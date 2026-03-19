'ഒരു കരട് വന്നാൽ എടുത്തുകളയും'; പികെ ശശിയെ നിലം തൊടീക്കില്ലെന്ന് എ വിജയരാഘവൻ, ഒറ്റപ്പാലത്ത് പ്രചാരണം കൊഴുപ്പിച്ച് മുന്നണികള്‍

ഇടതു പാളയത്തിലേക്ക് പി കെ ശശി കൈപിടിച്ചുയർത്തിയ കെ പ്രേംകുമാർ ഒരു മണ്ഡലത്തിൽ പികെ ശശിക്ക് എതിരായി മത്സരംഗത്ത് ഉള്ളത് രാഷ്ട്രീയ കേരളം ഉറ്റുനോക്കുന്നു.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 19, 2026 at 4:34 PM IST

പാലക്കാട്: ഒറ്റപ്പാലത്ത് പികെ ശശിയെ നിലം തൊടാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് സിപിഎം പോളിറ്റ്ബ്യൂറോ അംഗം എ വിജയരാഘവൻ. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ നന്മകളിൽ വിഷം കലർത്തുന്ന കരടുകളെ എടുത്തുകളയുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്നും വിജയരാഘവൻ പറഞ്ഞു. ഒറ്റപ്പാലത്ത് എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി കെ പ്രേംകുമാറിൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൺവെൻഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്‌ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

"സിപിഎമ്മിന് ശക്തമായ വളക്കൂറുള്ള ഒറ്റപ്പാലം മണ്ണിൽ പികെ ശശി എന്ന വ്യക്തിയുടെ രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനവും കോൺഗ്രസിൻ്റെ കരുത്തും എത്രത്തോളം പ്രതിഫലിക്കും എന്ന് കണ്ടറിയണം. 10,000 ത്തിലധികം ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ സിപിഎമ്മിൻ്റെ ഇടതു സ്ഥാനാർഥികൾ മാത്രം വിജയിച്ചു കയറുന്ന ഒരു മണ്ണാണ് ഈ അടുത്തകാലത്തായി ഒറ്റപ്പാലത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഉള്ളത്. അതിനാൽ തന്നെ കോൺഗ്രസിനും ബിജെപിക്കും വോട്ട് വർധ്പ്പിച്ച് വിജയ സാധ്യതയിൽ എത്തിക്കുക എന്നത് അത്ര എളുപ്പമല്ല" - എ വിജയരാഘവൻ പറഞ്ഞു.

എ വിജയരാഘവൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങള്‍

സംഘടനാ കാര്യങ്ങളിലൂടെ ആർഎസ്എസ് ബിജെപിക്ക് വേണ്ടി മികച്ച ചിട്ടയായ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും വിജയ പ്രതീക്ഷ കുറവാണ്. ഒറ്റപ്പാലം പോലുള്ള നഗരസഭകളിൽ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപി രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് എത്തുകയും വിവിധ പഞ്ചായത്തുകളിൽ വോട്ട് വർധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്‌തത് ബിജെപിക്ക് ആത്മവിശ്വാസം വർധിപ്പിക്കാൻ ഇടയാക്കി. ഇക്കഴിഞ്ഞ ലോക്‌സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ചുവന്ന കോട്ടയായ ഒറ്റപ്പാലം മണ്ഡലത്തിൽ യുഡിഎഫ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് എത്തിയത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആത്മവിശ്വാസം വർധിപ്പിച്ചെങ്കിലും നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സ്ഥിതിഗതികൾ മാറിമറിഞ്ഞു.

കോൺഗ്രസ് നേതാവായ ഒറ്റപ്പാലം സ്വദേശി ഹരിഗോവിന്ദനെ സ്ഥാനാർഥിയാക്കാൻ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം ഒരുങ്ങിയെങ്കിലും ഹരിഗോവിന്ദൻ്റെ ശാരീരിക, വാർധക്യ പ്രശ്‌നങ്ങൾ പരിഗണിച്ച് സ്ഥാനാർഥിത്വം ഒഴിവാക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നീടായിരുന്നു പി കെ ശശി എന്ന രാഷ്ട്രീയ അധികായൻ്റെ ഒറ്റപ്പാലത്തിലേക്കുള്ള കടന്നുവരവ്. ഒറ്റപ്പാലം മണ്ഡലത്തിൽ പികെ ശശി യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയായി മത്സരിക്കുന്നു എന്നൊരു വാർത്ത ആദ്യം പറഞ്ഞെങ്കിലും പല കോൺഗ്രസുകാരും അത് വിശ്വസിച്ചില്ല.

എന്നാൽ പാർട്ടിയുടെ അകത്തളങ്ങളിൽ ഒറ്റപ്പാലം മണ്ഡലത്തിലേയ്ക്ക്‌ വേണ്ടി പികെ ശശി എന്ന പേര് പിന്നീട് ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു. അല്‌പം വൈകിയാണെങ്കിലും പികെ ശശിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സ്ഥാനാർഥി പ്രഖ്യാപനം ഔദ്യോഗികമായി നടന്നു. ഇതിനു മുമ്പ് തന്നെ മണ്ഡലത്തിൽ പ്രചാരണ പരിപാടികൾക്കും തുടക്കം കുറിച്ചിരുന്നു. നിലവിലെ എംഎൽഎയും സിപിഎം നേതാവുമായ അഡ്വക്കേറ്റ് കെ പ്രേംകുമാറിനെ പോലുള്ള ഒരാൾക്ക് പികെ ശശിയെ നേരിടാൻ എത്രത്തോളം ആകും എന്നത് കണ്ടറിയണം.

