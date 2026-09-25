മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഉൾപ്പെടെ സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ മരുന്ന് ക്ഷാമം തുടരുന്നു
പനിയുമായി ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലുള്ള രോഗികൾക്ക് ഡോക്ടർമാർ നിർദേശിക്കുന്ന പാരസെറ്റാമോൾ പോലും കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയാണ് നിലവിലുള്ളത്
Published : September 25, 2026 at 11:04 AM IST
കോഴിക്കോട്: മരുന്നു ക്ഷാമം രൂക്ഷമായി തുടരുന്നതിനിടയിൽ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ അറുപതോളം മരുന്നുകൾ കിട്ടാനില്ല. നഗര ഗ്രാമ വ്യത്യാസമില്ലാതെ പനിപടർന്നു പിടിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പനിയുമായി ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലുള്ള രോഗികൾക്ക് ഡോക്ടർമാർ നിർദേശിക്കുന്ന പാരസെറ്റാമോൾ പോലും കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയാണ് നിലവിലുള്ളത്.
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സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സ തേടി രോഗമുക്തി നേടാനുള്ള സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയില്ലാത്തവരാണ് സാധാരണ സർക്കാർ ആശുപത്രികളെ കൂടുതലായും ആശ്രയിക്കുന്നത്. ഇത്തരം രോഗികളാണ് മരുന്ന് കിട്ടാതെ വലയുന്നത്. ഡോക്ടറെ കണ്ട് മരുന്ന് ചീട്ടുമായി ഫാർമസിയിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും രോഗികളും കൂട്ടിരിപ്പുകാരും മരുന്ന് ഇല്ലെന്ന വിവരം അറിയുന്നത്. പിന്നീട് ഏറെ വിലകൊടുത്ത് സ്വകാര്യമെഡിക്കൽ ഷോപ്പുകളിൽ എത്തി വാങ്ങേണ്ട അവസ്ഥയാണ് രോഗികൾക്കും അവരുടെ കൂട്ടിരിപ്പുകാർക്കും ഉള്ളത്.
ഇതിനുപുറമെ ആൻ്റിബയോട്ടിക്കുകളും ഹൃദ്രോഗ പ്രമേഹരോഗ മരുന്നുകൾക്കും വലിയ ക്ഷാമമുണ്ട്.
കീമോതെറാപ്പി മരുന്നുകൾ, പേവിഷബാധക്കെതിരെയുള്ള വാക്സിൻ, അപസ്മാരം, രക്തസമർദം എന്നിവയ്ക്കുള്ള മരുന്നുകളും ലഭിക്കുന്നില്ലെന്നാണ് പരാതി.
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കാൻസർ ചികിത്സക്കുള്ള മരുന്നിൻ്റെ ക്ഷാമവും രോഗികൾ നേരിടുന്നുണ്ട്. കീമോചികിത്സ വേണ്ട രോഗികൾക്ക് ആവശ്യമായ മരുന്നുകൾ സ്വകാര്യ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പുകളിൽ നിന്ന് വാങ്ങേണ്ടി വരുമ്പോൾ വലിയ വില നൽകേണ്ട സ്ഥിതിയുണ്ട്. എലിപ്പനി, കൊളസ്ട്രോൾ എന്നിവക്കും മരുന്ന് സ്റ്റോക്കില്ലാത്ത സ്ഥിതിയാണ് സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ ഉള്ളത്.
അതുകൊണ്ടുതന്നെസാധാരണ രോഗികൾ നേരിടുന്ന ഈ കടുത്ത പ്രതിസന്ധിക്ക് ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് അടിയന്തര ഇടപെടൽ നടത്തിക്കൊണ്ട് പരിഹാരം കാണണം എന്നാണ് രോഗികളുടെ ആവശ്യം.
സംസ്ഥാനത്തെ സര്ക്കാര് ആശുപത്രികളില് മരുന്ന് ക്ഷാമം വന് തോതില് പടര്ന്ന് പിടിക്കുന്ന വാര്ത്ത നേരത്തെ തന്നെ ഇടിവി ഭാരത് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാല് അങ്ങനെയൊരു ക്ഷാമം സംസ്ഥാനത്തില്ലെന്നായിരുന്നു ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം. സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ മരുന്ന് ക്ഷാമമുണ്ടെന്ന വാർത്തകൾ പൂർണമായും ആരോഗ്യ-ദേവസ്വം മന്ത്രി കെ. മുരളീധരൻ തള്ളി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ജനങ്ങളിൽ അനാവശ്യ പരിഭ്രാന്തി പരത്താൻ ചിലർ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും, ഇതിന് പിന്നിൽ ബ്ലാക്ക്സ്റ്റോൺ ഏജൻ്റുമാരായി ചിലർ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം തൃശ്ശൂരിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.
"സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ 657 ഇനം അത്യാവശ്യ മരുന്നുകൾ നിലവിൽ കൃത്യമായി സ്റ്റോക്കുണ്ട്. ഒരു തരത്തിലുള്ള മരുന്ന് ക്ഷാമവും എവിടെയുമില്ല," എന്ന് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. ചിലരുടെ അസൂയക്കും കഷണ്ടിക്കും മാത്രമാണ് നിലവിൽ മരുന്നില്ലാത്തതെന്നും ബ്ലാക്ക് സ്റ്റോൺ ഏജൻ്റുമാരെപ്പോലെയാണ് ചില ആളുകൾ ആരോഗ്യ മേഖലയ്ക്കെതിരെ കുപ്രചാരണങ്ങളുമായി ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പരിഹസിച്ചു.