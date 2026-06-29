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യുവതിയെ വിളിച്ചുകൊണ്ടു വരാൻ പോയ യുവാവിൻ്റെ മരണം കൊലപാതകം; 3 പേർ കസ്റ്റഡിയിൽ

റാന്നി ചിറ്റാർ സ്വദേശി സന്ദീപ് (35) ആണ് മരിച്ചത്. മരിച്ച സന്ദീപിൻ്റെ വനിതാ സുഹൃത്തിൻ്റെ പിതാവിനേയും രണ്ടു സുഹൃത്തുക്കളേയുമാണ് ചിറ്റാര്‍ പൊലീസ് കസ്‌റ്റഡിയിലെടുത്തത്.

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സന്ദീപ് (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 29, 2026 at 8:10 PM IST

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പത്തനംതിട്ട: പ്രണയത്തിലായിരുന്ന യുവതിയെ വിളിച്ചുകൊണ്ടു വരാൻ വീട്ടിൽ നിന്നും പോയ യുവാവിൻ്റെ ദുരൂഹ മരണം കൊലപാതകമെന്ന് സംശയം. സംഭവത്തിൽ 3 പേരെ പൊലീസ് കസ്‌റ്റഡിയിൽ എടുത്തു. റാന്നി ചിറ്റാർ സ്വദേശി സന്ദീപ് (35) ആണ് മരിച്ചത്. മരിച്ച സന്ദീപിൻ്റെ വനിതാ സുഹൃത്തിൻ്റെ പിതാവിനേയും രണ്ടു സുഹൃത്തുക്കളേയുമാണ് ചിറ്റാര്‍ പൊലീസ് കസ്‌റ്റഡിയിലെടുത്തത്.

ഇന്നലെ രാത്രി ഒൻപത് മണിയോടെയാണ് വീടിന് സമീപമുള്ള പുരയിടത്തിലെ കുഴിയില്‍ സന്ദീപിനെ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ഉടൻ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. കസ്‌റ്റഡിയിൽ ഉള്ള മൂന്നുപേർക്കെതിരെ പൊലീസ് ആംസ് ആക്‌ട് പ്രകാരം കേസെടുത്തു. ഇവർ നായാട്ട് സംഘത്തില്‍പ്പെട്ടവരാണെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.

ഇവർ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന വാഹനത്തില്‍നിന്ന് നാടൻ തോക്കുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ആയുധങ്ങള്‍ പൊലീസ് കണ്ടെടുത്തു. പ്രതികളെ വൈദ്യപരിശോധനയ്ക്കായി കൊണ്ടുപോയി. സന്ദീപിൻ്റെ മരണത്തില്‍ ഇവർക്ക് നേരിട്ട് പങ്കുണ്ടോ എന്ന് പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ച ശേഷം മാത്രമേ വ്യക്തമാകൂ എന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. ചിറ്റാര്‍ ഉന്നതിയിലെ ഒരു വീടിൻ്റെ പറമ്പിലെ കുഴിയില്‍ അവശനിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയ സന്ദീപിനെ നാട്ടുകാരാണ് ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചത്. ചികിത്സയ്ക്കിടെ മരണം സംഭവിച്ചതോടെയാണ് മരണത്തില്‍ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്ന സംശയം ഉയർന്നത്. സന്ദീപിൻ്റെ സുഹൃതായ യുവതി വിവാഹിതയാണ്.

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യുവതിയെ വിളിച്ചുകൊണ്ടുവരാൻ പോകുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞാണ് സന്ദീപ് വീട്ടില്‍ നിന്ന് പോയതെന്നും പിന്നീട് സന്ദീപിനെ ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ ഗുരുതരാവസ്ഥയില്‍ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നുവെന്നും ബന്ധുക്കൾ പറഞ്ഞു. യുവതിയുടെ ബന്ധുക്കള്‍ മകനെ മർദിച്ചിട്ടുണ്ടെണ്
സന്ദീപിൻ്റെ പിതാവ് സദാനന്ദൻ ആരോപിച്ചു. മകന്‍ കുഴിയില്‍ അവശനിലയില്‍ കിടക്കുന്ന വിവരം പ്രദേശവാസികളാണ് അറിയിച്ചതെന്നും വെള്ളം കൊടുക്കാന്‍ പോലും കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. സന്ദീപിൻ്റെ നെറ്റിയിലും നെഞ്ചിന് സമീപവും മര്‍ദ്ദനമേറ്റതിന് സമാനമായ പാടുകള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു. കമ്പി വടി കൊണ്ട് അടിച്ചതാണോ എന്ന സംശയമുണ്ടെന്നും സദാനന്ദൻ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

മകന്‍ ഒരു യുവതിയുമായി സ്‌നേഹബന്ധത്തില്‍ ആയിരുന്നുവെന്നും യുവതിയുടെ ബന്ധുക്കള്‍ നേരത്തെ മകനെ മര്‍ദ്ദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും സദാനന്ദൻ പറഞ്ഞു. സംഭവത്തിന്‌ ശേഷം യുവതി ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ചതയും പറയുന്നു. മരണകാരണം വ്യക്തമാക്കാൻ കൂടുതല്‍ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. പോസ്‌റ്റ്മാർട്ടം റിപ്പോർട്ടും മറ്റ് ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനാഫലങ്ങളും ലഭിച്ച ശേഷമേ മരണത്തിൻ്റെ യഥാർഥ കാരണം വ്യക്തമാകൂ. സംഭവത്തില്‍ പൊലീസ് വിശദമായ അന്വേഷണമാണ് നടത്തുന്നത്.

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TAGGED:

PATHANAMTHITTA MURDER
PATHANAMTHITTA POLICE
YOUNG MAN DETH
GIRLFRIEND FAMILY ATTACK
DEATH OF YOUNG MAN

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