ഇടതു പാളയത്തിലേക്ക് പികെ ശശി കൈപിടിച്ചുയർത്തിയ കെ പ്രേംകുമാർ ഒരു മണ്ഡലത്തിൽ പികെ ശശിക്ക് എതിരായി മത്സരംഗത്ത് എത്തുമ്പോൾ വാശിക്ക് പുറമേ രാഷ്ട്രീയ കൗതുകവും കൂടി മണ്ഡലത്തിലേക്ക് ഉറ്റുനോക്കും. കോൺഗ്രസിൻ്റെ വോട്ടിനപ്പുറം പികെ ശശിയെ നേതാവായി പ്രതിഷ്‌ഠിച്ച ഒരുപാട് പ്രവർത്തകരുടെ വോട്ടുകൾ മാറിമറിയുമോ എന്നത് കണ്ടറിയണം. പികെ ശശിയെ അനുകൂലിക്കുന്ന വലിയ വിഭാഗം ഒറ്റപ്പാലം മണ്ഡലത്തിൽ ഉള്ളതും സിപിഎമ്മിനെ തിരിച്ചടിയാകുമോ എന്ന കാര്യം ചർച്ചയാകുന്നുണ്ട്.

പികെ ശശി ഊട്ടിയുറപ്പിച്ച മണ്ണാർക്കാട് മുതലുള്ള മണ്ഡലത്തിലെ വിവിധയിടങ്ങൾ വർഷങ്ങളായി പികെ ശശിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അടിത്തട്ട് ശക്തമാക്കിയ ഭാഗങ്ങളാണ്. ഒറ്റപ്പാലം മണ്ഡലത്തിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ വോട്ടുകൾ പികെ ശശിക്ക് ലഭിക്കുന്നതോടൊപ്പം സിപിഎമ്മിൻ്റെ വോട്ടുകൾ കൂടി പിളർന്നാൽ ആ വിജയം എൽഡിഎഫിന് വലിയ തിരിച്ചടിയാവും. കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രമുഖരായ നേതാക്കൾ വന്ന് മത്സര രംഗത്ത് ഇറങ്ങിയ ഒറ്റപ്പാലം മണ്ഡല ചരിത്രത്തിൽ ചുവന്ന കോട്ട തകർത്ത് കൈപ്പത്തി ചിഹ്നത്തിൽ പികെ ശശി മത്സരിച്ചു കയറുമ്പോൾ ഒറ്റപ്പാലത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിൽ മറ്റൊരു ഏടു കൂടിയാകും അവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തുക.

പടുകുറ്റൻ റോഡ് ഷോയും, മികച്ച പ്രചാരണ പരിപാടികളും, വലിയ റാലികളും ഒരുക്കി മണ്ഡലത്തിൽ പികെ ശശി ശക്തിയാർജിക്കുമ്പോൾ ഭയപ്പെടുന്നത് സിപിഎം തന്നെയാണ്. സൈബർ മേഖലകളിൽ പികെ ശശി ഫാൻസ് എന്ന പേരിലും പികെ ശശി എന്ന പേരിലുമായി പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന പേജുകൾ എല്ലാം എത്രത്തോളം ശശിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതാകും എന്നതും കണ്ടറിയേണ്ടതുണ്ട്.

ഒറ്റപ്പാലം മണ്ഡലത്തിൽ അഡ്വക്കേറ്റ് പ്രേംകുമാർ നടത്തിയ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഓരോന്നായി എണ്ണിപ്പറഞ്ഞ് വോട്ട് ചോദിക്കുമ്പോൾ മറുവശത്ത് സിപിഎമ്മിനും പിണറായി വിജയനും എതിരെയുള്ള തക്കതായ മറുപടി നൽകിയാണ് പികെ ശശിയുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രചാരണം. ബിജെപി മേജർ രവിയെ സ്ഥാനാർഥിയാക്കി ഒറ്റപ്പാലത്ത് മുഖം മിനിക്കുമ്പോൾ മത്സരം എൽഡിഎഫും പികെ ശശിയും തമ്മിലാകുന്നത് മറ്റൊരു രാഷ്ട്രീയ കൗതുകമാണ്.

കേന്ദ്ര ജില്ല സംസ്ഥാന നേതാക്കളെത്തി എൽഡിഎഫിൻ്റെ പ്രചാരണ പരിപാടികളിൽ ബിജെപിയെ നോവിക്കാതെ പികെ ശശിക്ക് നേരെ ഒളിയമ്പുകൾ വിടുമ്പോൾ മറുവശത്ത് നേതാവിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞ് ആഞ്ഞടിക്കുകയാണ് യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയായ പി കെ ശശിയുടെ പ്രചാരണം. സംസ്ഥാനതലത്തിൽ വരെ ഉറ്റുനോക്കുന്ന ഒറ്റപ്പാലം മണ്ഡലത്തിൽ പികെ ശശി എന്ന നേതാവിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം എന്തെന്ന് കണ്ടറിയണം.

