ആരവമില്ല, കൈയടിയില്ല; ശാന്തത നിറഞ്ഞ കായികമേളയിലെ ഏക മത്സരം, ശ്രദ്ധയാകര്ഷിച്ച് കന്നഡ പെൺകുട്ടി
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികമേളയിൽ വ്യത്യസ്ത മത്സരയിനമായി ട്രഡീഷണൽ യോഗ. കാസർകോട് മധൂർ കൂടൽ എന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എത്തിയ കന്നട സംസാരിക്കുന്ന പെൺകുട്ടി എത്തിയത് കാസർകോട് എസ്ജികെഎച്ച്എസ് കുഡ്ലു സ്കൂളിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച്
Published : October 28, 2026 at 9:04 PM IST
കെ ശശീന്ദ്രൻ
കോഴിക്കോട്: കായികമേളയാകുമ്പോൾ പൊതുവേ ശബ്ദവും ആരവവും കൈയടിയും അങ്ങനെ എല്ലാം കൊണ്ടും ശബ്ദമുഖരിതമായിരിക്കും രംഗം. എന്നാൽ സംസ്ഥാന കായികമേളയിൽ ഇതൊന്നുമില്ലാതെ ശാന്തമായി നടക്കുന്ന ഒരു മത്സരം കൂടിയുണ്ട്. അതാണ് ട്രഡീഷണൽ യോഗ മത്സരം. എങ്ങും നിറഞ്ഞ ശാന്തത... യോഗാസനങ്ങൾ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് സമയം തീരുമ്പോൾ ഒരു ബെല്ലിന്റെ ശബ്ദം മാത്രം ഇടയ്ക്ക് കേൾക്കാം. എല്ലാം കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പതിഞ്ഞ ശബ്ദത്തിലുള്ള കയ്യടിയും.
ഇതാണ് ഈ മത്സരയിനത്തെ സംസ്ഥാന കായികമേളയിൽ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത്. കാസർകോട് മധൂർ കൂടൽ എന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എത്തിയ കന്നഡ സംസാരിക്കുന്ന പെൺകുട്ടി മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്തതോടെ അതും വ്യത്യസ്തതയായി. കാസർകോട് എസ്ജികെഎച്ച്എസ് കുഡ്ലു എന്ന സ്കൂളിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ചാണ് ഇവർ എത്തിയത്.
മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത നമൃതയ്ക്ക് ആറ് വർഷമായി യോഗ പരിചയമുണ്ട്. തനിക്ക് സ്വയം തോന്നിയ താൽപര്യം കൊണ്ടാണ് യോഗ അഭ്യസിച്ചു തുടങ്ങിയതെന്ന് നമൃത പറഞ്ഞു. യോഗ ചെയ്യുന്നത് വഴി ആരോഗ്യത്തിന് ധാരാളം ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ഭക്ഷണക്രമത്തിലും ഇതിന്റെ സ്വാധീനമുണ്ട്. ഈ മത്സരത്തിന് മൂന്ന് റൗണ്ടുകളാണുള്ളത്. നടന്നത് സെമിഫൈനൽ ആണ്. അതിൽ നാല് കമ്പൾസറി ആസനങ്ങളും, അതിനുശേഷം തങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മൂന്ന് ഓപ്ഷണൽ ആസനങ്ങളും ചെയ്യാനുണ്ട്.
സുപ്തവജ്രാസനം, പരിവൃത്ത ഏകപാദ ശിരാസനം, പാർശ്വപാശാസനം എന്നിവയാണ് താൻ ചെയ്തത്. 12 മത്സരാർത്ഥികളാണ് ഈ റൗണ്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. രാവിലെ 5:30 മുതൽ 7 മണി വരെയാണ് നമൃതയുടെ യോഗ പരിശീലനമെന്ന് മാതാപിതാക്കൾ പ്രതികരിച്ചു. തേജ കുമാരി എന്ന അധ്യാപികയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഈ പരിശീലന ക്ലാസുകൾ നടന്നു വരുന്നത്. യോഗ പരിശീലനം ശീലമാക്കുന്നത് വഴി കുട്ടികളുടെ മാനസികവും ശാരീരികവുമായ ഉന്മേഷം വർധിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും ഇത് പഠനത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നും രക്ഷിതാക്കൾ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
യോഗ എന്നാൽ മനസിനെ തലോടലും ആസ്വാദനവുമാണെന്ന് 48 വർഷമായി യോഗാരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബ്രഹ്മശ്രീ ബാലകൃഷ്ണൻ സ്വാമി പറഞ്ഞു. മനസിനെ എങ്ങനെ ശരിയായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ശാസ്ത്രമാണ് യോഗയെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നു. നമ്മൾ മനസിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പഠിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് മനസ് നമ്മളെ ഭരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത്. യോഗശാസ്ത്രത്തിലെ 'സമാധി പാദം' എന്നാൽ ആളുകൾ മരിച്ചുപോവുക എന്നതല്ല അർത്ഥമാക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഉത്പത്തി പരമമായ ആനന്ദത്തിൽ നിന്നാണ്. ആ ആനന്ദം എപ്പോഴും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുപോകാൻ മനസ്സിനെ ലളിതമായി പഠിപ്പിക്കുന്നതിനെയാണ് യോഗ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്.
