കൊറോറ കുന്നിലെ മഞ്ഞണിഞ്ഞ തണൽ; വയോജനങ്ങൾക്കായി ഒരു 'ഹാപ്പി ഏജിങ്' കേന്ദ്രം, ശ്രദ്ധേയമായി സൗഖ്യ

അതിഥികള്‍ക്ക് സമാനമായാണ് അന്തേവാസികളെ കാണുന്നതെന്ന സവിശേഷതയും സൗഖ്യക്കുണ്ട്. മെച്ചപ്പെട്ട താമസം, മികച്ച ജീവിത സാഹചര്യം, നല്ല സുരക്ഷ, എന്നിവയാണ് ഇവിടെ എത്തുന്നവര്‍ക്ക് സൗഖ്യ വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്നത്.

വൃദ്ധ സദനം സൗഖ്യ റിട്രീറ്റ് വില്ലേജ് ചാരിറ്റബിള്‍ ട്രസ്റ്റ് വയോധികര്‍
old age home saukhya retreat village
Published : March 3, 2026 at 5:28 PM IST

കണ്ണൂര്‍: കൂട്ടുകുടുംബത്തിൻ്റെ തകര്‍ച്ചയും അണുകുടുംബത്തിൻ്റെ ആഗമനവും വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് ഭീഷണിയാകുന്ന കാലമാണിത്. പ്രായമായവരെ ഉപേക്ഷിക്കുകയോ ദേവാലയ നടയിലോ തെരുവുകളിലോ തള്ളുന്ന വാര്‍ത്തകള്‍ കേള്‍ക്കുന്നതും ഇന്ന് സാധാരണമാണ്. വയോധികര്‍ക്കു വേണ്ടി വൃദ്ധ സദനങ്ങള്‍ പൊട്ടിമുളക്കുന്ന കാലം കൂടിയാണ്. ആരോരുമില്ലാത്തവര്‍ക്ക് സുരക്ഷിത സ്ഥാനം എന്ന നിലയിലാണ് വൃദ്ധ സദനങ്ങളിലേക്ക് അച്ഛനമ്മമാരെ കൊണ്ടു പാര്‍പ്പിക്കുന്നത്.

എന്നാല്‍ ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ അവര്‍ക്കൊപ്പം വിദൂര സ്ഥലങ്ങളില്‍ നിന്ന് എത്തുന്ന മക്കള്‍ക്ക് കുറച്ച് ദിവസം ഒന്നിച്ച് കഴിയണമെങ്കില്‍ അതിനുള്ള അവസരം അത്യപൂര്‍വ്വമാണ്. ഇതിനെല്ലാം പരിഹാരമായി 'ഹെല്‍ത്തി ആൻ്റ് ഹാപ്പി ഏജിങ്' എന്ന മുഖ മുദ്രയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് കണ്ണൂര്‍ ജില്ലയിലെ മട്ടന്നൂരില്‍ സജ്ജീകരിച്ചത്. രാഘവന്‍ കണ്ടോത്ത് എന്ന വിമുക്ത ഭടന്‍ നല്‍കിയ ഒരു ഏക്കര്‍ 43 സെൻ്റ് സ്ഥലത്താണ് തേഡ് ഏജ് സെൻ്റര്‍ എന്ന് സംഘാടകര്‍ വിളിക്കുന്ന സൗഖ്യ റിട്രീറ്റ് വില്ലേജ് സജ്ജമായത്.

സൗകര്യം ഒരുക്കി സൗഖ്യ റിട്രീറ്റ് വില്ലേജ്

മട്ടന്നൂരിലെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന പ്രിദേശമാണ് കൊറോറ കുന്ന്. നഗരത്തില്‍ നിന്നും വളഞ്ഞ് പുളഞ്ഞ് പോകുന്ന ഗ്രാമീണ റോഡിലൂടെ അഞ്ച് കിലോമീറ്റര്‍ സഞ്ചരിച്ചാല്‍ സൗഖ്യയിലെത്താം. ചുറ്റുപാടും കുന്നുകളുടെ നിരകളാണ്. നട്ടുച്ചയിലും മഞ്ഞൊഴിയാത്ത മലനിരകള്‍. ഇരിക്കൂര്‍ പുഴയുടെ വിദൂര ദൃശ്യം.

ഏതൊരാളെയും പ്രകൃതിയോട് അടുപ്പിക്കുന്ന രമണീയതയാണ് കൊറോറ കുന്നിനുളളത്. ഒയിസ്‌ക എജുക്കേഷന്‍ ആൻ്റ് ചാരിറ്റബിള്‍ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ സ്വപ്‌ന പദ്ധതിയാണ് സൗഖ്യ റിട്രീറ്റ് വില്ലേജ്. ഇവിടെ ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ സജ്ജീകരിച്ച പതിനാറ് മുറികളിലായി ഇരുപതോളം അന്തേവാസികള്‍ കഴിയുന്നുണ്ട്. പകല്‍ താമസിച്ച് വൈകീട്ട് വീടുകളില്‍ പോകുന്നവരാണ് ഏറേയും.

