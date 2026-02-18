'തീച്ചുള'യിൽ കോഴിക്കോട്; മിഠായിത്തെരുവ് മുതൽ മെഡിക്കൽ കോളജ് വരെ നീളുന്ന തീപിടിത്ത പരമ്പരകൾ
Published : February 18, 2026 at 7:45 PM IST
കോഴിക്കോട്: മലബാറിൻ്റെ വാണിജ്യ സിരാകേന്ദ്രമായ കോഴിക്കോട് നഗരത്തിൽ തീപിടിത്തം ആവർത്തിക്കുന്നത് ഗൗരവകരമായ സുരക്ഷാ വെല്ലുവിളിയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പാളയം ജയലക്ഷ്മി ടെക്സ്റ്റൈസില് ഉണ്ടായ അപകടം ഉൾപ്പെടെ, കഴിഞ്ഞ 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ജില്ലയിൽ മാത്രം ചെറുതും വലുതുമായ 160-ഓളം തീപിടിത്തങ്ങളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്.
നഗരത്തിലെ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ മിഠായിത്തെരുവിൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിനിടെ പത്തോളം തവണയാണ് വൻ തീപിടിത്തങ്ങളുണ്ടായത്. 2007-ൽ എം പി റോഡിലെ പടക്കക്കടയിലുണ്ടായ സ്ഫോടനത്തിൽ എട്ടുപേർ മരിച്ച സംഭവം നഗരത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ കറുത്ത അധ്യായമാണ്. 2017-ലും 2021-ലും ഉണ്ടായ തീപിടിത്തങ്ങൾ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ നഷ്ടമാണ് വ്യാപാരികൾക്കുണ്ടാക്കിയത്. സമാനമായ രീതിയിൽ വലിയങ്ങാടി, പാളയം, ചെറുവണ്ണൂർ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലും ഗോഡൗണുകളും കടകളും അഗ്നിക്കിരയാകുന്നത് പതിവായിരിക്കുകയാണ്.
പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി നഗരപ്രദേശങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ വൻ തീപിടിത്തങ്ങൾ ഇവയാണ്.
2006 ൽ:
ഞെളിയൻപറമ്പ് മാലിന്യ പ്ലാൻ്റിൽ തീപിടിത്തം. പുക ശ്വസിച്ച് പരിസരവാസികളായ 10 പേർ ചികിത്സ തേടി. കോഴിക്കോട് കോയസ്സൻകോയ റോഡിലെ തായിഫ് ട്രേഡേഴ്സ് ഗോഡൗണിൽ തീ പടർന്ന് 20 ലക്ഷം രൂപയുടെ നഷ്ടം സംഭവിച്ചു.
2007ൽ:
മിഠായിത്തെരുവിനോടു ചേർന്ന എംപി റോഡിൽ പടക്കക്കടയിലെ സ്ഫോടനത്തെത്തുടർന്ന് വൻ തീപിടിത്തം. മൂന്നു കുട്ടികളടക്കം ആറുപേർ സംഭവസ്ഥലത്തും രണ്ടു പേർ പിന്നീടും മരിച്ചു. കോടിക്കണക്കിനു രൂപയുടെ നഷ്ടം സംഭവിച്ചു.
2008ൽ:
പാളയം ജംക്ഷനു സമീപം കല്ലായി റോഡ് വൈലൈൻ ഹോട്ടലിനു മുൻപിലെ കടനിരകൾക്കു ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ തീപിടിച്ചു. 10 കടകൾക്കു ഭാഗികമായി നാശം സംഭവിച്ചു.
2010ൽ:
മിഠായിത്തെരുവിൽ പുലർച്ചെയുണ്ടായ തീപിടിത്തത്തിൽ ഒരു തുണിക്കട മുഴുവൻ കത്തിനശിച്ചു. 12 ലക്ഷം രൂപയുടെ നഷ്ടം.
2010ൽ :
ഡിസംബറിൽ മിഠായിത്തെരുവിൽ 8 കടമുറികൾകത്തി നശിച്ചു. ആളപായമില്ല. 30 ലക്ഷം രൂപയുടെ നഷ്ടം കണക്കാക്കി.
