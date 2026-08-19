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ചെക്കിങ്ങിനിടെ നിർത്തിയിട്ട ലോറിയുടെ ബ്രേക്ക് റിലീസ് ആയി; അത്ഭുത രക്ഷപ്പെടൽ, വീഡിയോ

തമിഴ്‌നാട് ഭാഗത്തുനിന്ന് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഉപകരണങ്ങളുമായി എത്തിയ ലോറിയാണ് നിയന്ത്രണം വിട്ടത്.

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കുമളിയിൽ നിയന്ത്രണം വിട്ട ലോറി മൂന്ന് കടകളിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറി (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 19, 2026 at 3:33 PM IST

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ഇടുക്കി: കുമളിയിൽ നിയന്ത്രണം വിട്ട ലോറി മൂന്ന് കടകളിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറി. കേരള എക്സൈസ് ചെക്ക്പോസ്റ്റിന് സമീപം രാത്രി ഒന്നരയോടെയാണ് സംഭവം. കടകൾക്ക് ഭാഗികമായി നാശനഷ്‌ടമുണ്ടായി. റോഡരികിൽ നിന്നിരുന്ന അയ്യപ്പഭക്തരായ തീർഥാടകർ അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടു. കുമളി തമിഴ്‌നാട് എക്സൈസ് ചെക്ക്പോസ്റ്റിന് സമീപമാണ് അപകടം.

തമിഴ്‌നാട് ഭാഗത്തുനിന്ന് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഉപകരണങ്ങളുമായി എത്തിയ ലോറിയാണ് നിയന്ത്രണം വിട്ടത്. തമിഴ്‌നാട് പൊലീസിൻ്റെയും തുടർന്ന് കേരള എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും പരിശോധനയ്ക്കായി വാഹനം നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കി ആളുകൾ വാഹനത്തിനരികിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തുന്നതിനിടെയാണ് അപ്രതീക്ഷിതമായി ലോറിയുടെ ബ്രേക്ക് റിലീസ് ആയത്.

കുമളിയിൽ നിയന്ത്രണം വിട്ട ലോറി മൂന്ന് കടകളിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറി (ETV Bharat)

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തുടർന്ന് മുന്നോട്ടുരുണ്ട ലോറി റോഡിന് എതിർവശത്തുള്ള ചിപ്‌സ് കട ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് കടകളിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറുകയായിരുന്നു. അപകടസമയത്ത് അയ്യപ്പക്ഷേത്ര ദർശനം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങിയെത്തിയ നാലഞ്ച് തീർഥാടകർ റോഡരികിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. നിമിഷങ്ങളുടെ വ്യത്യാസത്തിലാണ് ഇവർ അപകടത്തിൽ നിന്ന് പരിക്കേൽക്കാതെ രക്ഷപ്പെട്ടത്. ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ കടകൾക്ക് ഭാഗികമായി നാശനഷ്ടമുണ്ടായെന്ന് കച്ചവടക്കാർ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ വൻ ദുരന്തമാണ് തലനാരിഴയ്ക്ക് ഒഴിവായത് .

ചിങ്ങ മാസ പൂജയ്ക്കായി ശബരിമല നട തുറന്നതോടെ നിരവധി ഭക്തർ ഇതുവഴി സഞ്ചരിക്കാറുണ്ട്. ചിങ്ങ മാസ പൂജകൾ പൂർത്തിയാക്കി ഓഗസ്‌റ്റ് 21 ന് രാത്രി 10 മണിക്ക് ശബരിമല നട അടയ്ക്കും. ഓണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പൂജകൾക്കായി ഓഗസ്‌റ്റ് 24 ന് ശബരിമല നട വീണ്ടും തുറക്കും. അതിനാൽ തന്നെ നിരവധി ഭക്തർ രാത്രിയും പകലും ഇതുവഴി സഞ്ചരിക്കാറുണ്ട്.

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