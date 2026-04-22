ശബ്ദതാരാവലിയിലെ അരണ, ശ്രീകണ്ഠേശ്വരവും ജെൻസി ചിന്തകളും; വാക്കിന്റെ ലോകത്ത് അദ്വൈതിന്റെ വിസ്മയം
കഥയുടെ പേര് 'ശബ്ദതാരാവലിയിലെ അരണ'. കഥാകൃത്ത് ഇരുപത് വയസുകാരൻ പിആർ അദ്വൈത്. ജെൻസീ കാലഘട്ടത്തിലെ ശബ്ദതാരാവലിയുടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് കഥയെന്ന് എഴുത്തുകാർ.
Published : April 22, 2026 at 9:12 PM IST|
Updated : April 22, 2026 at 9:19 PM IST
സിഎസ് സിദ്ധാർത്ഥൻ
തിരുവനന്തപുരം: ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം പത്മനാഭപിള്ളയുടെ ശബ്ദതാരാവലിയും ജെൻസീ ചിന്തകളും ഇഴചേർന്ന് ഒരു കഥ. കഥയുടെ പേര് 'ശബ്ദതാരാവലിയിലെ അരണ'. കഥാകൃത്ത് ഇരുപത് വയസുകാരൻ പി ആർ അദ്വൈത്. മാതൃഭൂമി സാഹിത്യ മത്സരത്തിൽ പുരസ്കാരം നേടിയതോടെ അദ്വൈതിനെ അഭിനന്ദിക്കാനെത്തിയത് സാഹിത്യരംഗത്തെ നിരവധി പ്രമുഖരാണ്. ജെൻസി കാലഘട്ടത്തിലെ ശബ്ദതാരാവലിയുടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് കഥയെന്ന് എഴുത്തുകാർ. എഴുത്തിലൂടെ എൻ്റെ കാലഘട്ടത്തെ അടയാളപ്പെടുത്താനാണ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് തിരുവനന്തപുരം മാർ ഇവാനിയോസ് കോളജിലെ മൂന്നാംവർഷ ജേർണലിസം വിദ്യാർഥിയായ അദ്വൈത് പറയുന്നു.
ശബ്ദതാരാവലി എഴുത്തിനെയും കഥയെയും വല്ലാതെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്വൈത് ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. പത്താം ക്ലാസിൽ മലയാളത്തിന് നല്ല വിജയം നേടിയപ്പോൾ ബന്ധുവും എഴുത്തുകാരനും കൂടിയായ ശ്രീകണ്ഠനാണ് ശബ്ദതാരാവലി സമ്മാനമായി തന്നത്. ആ പുസ്തകം കുറേനാൾ ഷെൽഫിലിരുന്നു. കൊവിഡ് സമയത്ത് പുസ്തക വായന സജീവമായപ്പോൾ ശബ്ദതാരാവലി എടുത്ത് വായിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോഴാണ് ശ്രീകണേ്ഠശ്വരം പത്മനാഭപിള്ളയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിഞ്ഞത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ഥലവും ഇവിടെ അടുത്താണ്. ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ ആരാലും അംഗീകരിക്കപ്പെടാതെ മരിച്ചശേഷം പ്രശസ്തനായ മഹത് വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അതു പിന്നീട് കഥയുടെ ഭാഗമായി മാറുകയായിരുന്നു.
ഞാനെന്ന വ്യക്തിയെ കഥയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ മനപൂർവമായി ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ, സ്വഭാവികമായി എൻ്റെ ജീവിത ചുറ്റുപാടുകളും സാഹചര്യങ്ങളും നിരീക്ഷണവും കഥയിലുണ്ട്. കഥയിലെ അരണയും യുവാവും ഞാനല്ല. എന്നാൽ, എൻ്റെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല കാര്യങ്ങളും അതിലുണ്ട്. അരണയെ 'അണ'യെന്നു വിളിക്കുന്നത് ഭാഷയുടെ ചുരുക്കമായി കാണുന്നില്ല. ജെൻസി കാലഘട്ടത്തിൽ പേരുകൾ ചുരുക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി മാത്രമേ അതിനെ കാണുന്നുള്ളൂ. ശബ്ദതാരാവലിയുടെയും മലയാളം വാക്കുകളുടെയും സ്വാധീനത്തിൽ കഴിയുന്ന അരണയെ ചുരുക്കപ്പേരിട്ട് വിളിച്ച് സൗഹൃദം വർധിപ്പിക്കാനേ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളൂ.
