തര പരാതി പരിഹാരസെൽ (ഐ സി സി) രൂപീകരിക്കാനാണ് തീരുമാനം.
സംസ്ഥാനതലത്തിൽ ടി.എൻ. സീമ അധ്യക്ഷയായി നേരത്തേ സമിതിയുണ്ട്. ഇത് എം വിജയകുമാർ, എൻ ചന്ദ്രൻ, പി കെ സൈനബ എന്നിവരെ ഉൾപ്പെടുത്തി വിപുലീകരിച്ചു. നേതാക്കൾക്കെതിരേയുള്ള എല്ലാപരാതികളും ഇനി ഈ സമിതിയാകും പരിശോധിക്കുക. ഐ സി സിയുടെ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള നടപടി മാത്രമാകും അതത് ഘടകങ്ങളിൽ വരുക. തീരുമാനത്തിന് എതിരെ അപ്പീൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മേൽക്കമ്മിറ്റിയിലെ ഐസിസി പരിഗണിക്കും.
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സംസ്ഥാനസമിതി യോഗത്തിൽ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം എ ബേബിയാണ് ഐ സി സി ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ടെന്ന കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്. പാർട്ടിക്കുള്ളിലെത്തിയ ഒരുപരാതിയും ഇതുവരെ ഐ.സി.സി. പരിശോധിച്ചിരുന്നില്ല. സിപിഎമ്മിന്റെ ഭരണഘടനയുടെ ഭാഗമായുള്ളതല്ലാത്തതിനാൽ കമ്മിറ്റിക്ക് സംഘടനാപരമായ അധികാരവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പാലക്കാട് ജില്ലാസെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തുനിന്ന് ഇ എൻ സുരേഷ് ബാബു മാറിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുയർന്ന ആരോപണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ബേബി ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇടപെട്ടത്.
സംസ്ഥാന- ജില്ലാ കമ്മിറ്റികളുടെ വിപുലീകൃത യോഗത്തിനു ശേഷമാണ് പാർട്ടി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള കർമ്മരേഖ തയ്യാറാക്കിയത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കുടിയ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയിൽ സംഘടനയിൽ വരുത്തേണ്ട മാറ്റങ്ങൾ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ അവതരിപ്പിച്ചു. ഓരോ പോഷകസംഘടനയും ഏറ്റെടുക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളും സ്വീകരിക്കേണ്ട മാറ്റങ്ങളും സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർദേശങ്ങൾ തയാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഏരിയ, ലോക്കൽ, ബ്രാഞ്ച് തലത്തിലും അനുഭാവി ഗ്രൂപ്പുകളുടെയും യോഗങ്ങൾ വിളിച്ച് ഇക്കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കും.
ആദ്യഘട്ടമായി സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ ഏരിയ കമ്മിറ്റികളുടെയും യോഗം 29, 30, 31 തീയതികളിൽ ചേരും. പരിസ്ഥിതിലോല മേഖലാ വിജ്ഞാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ പാർട്ടി ഇടപെടും. ഈ വിഷയത്തിലുള്ള ഹർത്താലുകളിലും സമരപരിപാടികളിലും സജീവ പങ്കാളിത്തം വഹിക്കും. കിഫ്ബിയെ തകർക്കാനാണു സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ശ്രമമെന്നു സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ക്യാമ്പയിനുകൾ സംഘടിപ്പിക്കും. 140 മണ്ഡലങ്ങളിലും കിഫ്ബി വഴിയെത്തിയ പശ്ചാത്തല സൗകര്യ വികസനം സംബന്ധിച്ച പ്രചാരണം നടത്താനും സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി തീരുമാനിച്ചു.