പൊതു ഇടങ്ങള്‍, ലൈബ്രറി ആൻ്റ് റീഡിങ് റൂം, മെഡിറ്റേഷന്‍ ഹാള്‍, കമ്യൂണിറ്റി ഹാള്‍ എന്നിവയും പൂര്‍ത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിഥികള്‍ക്ക് സമാനമായാണ് അന്തേവാസികളെ കാണുന്നതെന്ന സവിശേഷതയും സൗഖ്യക്കുണ്ട്. മെച്ചപ്പെട്ട താമസം, മികച്ച ജീവിത സാഹചര്യം, നല്ല സുരക്ഷ, എന്നിവയാണ് ഇവിടെ എത്തുന്നവര്‍ക്ക് സൗഖ്യ വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്നത്. പകല്‍ വീടായി ഉപയോഗിക്കുന്നവര്‍ക്കും ഇവിടെ കഴിയാം. സമാനമനസ്‌ക്കര്‍ക്ക് ഒരുമിച്ച് ഒരു സമൂഹമായി കഴിയാനുളള സാഹചര്യവും സൗഖ്യ ഒരുക്കുന്നു.

ഇവിടം താമസിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ആരോഗ്യ സുരക്ഷക്ക് ഡോക്ടറുടേയും നഴ്‌സിൻ്റേയും സേവനവും മെച്ചപ്പെട്ട ചികിത്സക്ക് മട്ടന്നൂരിലെ ആശുപത്രികളില്‍ വിദഗ്‌ധ ചികിത്സയും നല്‍കുന്നു. വിശ്രമത്തിന് മാത്രമല്ല വിനോദത്തിനും അവസരങ്ങള്‍ ഒരുങ്ങുന്നുണ്ട്.

'മട്ടന്നൂരിൽ വീടുകളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട് കഴിയുന്ന വയോജനങ്ങളെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാനും അവർക്ക് വളരെ സന്തോഷകരമായ നിമിഷങ്ങൾ ഒരുക്കുവാനുമാണ് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അവരുടെ താത്പര്യങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള വിനോദോപാധികൾ ഒരുക്കുന്നതിനും പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു. എല്ലാവിധ സുഖസൗകര്യങ്ങളോട് കൂടിയ ഒരു പകൽ വീടാണ് ഞങ്ങൾ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത്. ഏകദേശം 95 ശതമാനം പണികളും പൂർത്തിയായി. ഏതാനും മാസങ്ങളിൽ ബാക്കി പണി കൂടി പൂർണമായും പൂർത്തിയാക്കും' സൗഖ്യയുടെ പ്രസിഡൻ്റ് പി.പി. രവീന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു.

'2022ലാണ് ഇത് തുടങ്ങിയത്. ഇപ്പോ ഇവിടെ കുറച്ച് അന്തേവാസികൾ താമസിക്കുന്നുണ്ട്. പോഷക ഗുണമേറിയ സാത്വിക ഭക്ഷണമാണ് ഇവർക്ക് നൽകുന്നത്. അതനുസരിച്ച് മെനുവും തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സഹായദാനമായി പണം സ്വീകരിക്കാറുണ്ട്, സോഷ്യൽ വെൽഫയറിൻ്റെ അംഗീകാരവുമുണ്ട്. അന്തേവാസികൾക്കായ് എല്ലാം സൗകര്യങ്ങളും ഇവിടെ ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നു' സൗഖ്യയുടെ മുൻ കോഡിനേറ്ററായ നാരായണൻ പുതുച്ചേരി പറഞ്ഞു.

ഭക്ഷണം, വൈദ്യുതി, വെള്ളം എന്നിവക്കുളള ചിലവ് മാത്രമേ അന്തേവാസികള്‍ നല്‍കേണ്ടതുള്ളൂ. ഉദാരമതികള്‍ നല്‍കുന്ന സംഭാവനകള്‍ കൊണ്ടാണ് സ്ഥാപനം പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്. സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ വകുപ്പിൻ്റെ അംഗീകാരവും ഈ സ്ഥാപനത്തിനുണ്ട്. ഡോ. ടി.പി. രവീന്ദ്രന്‍ ചെയര്‍മാനും സതീഷ് കുമാര്‍ സെക്രട്ടറിയുമായുള്ള അറുപതംഗ സമിതിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഭരണ ചുമതല. സൗഖ്യക്ക് പ്രത്യേക ഭരണ സമിതിയുണ്ട് പ്രൊഫ. പി. മുരളീധരനാണ് ഭരണ സമിതി പ്രസിഡൻ്റ്.

വൃദ്ധ സദനം
സൗഖ്യ റിട്രീറ്റ് വില്ലേജ്
ചാരിറ്റബിള്‍ ട്രസ്റ്റ്
വയോധികര്‍
സൗഖ്യ റിട്രീറ്റ് വില്ലേജ്