കഥ വായിച്ചിട്ട് ആദ്യം അഭിനന്ദനം അറിയിക്കാൻ വിളിച്ചത് സുഭാഷ് ചന്ദ്രനായിരുന്നു. കഥ ഇഷ്ടമായെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ആ അഭിനന്ദനം വലിയൊരു അവാർഡായാണ് തോന്നിയത്. യുവസാഹിത്യകാരൻമാരിൽ നിരവധിപേർ വിളിച്ചിരുന്നു. കഥ വായിച്ചിട്ട് മാതൃഭൂമിയിൽ വിളിച്ച് ഫോൺ നമ്പർ സംഘടിപ്പിച്ച് ചിലരും വിളിച്ചിരുന്നു. എല്ലാം വളരെ സന്തോഷം നൽകുന്നതായിരുന്നു. അച്ഛൻ പ്രതാപചന്ദ്രൻ ഒരു എഴുത്തുകാരനാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 'ബാർമാൻ' എന്ന പുസ്തകം ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും എൻ്റെ റോൾ മോഡൽ അച്ഛനാണ്. എൻ്റെ കാലഘട്ടത്തെ അടയാളപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഒരു ജെൻസി എഴുത്തെന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിശേഷിപ്പിക്കാം.
എന്നാൽ അച്ഛൻ്റെ ശൈലി മറ്റൊന്നാണ്. ഫിക്ഷനാണ് താത്പര്യം. ഇംഗ്ലീഷും മലയാളവും വായിക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കൂടുതലും ക്ലാസ്സിക്കുകൾ വായിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. മലയാളത്തിൽ അവസാനം വായിച്ചതിൽ സി രാധാകൃഷ്ണൻ്റെ മുൻപേ പറക്കുന്ന പക്ഷികൾ ഒരുപാട് സ്വാധീനിച്ചു. എംടിയും ബഷീറുമെല്ലാം ഇഷ്ട എഴുത്തുകാരാണ്. എഴുത്തിന് പ്രത്യേക സമയമൊന്നുമില്ല. കോളജിൽ പഠിത്തവും രാഷ്ട്രീയവും എല്ലാമുണ്ട്. അതിനിടയിൽ എഴുതാനും ശ്രമിക്കുന്നു, അത്രേയുള്ളൂ. ഇതുവരെ അഞ്ചോളം പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതി. എഴുത്തിൻ്റെ വഴിയേ തന്നെ സഞ്ചരിക്കാമെന്ന തീരുമാനമൊന്നും ഇതുവരെ എടുത്തിട്ടില്ല.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സ്കുൾ പഠനകാലം മുതൽ എഴുത്ത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. അതങ്ങനെ ഇപ്പോഴും തുടരുന്നു. സ്വത്വം എന്ന കഥയ്ക്ക് സതീഷ്ബാബു പയ്യന്നൂർ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചിരുന്നു. എഴുത്ത് ഉപജീവനമാർഗമാക്കണമെന്ന ചിന്ത ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും അദ്വൈത് പറഞ്ഞു. തിരുവനന്തപുരം ആനയറ പുളിക്കൽ ലൈനിൽ 'പ്രതീക്ഷ'യിൽ പ്രതാപചന്ദ്രൻ- രശ്മി ദമ്പതികളുടെ മകനാണ് അദ്വൈത്. ബിരുദ വിദ്യാർഥിയായ പി ആർ അക്ഷയ് ആണ് അദ്വൈതിൻ്റെ സഹോദരൻ.
