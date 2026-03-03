ETV Bharat / state

ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള: എ പത്മകുമാറിൻ്റെ ജാമ്യഹർജി ഇന്ന് കോടതിയിൽ; ജയിൽ മോചിതനാകുമോ?

പമ്പയിലെ ദ്വാരപാലക ശിൽപ നിർമാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഴിമതിക്കേസിലാണ് അദ്ദേഹം സ്വാഭാവിക ജാമ്യത്തിനായി കോടതിയെ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള കേസ് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് എ പത്മകുമാർ ജാമ്യ ഹർജി കൊല്ലം വിജിലൻസ് കോടതി വിധി
പത്മകുമാർ (ETV Bharat)
Published : March 3, 2026 at 9:36 AM IST

കൊല്ലം: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസിൽ റിമാൻഡിൽ കഴിയുന്ന ദേവസ്വം ബോർഡ് മുൻ പ്രസിഡൻ്റും സിപിഎം നേതാവുമായ എ പത്മകുമാറിൻ്റെ ജാമ്യഹർജി കൊല്ലം വിജിലൻസ് കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും. പമ്പയിലെ ദ്വാരപാലക ശിൽപ നിർമാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഴിമതിക്കേസിലാണ് അദ്ദേഹം സ്വാഭാവിക ജാമ്യത്തിനായി കോടതിയെ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത്.

നേരത്തെ സന്നിധാനത്തെ കട്ടളപ്പാളി നിർമാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്വർണ അഴിമതിക്കേസിൽ എ പത്മകുമാറിന് സ്വാഭാവിക ജാമ്യം ലഭിച്ചിരുന്നു. രണ്ടാമത്തെ കേസായ ദ്വാരപാലക ശിൽപ കേസിൽ കൂടി ജാമ്യം ലഭിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ജയിൽ മോചിതനാകാൻ സാധിക്കും. കഴിഞ്ഞ നവംബർ 20നാണ് പ്രത്യേക അന്വേഷണസംഘം പത്മകുമാറിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. നിലവിൽ ഈ കേസിൽ റിമാൻഡ് കാലാവധി 90 ദിവസം പൂർത്തിയായ സാഹചര്യത്തിലാണ് പ്രതിഭാഗം സ്വാഭാവിക ജാമ്യത്തിനായി ഹർജി നൽകിയത്.

ഇന്ന് കോടതിയിൽ പ്രതിഭാഗത്തിൻ്റെയും പ്രോസിക്യൂഷൻ്റെയും വാദങ്ങൾ നടക്കും. സാധാരണഗതിയിൽ വാദം കേട്ടതിന് ശേഷം പിറ്റേദിവസമാണ് കോടതി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കാറുള്ളത്. ഇതേ കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ട മറ്റ് അഞ്ച് പ്രതികൾക്ക് 90 ദിവസത്തെ റിമാൻഡ് കാലാവധി പൂർത്തിയായതിനെത്തുടർന്ന് നേരത്തെ സ്വാഭാവിക ജാമ്യം ലഭിച്ചിരുന്നു. എ പത്മകുമാറിനും ജാമ്യം ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് നിയമവൃത്തങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്നത്തെ കോടതി നടപടികൾ ഏറെ നിർണായകമാണ്.

സ്വർണക്കൊള്ളയും ക്രമക്കേടുകളും

തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ വിവാദങ്ങളിലൊന്നായി മാറിയതാണ് ശബരിമലയിലെ സ്വർണക്കൊള്ളയും നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഴിമതി ആരോപണങ്ങളും. ഭക്തർ ഭക്തിപൂർവം സമർപ്പിച്ച സ്വർണത്തിലും കാണിക്കയിലും വൻ തിരിമറി നടന്നുവെന്ന കണ്ടെത്തൽ കേരളീയ സമൂഹത്തിൽ വലിയ ഞെട്ടലാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. ശബരിമല സന്നിധാനത്തെ ശ്രീകോവിലിന് മുന്നിലെ കട്ടളപ്പാളി സ്വർണം പൊതിയുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ആദ്യം അഴിമതി ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നത്. ഇതിനായി ഉപയോഗിച്ച സ്വർണത്തിൽ വ്യാപകമായി വെട്ടിപ്പ് നടന്നുവെന്നും ഗുണനിലവാരം കുറഞ്ഞ പദാർഥങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നിർമാണം നടത്തിയെന്നും വിജിലൻസ് അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് പമ്പയിലെ ദ്വാരപാലക ശിൽപ നിർമാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്രമക്കേടുകളും പുറത്തുവന്നത്.