2012ൽ:
സെൻട്രൽ മാർക്കറ്റിന് സമീപം രാത്രി തീപിടിത്തം. അര മണിക്കൂറിനകം തീ അണച്ചതിനാൽവൻ അപകടം ഒഴിവായി.
മാർച്ചിൽ നഗരമധ്യത്തിൽ പാളയം ജംക്ഷനിൽ രാവിലെയുണ്ടായ വൻ തീപിടിത്തത്തിൽ രണ്ടു കടകൾ കത്തിനശിച്ചു.
ഓഗസ്റ്റിൽ രണ്ടാം ഗേറ്റിനു സമീപം തീപിടിത്തത്തിൽ 9 കടകൾ പൂർണമായും കത്തി നശിച്ചു. രണ്ടരക്കോടിയിലേറെ രൂപയുടെ നഷ്ടം.
ഡിസംബറിൽ തടമ്പാട്ടു താഴം കാർഷിക മൊത്ത വ്യാപാര വിപണന കേന്ദ്രത്തിലെ കൺസ്യൂമർ ഫെഡ് നീതി ഗോഡൗണിലുണ്ടായ തീപിടിത്തത്തിൽ 18 ലക്ഷത്തിലേറെ നഷ്ടം.
2013 ൽ:
കോഴിക്കോട് വലിയങ്ങാടി ഗണ്ണിസ്ട്രീറ്റിൽ വൻ തീപിടിത്തത്തിൽ കാലിച്ചാക്ക് ഗോഡൗൺ അടക്കം മൂന്നു വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ പൂർണമായും പത്തോളം കടകൾ ഭാഗികമായും കത്തി നശിച്ചു.
മൊയ്തീൻ പള്ളി റോഡിലെ ഒയാസിസ് കോമ്പൗണ്ടിലെ സി.പി. ബിൽ ഡിങ്ങിൽ രാത്രി തീപിടിത്തമുണ്ടായി. രണ്ടു കടകൾ പൂർണമായി കത്തി നശിച്ചു.
2014ൽ:
റീജനൽ അനലറ്റിക്കൽ ലബോറട്ടറിയിലെ അഡീഷണൽ ഫുഡ് ലബോറട്ടറി കാബിനിൽ ഉണ്ടായ തീപിടിത്തത്തിൽ 5 ലക്ഷത്തിലേറെ രൂപയുടെ ഉപകരണങ്ങൾ കത്തി നശിച്ചു.
2015 ൽ:
മിഠായി തെരുവിൽ തീപിടിത്തം തുടർക്കഥ. പത്തോളം കടകൾ പൂർണമായി കത്തി നശിച്ചു. ആളപായമില്ല.
സെപ്റ്റംബറിൽ പാളയം കെ വി കോംപ്ലക്സിൽ വൻ തീപിടിത്തം. തുണിക്കടയിൽ ഉണ്ടായ തീപിടിത്തത്തിൽ ലക്ഷങ്ങളുടെ നഷ്ടമാണ് സംഭവിച്ചത്.
നവംബറിൽ മൊയ്തീൻ പള്ളിക്ക് സമീപം വീണ്ടും തീപിടിത്തം, വികെഎൻ ബിൽഡിങ്ങിലാണ് തീ പിടിത്തമുണ്ടായത്.
2016ൽ:
മെഡിക്കൽ കോളജ് മാതൃശിശു സംരക്ഷണകേന്ദ്രത്തിലെ 52-ാം വാർഡിൽ നവജാത ശിശുവിന് ചൂട് നൽകാനായി കിടത്തിയ റേഡിയൻ്റ് വാമർ മെഷീനിൽ തീ പടർന്നു. ആർക്കും പരിക്കില്ല.
ഏപ്രിലിൽ പാവമണി റോഡിലെ ലുലു ഗോൾഡിൽ തീപിടിത്തം. 20 യൂണിറ്റുകളുടെ ശ്രമഫലമായി വൈകിട്ട് ആറോടെയാണു നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കിയത്.
ജൂണിൽ മാവൂർ കുളിമാട് റോഡി നോടുചേർന്ന് ഗ്രാസിം ഫാക്ടറിയുടെ മെയിൻ ഗേറ്റിനു സമീപത്തെ സ്വദേശി പെയിൻ്റ് നിർമാണ യൂണിറ്റ് കത്തി നശിച്ചു.
