തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആഹ്ലാദ പ്രകടനത്തിനിടെ സംഘർഷം; സ്ഥാനാർഥിയുടെ സഹോദരൻ കുഴഞ്ഞുവീണ് മരിച്ചു

പള്ളിക്കത്തോട് കോൺഗ്രസ് - കേരള കോൺഗ്രസ് (എം) പ്രവർത്തകർ തമ്മിലാണ് സംഘർഷമുണ്ടായത്.

Published : December 14, 2025 at 7:30 AM IST

കോട്ടയം: തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ആഹ്ലാദ പ്രകടത്തിനിടെയുണ്ടായ സംഘർഷത്തിൽ ഒരാൾ കുഴഞ്ഞു വീണ് മരിച്ചു. രാഷ്‌ട്രീയ പാർട്ടികൾ തമ്മിലുണ്ടായ സംഘർഷത്തിലാണ് സംഭവം. ആളുകളെ പിടിച്ചുമാറ്റാനെത്തിയ ആനിക്കാട് സ്വദേശി ജോൺ പി തോമസ്(56) ആണ് മരിച്ചത്.

ശനിയാഴ്‌ച (ഡിസംബർ 13) ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് കോൺഗ്രസും കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മും തമ്മിലാണ് സംഘർഷം ഉണ്ടായത്. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വന്നതോടെ പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ ആനിക്കാട് കവലയിൽ ആഹ്ലാദ പ്രകടം നടത്തി. ഫലപ്രഖ്യാപനത്തിന് പിന്നാലെ നടത്തിയ പ്രകടനം വലിയ വാക്കേറ്റത്തിലേയ്‌ക്കും പിന്നീട് അത് സംഘർഷത്തിലേക്കും എത്തുകയായിരുന്നു.

തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോട്ടയം പാമ്പാടി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലേയ്‌ക്ക് മത്സരിച്ച് പരാജയപ്പെട്ട കേരള കോൺഗ്രസ്(എം) ജോസ് പി ജോണിൻ്റെ ഇളയ സഹോദരനും കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരും തമ്മിൽ വാക്കേറ്റം ഉണ്ടാകുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് ഇരുകൂട്ടരും പരസ്‌പരം ഉന്തും തള്ളുമായി. ഇത് കണ്ട് തടയാൻ ചെന്ന ജോണാണ് സംഭവത്തിനിടയിൽ കുഴഞ്ഞ്‌ വീണതെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ജോസിൻ്റെ മൂത്ത സഹോദരനാണ് ജോണ്‍.

ജോണിനെ ഉടൻ ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. മരിച്ച ജോൺ ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖത്തെ തുടർന്ന ചികിത്സയിലായിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ പള്ളിക്കത്തോട് പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. സംസ്‌കാരം പിന്നീട്.

തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ഫലപ്രഖ്യാപനത്തിനു പിന്നാലെ കണ്ണൂരിലും സംഘർഷമുണ്ടായി. പാനൂര്‍ പാറാട് ടൗണില്‍ വിജയാഹ്ലാദ പ്രകടനത്തിനിടെ എല്‍ഡിഎഫ്-യുഡിഎഫ് പ്രവര്‍ത്തകര്‍ തമ്മില്‍ ഉണ്ടായ സംഘര്‍ഷം അക്രമാസക്തമായി. വടിവാളുമായി എത്തിയ എല്‍ഡിഎഫ് പ്രവര്‍ത്തകര്‍ യുഡിഎഫ് പ്രവര്‍ത്തകരെ ആക്രമിക്കുകയും നാട്ടുകാരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും സ്‌ഫോടക വസ്‌തുക്കള്‍ എറിയുകയും വാഹനങ്ങള്‍ തകര്‍ക്കുകയും ചെയ്‌തു.

ആയുധങ്ങളുമായി സംഘടിച്ചെത്തിയ സിപിഎം പ്രവര്‍ത്തകര്‍ വടിവാള്‍ വീശി ആളുകള്‍ക്കുനേരെ പാഞ്ഞടുക്കുകയായിരുന്നു. മുഖം മൂടിക്കെട്ടിയാണ് ചിലര്‍ ആക്രമണം നടത്തിയത്. കല്ലേറില്‍ നിരവധി പേര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റു. സ്ത്രീകളുള്‍പ്പെടെ ഉള്ളവരെ വടിവാള്‍ അടക്കം ആയുധങ്ങള്‍ കാണിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്‌തു. ലീഗ് ഓഫിസിനുനേരെയും വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കുനേരെയും ആക്രമണമുണ്ടായി.

കല്ലേറില്‍ പൊലീസ് ബസിന്‍റെ ചില്ല് തകര്‍ന്നു. സംഘര്‍ഷത്തില്‍ ആരിഫ്, ഷമീല്‍, ശാമില്‍, മുഹമ്മദ് ഫാന്‍സിന്‍ എന്നിവര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റു. ഇവരെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. കുന്നോത്ത്പറമ്പ് പഞ്ചായത്തിലെ തോല്‍വിക്ക് പിന്നാലെയാണ് എല്‍ഡിഎഫ് അക്രമം നടത്തിയതെന്നാണ് യുഡിഎഫ് ആരോപിക്കുന്നത്. കൂടുതല്‍ പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി ലാത്തി വീശിയതോടെയാണ് അക്രമികള്‍ പിരിഞ്ഞുപോയത്.