ദ്വാരപാലക ശിൽപ നിർമാണത്തിനായി അനുവദിച്ച ഫൻഡിൽ വൻതോതിൽ അഴിമതി നടന്നുവെന്നാണ് കേസ്. യഥാർഥത്തിൽ വേണ്ടിവരുന്ന തുകയേക്കാൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ അധികമായി എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ഈ തുക ഉദ്യോഗസ്ഥരും കരാറുകാരും ജനപ്രതിനിധികളും ഉൾപ്പെട്ട സംഘം വീതിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തുവെന്നാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ കേസ്. ശിൽപ നിർമാണത്തിന് ഉപയോഗിച്ച ലോഹക്കൂട്ടിൻ്റെ ഗുണനിലവാരത്തിലും അന്വേഷണ സംഘം സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഈ രണ്ട് കേസുകളിലുമായി ദേവസ്വം ബോർഡിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ, എൻജിനീയർമാർ, കരാറുകാർ എന്നിവരുൾപ്പെടെ നിരവധി പേരെ അന്വേഷണ സംഘം പ്രതി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.

കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കുന്നതിലെ വീഴ്ച

അറസ്റ്റിലായി 90 ദിവസം പിന്നിട്ടിട്ടും കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കാൻ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് കഴിയാത്തതിനാലാണ് ക്രിമിനൽ നടപടിച്ചട്ടത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം എ പത്മകുമാറും മറ്റ് പ്രതികളും സ്വാഭാവിക ജാമ്യത്തിന് അർഹരായത്. സമയബന്ധിതമായി അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കി കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കുന്നതിൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ വീഴ്ചയാണ് പ്രതികൾക്ക് അനുകൂലമായത്. ഇത് കേസിൻ്റെ തുടരന്വേഷണത്തെയും തെളിവ് ശേഖരണത്തെയും പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമെന്ന വിമർശനവും ഇതിനോടകം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. ഭരണകക്ഷിയിലെ ഒരു മുതിർന്ന നേതാവിനെതിരെ ഉയർന്ന അഴിമതി ആരോപണം സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിലും വലിയ കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ഈ വിഷയം നിയമസഭയിലടക്കം ഉന്നയിക്കുകയും ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

എ പത്മകുമാർ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റായിരുന്ന കാലയളവിലാണ് ഈ രണ്ട് നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടന്നതെന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തെ കേസിൽ നേരിട്ട് പ്രതിയാക്കാൻ കാരണമായത്. ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റ് എന്ന നിലയിൽ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾക്ക് അന്തിമ അനുമതി നൽകിയത് അദ്ദേഹമായിരുന്നു. അന്വേഷണത്തിൻ്റെ പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ പത്മകുമാറിനെതിരെ ശക്തമായ തെളിവുകൾ ലഭിച്ചതായി വിജിലൻസ് അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമായ കേസാണിതെന്നും തനിക്ക് അഴിമതിയിൽ യാതൊരു പങ്കുമില്ലെന്നുമാണ് പത്മകുമാറും അദ്ദേഹത്തെ അനുകൂലിക്കുന്നവരും വാദിക്കുന്നത്. ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ ദൈനംദിന ഭരണപരമായ തീരുമാനങ്ങൾ മാത്രമാണ് താൻ എടുത്തതെന്നും സാങ്കേതികമായ കാര്യങ്ങളിലും എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിലും ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് തീരുമാനമെടുത്തതെന്നുമാണ് പത്മകുമാറിൻ്റെ വാദം.

തുടർനടപടികൾ നിർണായകം

ഇന്നത്തെ കോടതി വിധി കേസിൻ്റെ ഭാവിയിൽ നിർണായകമാകും. ജാമ്യം ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അന്വേഷണ ഏജൻസിക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയാകാനാണ് സാധ്യത. പുറത്തിറങ്ങുന്ന പ്രതികൾ സാക്ഷികളെ സ്വാധീനിക്കാനും തെളിവുകൾ നശിപ്പിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിയിൽ വാദിച്ചേക്കാം. അതേസമയം കേസിൽ ഇനിയും കൂടുതൽ പേരുടെ അറസ്റ്റ് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും അന്വേഷണ സംഘവുമായി അടുത്ത വൃത്തങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ശബരിമല പോലുള്ള ഒരു പുണ്യസ്ഥലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്ന ഈ അഴിമതിക്കേസ് സുതാര്യവും കാര്യക്ഷമവുമായ ദേവസ്വം ഭരണത്തിൻ്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ വീണ്ടും സജീവമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കേസിൻ്റെ വിചാരണ നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കാനും കോടതിയുടെ കർശന ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടാകാനും സാധ്യതയുണ്ട്.

ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള കേസ്
തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ്
എ പത്മകുമാർ ജാമ്യ ഹർജി
കൊല്ലം വിജിലൻസ് കോടതി വിധി
എ പത്മകുമാറിന് ജാമ്യം ലഭിക്കുമോ

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