2017ൽ:
മിഠായിത്തെരുവിൽ രാധാ തിയറ്ററിനു സമീപം തുണിക്കടയിലുണ്ടായ വൻ തീപിടിത്തത്തിൽ കോടികളുടെ നാശനഷ്ടം. മൂന്നു നിലകളുള്ള മോഡേൺ ഹാൻഡ്ലൂം ആൻഡ് ടെക്സ്റ്റൈൽസ് പൂർണമായും കത്തിനശിച്ചു. രണ്ടു കോടി രൂപയുടെ തുണിത്തരങ്ങൾ കത്തിചാമ്പലായി.
സെപ്തംബറിൽ കലക്ടറേറ്റിലെ രണ്ടാം നിലയിൽ തീപിടിത്തം. ഇ-ബ്ലോക്കിൽ ആർഡി ഓഫീസിനു നേരെ മുകളിലെ ജീവനക്കാർ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന മുറിയിലാണ് തീപടർന്നത്.
2018ൽ:
മെഡിക്കൽ കോളജിലെ മൈക്രോ ബയോളജി ലാബിലും എച്ച്ഐവി ടെസ്റ്റിങ് സെൻ്ററിലുമുണ്ടായ തീപിടിത്തത്തിൽ ഏതാണ്ട് 30 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഉപകരണങ്ങൾ കത്തി നശിച്ചു.
2020ൽ:
പൊറ്റമ്മലിനു സമീപം പട്ടേരിയിൽ പുതുതായി ആരംഭിച്ച അപ്പോളോ ഡിവാലോ സ്വർണാഭരണ ഷോറൂമിൽ തീപിടിത്തം. ബേസ്മെൻ്റിൽ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന 22 ഇരുചക്രവാഹനങ്ങളും 3 കാറുകളും ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷയും കത്തി നശിച്ചു.
ഡിസംബറിൽ ചെറുവണ്ണൂർ കുണ്ടായിത്തോടിൽ ദേശീയപാതയോരത്തെ മാലിന്യസംഭരണ കേന്ദ്രത്തിൽ തീപിടിത്തം. ഗോഡൗണിൽ ഉറങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന 8 അതിഥിത്തൊഴിലാളികളെ നാട്ടുകാർ വിളിച്ചുണർത്തി പുറത്തെത്തിച്ചതിനാൽ വൻ ദുരന്തം ഒഴിവായി.
2021ൽ:
മിഠായിത്തെരുവിലെ മൊയ്തീൻപള്ളി റോഡിലുണ്ടായ തീപിടിത്തത്തിൽ ഏതാനും കടകൾ കത്തി നശിച്ചു. ആളപായമില്ല.
ഡിസംബറിൽ കൊളത്തറ റഹ്മാൻ ബസാറിലെ ചെരിപ്പ് നിർമാണ ഫാക്ടറിയിലുണ്ടായ അഗ്നിബാധയിൽ 6 കോടിയുടെ നാശനഷ്ടം.
2022ൽ:
കോർപറേഷൻ്റെ ചെറുവണ്ണൂർ മേഖലാ ഓഫീസിലെ സെർവർ റൂമിൽ തീപിടിത്തം. കെട്ടിട നമ്പർ നൽകുന്ന സഞ്ചയ സോഫ്റ്റ് -വെയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ സ്തംഭിച്ചു.
ഓഗസ്റ്റിൽ ഫറോക്കിൽ പെയിൻ്റ് അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുടെ ഗോഡൗണിൽ തീപിടിത്തത്തിൽ ജീവനക്കാരനു പൊള്ളലേറ്റു. അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ പൂർണമായും കത്തി നശിച്ചു.
നഗരത്തിൽ ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ ഷോറൂമിൽ തീ പിടിച്ച് 10 സ്കൂട്ടറുകൾ കത്തിനശിച്ചു. വയനാട് റോഡിൽ ഫാത്തിമ ആശുപ്രതിക്ക് എതിർവശത്തുള്ള ഷോറൂമിൽ ആയിരുന്നു തീപിടിത്തം.