അഹിംസ എന്നാൽ മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കാതിരിക്കൽ മാത്രമല്ല, നമ്മൾ നമ്മളെത്തന്നെ യാതൊരു കാരണവശാലും ഉപദ്രവിക്കാനോ ക്രോധം മൂലം ശരീരത്തിൽ ആസിഡ് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് രോഗിയാക്കാനോ പാടില്ല എന്നതുകൂടിയാണ്. പതഞ്ജലി മഹർഷി പറഞ്ഞ യമം, നിയമം, ആസനം, പ്രാണായാമം, പ്രത്യാഹാരം, ധാരണ, ധ്യാനം, സമാധി എന്നീ എട്ട് നിയമങ്ങൾ ഇതിനായി നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു. കുട്ടികൾ സ്കൂളുകളിൽ ക്ലാസുകൾ ആസ്വദിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ അത് എപ്പോഴും ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കും. അതിനാൽ യോഗ എന്നാൽ മറ്റൊന്നുമല്ല, സ്വയം ആസ്വദിക്കലും മനസിനെ അറിയലുമാണെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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സ്കൂൾ ഗെയിംസ് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായി വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലായാണ് യോഗ മത്സരങ്ങൾ നടക്കുന്നതെന്ന് യോഗ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയും കോമ്പറ്റീഷൻ ഡയറക്ടറുമായ ഡോ. രാജഗോപാലൻ വ്യക്തമാക്കി. അണ്ടർ 14, അണ്ടർ 17, അണ്ടർ 19 എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് പ്രായപരിധി വിഭാഗങ്ങളിലായാണ് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകളിൽ സ്കൂൾ ഗെയിംസ് ഫെഡറേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മത്സരങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കുമായി ഓരോ ജില്ലയിൽ നിന്നും ഓരോ പ്രതിനിധികളാണ് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്.
ആസനങ്ങളും നിയമങ്ങളും, മത്സര ഘട്ടങ്ങൾ
മത്സരത്തിൽ ആകെ 7 യോഗാസനങ്ങളാണ് കാണിക്കേണ്ടത്. സെമിഫൈനലിൽ 5 ആസനങ്ങളും 2 ഓപ്ഷണൽ ആസനങ്ങളും നിർബന്ധമാണ്. ഫൈനലിൽ 4 ആസനങ്ങൾ നിർബന്ധവും 3 എണ്ണം കുട്ടികൾക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന ഓപ്ഷണൽ ആസനങ്ങളുമായിരിക്കും.
വിവിധ രീതികൾ
സ്റ്റാൻഡിങ്, ഹാൻഡ് ബാലൻസ്, ലെഗ് ബാലൻസ്, ട്വിസ്റ്റിങ്, ഫോർവേഡ് ബെൻഡ്, ബാക്ക്വേർഡ് ബെൻഡ് എന്നിങ്ങനെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലായിട്ടാണ് ആസനങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഓരോ ആസനവും ഹോൾഡ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രത്യേക സമയവും വ്യത്യസ്ത രീതികളും പാലിക്കണം.
ചാർട്ടുകളും ഗ്രൂപ്പുകളും
ഏകദേശം 280-ഓളം വരുന്ന ആസനങ്ങളിൽ നിന്നാണ് എ, ബി, സി, ഡി, ഇ എന്നീ ഗ്രൂപ്പുകളിലായി ഓരോ വിഭാഗത്തിനും ആസനങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കുന്നത്. ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ എ, ബി, സി ഗ്രൂപ്പുകളും, സെമിഫൈനലിൽ എ, ബി, സി, ഡി ഗ്രൂപ്പുകളും, ഫൈനലിൽ ഇ ഗ്രൂപ്പ് കൂടിയും ഉൾപ്പെടുന്നു. കൂടുതലും ഇ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നുള്ള ആസനങ്ങളാണ് ഫൈനലിൽ ഉണ്ടാകുക.
പെർഫോമൻസ് ലിസ്റ്റ്
ഏതെല്ലാം ആസനങ്ങളാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് മുൻകൂട്ടി രേഖപ്പെടുത്തി ഒരു പെർഫോമൻസ് ലിസ്റ്റ് എഴുതി തയ്യാറാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിൽ മാറ്റങ്ങളോ ക്രമമാറ്റങ്ങളോ വരുത്താൻ പാടില്ല. ആസനങ്ങളിലോ ക്രമത്തിലോ മാറ്റം വരുത്തിയാൽ കുട്ടികൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന മാർക്ക് കുറയുന്നതായിരിക്കും.
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