ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരു നടത്തം' ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾക്കെതിരെ "നല്ലനടപ്പ്" സന്ദേശവുമായി അഭിലാഷ് പുത്തഞ്ചേരി
നടത്തത്തിൻ്റെ പ്രയോജനം എന്തെന്ന് പൊതുജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കുകയാണ് അധ്യാപകനായ അഭിലാഷിന്റെ കാൽനട യാത്രയുടെ ലക്ഷ്യം
Published : June 26, 2026 at 8:06 PM IST
കൊല്ലം:ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരു നടത്തം' എന്ന ടാഗുമായി ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾക്കെതിരെ സന്ദേശവുമായി അഭിലാഷ് പുത്തഞ്ചേരിയുടെ കാൽനടയാത്ര. നടത്തത്തിൻ്റെ പ്രയോജനം എന്തെന്ന് പൊതുജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കുകയാണ് അധ്യാപകനായ അഭിലാഷിന്റെ കാൽനട യാത്രയുടെ ലക്ഷ്യം.
നടത്തം ശീലമാക്കൂ, ജീവിതശൈലീരോഗങ്ങൾ ഒഴിവാക്കൂ' എന്ന സന്ദേശ മുയർത്തി ജൂൺമാസം പത്താം തീയതിയാണ് അധ്യാപകനായ അഭിലാഷ് പുത്തഞ്ചേരി കോഴിക്കോട് നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് കാൽനട യാത്ര ആരംഭിച്ചത്. യുവ തലമുറയിൽ ഉള്ളവർക്ക് വ്യായാമത്തിന്റെ കുറവുകൊണ്ട്
ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ വർധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നടത്തം കൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ച് പൊതുജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കുകയാണ് അഭിലാഷിന്റെ കാൽനട യാത്രയുടെ ലക്ഷ്യം.
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തനിക്ക് പിടിപെട്ട പ്രമേഹരോഗം സൈക്കിൾ ചവിട്ടിയുള്ള വ്യായാമത്തിലൂടെ മാറ്റിയെടുത്തതോടെയാണ് യുവ തലമുറയിലെ കുട്ടികൾക്കും വ്യായാമത്തിന്റെ പ്രസക്തി പകർന്നു കൊടുക്കണമെന്ന ചിന്ത ഉണ്ടായത്. ഒരു ദിവസം 15 മുതൽ 30 കിലോമീറ്റർ വരെയാണ് നടക്കുന്നത്. നടത്തത്തിനിടയിൽ വഴിയിൽ കണ്ടുമുട്ടുന്നവരോട് വ്യായാമത്തിലൂടെ തന്റെ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ മാറ്റിയെടുത്തതിനെ കുറിച്ച് വിവരിക്കും.
കൂടാതെ ഗ്രന്ഥശാലകളിലും ക്ലബ്ബുകളിലും മറ്റും ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ തടയാൻ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസും എടുക്കും. രാത്രികാലങ്ങളിൽ വായനശാലകൾ, ക്ഷേത്രങ്ങൾ പള്ളികൾ സുഹൃത്തുക്കളുടെ വീടുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് വിശ്രമം. അതുമല്ലെങ്കിൽ കയ്യിലുള്ള ടെന്റ് അടിച്ചു വിശ്രമിക്കും.
ഇപ്പോൾ കൊല്ലം ജില്ലയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന അഭിലാഷ് എസ്.എൻ കോളേജിലും ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തെ പറ്റി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തു. 20 തവണ രക്തദാനം ചെയ്ത അഭിലാഷ് കോഴിക്കോട്ട് നിന്ന് ധനുഷ്കോടി വരെ സൈക്കിൾ യാത്രയും കേരളത്തിൽ ഉടനീളം ലഹരിക്കെതിരെ സൈക്കിൾ യാത്രയും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ജൂൺ അവസാനം തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തി മുഖ്യമന്ത്രിയെയും ആരോഗ്യ മന്ത്രിയെയും നേരിൽ കണ്ട് യാത്രാസന്ദേശം കൈമാറും.
അധ്യാപകനായ അഭിലാഷ് ആരുടെയും സ്പോൺസർഷിപ്പിലല്ല ബോധവത്കരണ നടത്തം ആരംഭിച്ചത്. തന്റെ കയ്യിലുള്ള പണമാണ് യാത്രയിൽ ചെലവാക്കുന്നത്. വീട്ടിൽ അച്ഛനും അമ്മയും പൂർണ്ണ പിന്തുണ ഈ അധ്യാപകന് നൽകുന്നുണ്ട്. സീറോ കാർബൺ, സീറോ കലാമിറ്റി' എന്ന സന്ദേശവുമായി ശ്രീലങ്കയിൽ സൈക്കിളിൽ പര്യടനം നടത്തി തിരിച്ചെത്തിയ ശേഷമാണ് അഭിലാഷ് നടത്ത പര്യടനം തുടങ്ങിയത്.
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