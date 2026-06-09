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കമ്പംമെട്ടിൽ വൻ ദുരന്തം ഒഴിവായി; പള്ളിമുറ്റത്ത് നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന അഞ്ച് വാഹനങ്ങൾക്ക് മുകളിലേക്ക് കൂറ്റൻ ആൽമരം കടപുഴകി വീണു

കമ്പംമെട്ട് സെൻ്റ് ജോസഫ് ദേവാലയ മുറ്റത്ത് നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന അഞ്ചോളം വാഹനങ്ങൾക്ക് മുകളിലേക്ക് റോഡരികിൽ നിന്നിരുന്ന കൂറ്റൻ ആൽമരം കടപുഴകി വീണത്

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സെൻ്റ് ജോസഫ് ദേവാലയ മുറ്റം (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 9, 2026 at 7:50 PM IST

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ഇടുക്കി: ഇടുക്കി മലയോര മേഖലയിൽ കാലവർഷം കനക്കുന്നതിനിടെ കമ്പംമെട്ടിൽ വൻ ദുരന്തം ഒഴിവായി. കമ്പംമെട്ട് സെൻ്റ് ജോസഫ് ദേവാലയ മുറ്റത്ത് നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന അഞ്ചോളം വാഹനങ്ങൾക്ക് മുകളിലേക്ക് റോഡരികിൽ നിന്നിരുന്ന കൂറ്റൻ ആൽമരം കടപുഴകി വീണു. അപകടസമയത്ത് വാഹനങ്ങളിൽ ആളുകൾ ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ മാത്രമാണ് ജീവഹാനി ഒഴിവായത്. ചൊവ്വാഴ്‌ച രാവിലെ 11.30 ഓടെയായിരുന്നു സംഭവം ഉണ്ടായത്.

വാഹനങ്ങൾക്ക് മുകളിലേക്ക് ആൽമരം വീഴുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ (ETV Bharat)

പള്ളിമുറ്റത്ത് ഭീതി പടർത്തിയ നിമിഷങ്ങൾ


കമ്പംമെട്ട് സെൻ്റ് ജോസഫ് ദേവാലയത്തിൻ്റെ പാരിഷ് ഹാളിന് മുൻപിലുള്ള പാർക്കിങ് ഏരിയയിലാണ് അപകടം നടന്നത്. വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ദേവാലയത്തിൽ എത്തിയ നാട്ടുകാരുടെ വാഹനങ്ങളാണ് ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്‌തിരുന്നത്. റോഡിനോട് ചേർന്ന് നിന്നിരുന്ന വലിയ ആൽമരം പെട്ടെന്ന് വേരോടെ പിഴുത് വാഹനങ്ങൾക്ക് മുകളിലേക്ക് പതിക്കുകയായിരുന്നു.

ഒരു മഹീന്ദ്ര ബോലോറോ, രണ്ട് കാറുകൾ, രണ്ട് സ്‌കൂട്ടറുകൾ എന്നിവയ്ക്കാണ് മരം വീണ് സാരമായ കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചത്. വലിയ ശബ്‌ദത്തോടെ മരം വീഴുന്നത് കണ്ട് സമീപത്തുണ്ടായിരുന്നവർ ഓടിമാറിയതിനാൽ വലിയൊരു അപകടമാണ് ഒഴിവായത്. തകർന്ന വാഹനങ്ങളിൽ ചിലത് പൂർണ്ണമായും മരത്തിനടിയിൽപ്പെട്ട നിലയിലാണ്.

മലയോര മേഖലയെ വിറപ്പിച്ച് കാലവർഷം
കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി ഹൈറേഞ്ച് മേഖലയിൽ പരക്കെ ശക്തമായ മഴയും ഒപ്പം കനത്ത കാറ്റും അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്. തുടർച്ചയായി പെയ്യുന്ന മഴയിൽ മണ്ണൊലിപ്പും മണ്ണിലെ ഈർപ്പവും കൂടിയതാണ് റോഡരികിലെ ആൽമരം പെട്ടെന്ന് കടപുഴകി വീഴാൻ കാരണമായതെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.

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മലയോര മേഖലകളിൽ കാലവർഷം കനത്തതോടെ സമാനമായ രീതിയിൽ പലയിടങ്ങളിലും മരങ്ങൾ വീഴാനും മണ്ണിടിയാനുമുള്ള സാധ്യതകൾ വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കനത്ത മഴയിലും കാറ്റിലും ഒട്ടനവധി കൃഷിനാശങ്ങളും ഗതാഗത തടസ്സങ്ങളും ഇതിനോടകം തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

രക്ഷാപ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നു
അപകടത്തെ തുടർന്ന് കമ്പംമെട്ട് പോലീസും ഫയർഫോഴ്‌സും നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് ഉടനടി തന്നെ സ്ഥലത്തെത്തി രക്ഷാപ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. ജെസിബി ഉൾപ്പെടെയുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങൾ എത്തിച്ച്, വാഹനങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ വീണുകിടക്കുന്ന മരത്തിൻ്റെ കൊമ്പുകൾ വെട്ടിമാറ്റി വാഹനങ്ങൾ പുറത്തെടുക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. റോഡരികിലെ അപകടാവസ്ഥയിലുള്ള മരങ്ങൾ യഥാസമയം മുറിച്ചുമാറ്റാത്തതാണ് ഇത്തരം അപകടങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നതെന്ന് നാട്ടുകാർ ആരോപിക്കുന്നു.

അധികൃതരുടെ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം
കാലവർഷം ശക്തമായി തുടരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ, പൊതുജനങ്ങൾ അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് റവന്യൂ-പോലീസ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ശക്തമായ കാറ്റുള്ളപ്പോൾ വലിയ മരങ്ങൾക്കും ദുർബലമായ കെട്ടിടങ്ങൾക്കും സമീപം വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്യരുതെന്നും മലയോര മേഖലകളിലൂടെയുള്ള യാത്രകളിൽ നിയന്ത്രണം വേണമെന്നും ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.

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TAGGED:

DISASTER IN KAMBAMED
MANSOON ALERT
KERALA MANSOON ACCIDENT
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