2023 ൽ:
നഗരമധ്യത്തിൽ ജയലക്ഷ്മി സിൽക്സിൽ വൻ തീപിടിത്തം. 4 കോടിയുടെ നഷ്ടം. തീ അണയ്ക്കുന്നതിനിടെ രണ്ട് അഗ്നിരക്ഷാ സേനാംഗങ്ങൾക്കു പരുക്കേറ്റു.
ഒക്ടോബറിൽ വരയ്ക്കൽ തീരദേശ റോഡിൽ കോർപറേഷൻ്റെ മാലിന്യ കേന്ദ്രത്തിൽ വൻ തീപിടിത്തം. ഒന്നര ഏക്കർ സ്ഥലത്തെ മാലിന്യങ്ങൾ കത്തി.
2024 ൽ:
മാനാഞ്ചിറ കോംട്രസ്റ്റ് നെയ്ത്തു ഫാക്ടറിയോടു ചേർന്ന കെട്ടിടത്തിൽ തീപിടിച്ച് ഒരു കെട്ടിടം പൂർണമായി കത്തി നശിച്ചു.
ജൂലൈയിൽ മുതലക്കുളത്തെ ചായക്കടയിൽ പാചകവാതക സിലിണ്ടർ പൊട്ടിത്തെറിച്ചുണ്ടായ തീപിടിത്തത്തിൽ പൊള്ളലേറ്റ് പാചകക്കാരൻ മരിച്ചു.
ഓഗസ്റ്റിൽ ജയിൽ റോഡിലെ അക്ഷയ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് ഗോഡൗണിൽ കത്തി തീർന്നത് 2 കോടിയിലേറെ രൂപയുടെ മരുന്നുകളാണ്.
2025 ൽ:
കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജ് അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിലെ യുപിഎസ് റൂമിൽ പൊട്ടിത്തെറി. കനത്ത പുക കെട്ടിടത്തിൻ്റെ 4 നിലകളിലേക്കു പടർന്നു. സംഭവത്തിനിടെ 5 മൃതദേഹങ്ങൾ അധികൃതർ മോർച്ചറിയിലേക്കു മാറ്റിയിരുന്നു.
രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപ്രതിയിലെ അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിൽ വീണ്ടും തീപിടിത്തം. പിഎംഎസ്എസ് വൈ കെട്ടിടത്തിലെ ആറാം നിലയിലെ തിയറ്റർ കോംപ്ലക്സിലാണ് തീയും പുകയും ഉയർന്നത്.
മെയ് മാസത്തിൽ നാലാം ഗേറ്റിനടുത്തുള്ള തേർവീട് ക്ഷേത്രത്തിനു സമീപം ആക്രി ഗോഡൗൺ കത്തി നശിച്ചു. വീടിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് പഴയ വാഹനങ്ങളുടെസ്പെയർ പാർട്സുകള് കൂട്ടിയിട്ടിരുന്ന ഭാഗമാണ് കത്തിയത്.
മെയിൽ തന്നെ കാലിക്കറ്റ് ടെക്സ്റ്റൈൽസിൽ വൻ തീപിടിത്തം. 75 കോടിയുടെ നഷ്ടമെന്നാണ് വ്യാപാരികൾ പറഞ്ഞത്. 9 കടകൾ പൂർണമായും കത്തി നശിച്ചു.
നവംബറിൽ ബേബി മെമ്മോറിയൽ ആശുപത്രിയിൽ തീപിടിത്തം. ഒൻപതാം നിലയിലെ എയർ കണ്ടിഷനർ ചില്ലർ പ്ലാൻ്റിലാണ് തീപിടിത്തമുണ്ടായത്, ആളപായമുണ്ടായില്ല.
2026 ൽ:
താമരശ്ശേരി എലോക്കരയിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് സംഭരണ കേന്ദ്രത്തിൽ വൻ തീപിടിത്തം. 75 ലക്ഷം രൂപയുടെ നഷ്ടം.
നഗരപരിധിയിൽ പന്നിയങ്കരയിൽ നിന്നു ചക്കുംകടവിലേക്കുള്ള മേൽപാലത്തിനു താഴെ കുണ്ടൂർ നാരായണൻ റോഡിന് സമീപത്തെ കെട്ടിടത്തിൽ തീപിടിത്തം. 3 കടകൾ പൂർണമായും കത്തിനശിച്ചു.
