നെഞ്ചിൽ തുളഞ്ഞു കയറിയ കത്രിക അതിസങ്കീർണ ശാസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ നീക്കം ചെയ്തു, അപൂര്വ ശസ്ത്രക്രിയ നടന്നത് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജിൽ
ഡോ. ശ്രീജയൻ, ഡോ. രാജൻ കുമാർ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വിദഗ്ദ്ധ സർജറി സംഘമാണ് ശസ്ത്രക്രിയക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത്.
Published : September 17, 2026 at 7:04 AM IST
കോഴിക്കോട്: നെഞ്ചിൽ ആഴത്തിൽ കത്രിക തുളച്ചുകയറി കരളിനും ആമാശയത്തിനും ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ രോഗിയെ അടിയന്തര ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് സർജറി വിഭാഗത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അതിസങ്കീർണ്ണ ശാസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയത്.
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നെഞ്ചിലെ വലതുഭാഗത്തെ അഞ്ചാമത്തെ വാരിയെല്ലിന്റെ ഇടയിലൂടെയാണ് 3 × 3 സെന്റി മീറ്റർ വലിപ്പത്തിൽ
കത്രിക തുളച്ച് കയറിയത്. കത്രിക വയറിനുള്ളിലേക്ക് ആഴ്ന്നിറങ്ങി കരളിന്റെ മൂന്നാം സെഗ്മെന്റിൽ (Segment III) 2 × 1 × 3 cm അളവിൽ മുറിവേൽപ്പിക്കുകയും ആമാശയത്തിന്റെ മുൻഭാഗത്ത് 1 × 0.5 cm വലിപ്പത്തിൽ ദ്വാരം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തതായി കണ്ടെത്തി.
ഡോ. ശ്രീജയൻ, ഡോ. രാജൻ കുമാർ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വിദഗ്ദ്ധ സർജറി സംഘമാണ് ശസ്ത്രക്രിയക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത്. ഡോ. അബ്ദുൾ ബാസിത്, ഡോ. അലക, ഡോ. സോനു, ഡോ. കീർത്തി എന്നിവരായിരുന്നു ടീമിലെ മറ്റ് അംഗങ്ങൾ.
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ശരീരത്തിൽ തറഞ്ഞിരുന്ന കത്രിക സുരക്ഷിതമായി പുറത്തെടുക്കുകയും കരളിനും ആമാശയത്തിനുമേറ്റ മുറിവുകൾ തുന്നിക്കെട്ടി ആന്തരിക രക്തസ്രാവം പൂർണ്ണമായും തടയുകയും ചെയ്തു. കത്രികയുടെ സഞ്ചാരപഥവും ഒന്നിലധികം അവയവങ്ങൾക്കുണ്ടായ പരിക്കും കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ ഇത് അത്യപൂർവ്വമായ
ഒരു കേസായിരുന്നുവെന്നും മെഡിക്കൽ സംഘത്തിന്റെ സമയോചിതമായ ഇടപെടലാണ് രോഗിയുടെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചതെന്നും ഡോക്ടർമാർ വ്യക്തമാക്കി.
അപകടം നടന്ന ഉടനെ തന്നെ രോഗിയെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചതും അടിയന്തര ചികിത്സ നല്കാനായതും രോഗിയുടെ ജീവന് രക്ഷിക്കാന് സഹായകമായെന്നും ഡോക്ടര്മാര് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. കൃത്യസമയത്ത് ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കിയ വൈദ്യസംഘത്തിന് ബന്ധുക്കള് നന്ദി അറിയിച്ചു.