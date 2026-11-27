അയ്യപ്പൻ വിളികേട്ടു, പട്ടിണി മാറ്റിയതിന് 'അയ്യന്' സമര്പ്പിച്ച ജീവിതം, ഇത് 27 വര്ഷമായി ശബരിമലയില് മുഴങ്ങുന്ന ശബ്ദത്തിന് പിന്നിലെ എംഎം കുമാറിൻ്റെ കഥ
1991-ൽ, തൻ്റെ 17-ാം വയസിലാണ് കുമാർ ആദ്യമായി മാലയിട്ട് ശബരിമലയ്ക്ക് എത്തുന്നത്. അന്ന് വീട്ടിൽ കടുത്ത ദാരിദ്ര്യമായിരുന്നു. പിന്നീട് തൻ്റെ ജീവിതം മാറ്റിമറിച്ചത് അയ്യപ്പനെന്നും കുമാര് പറയുന്നു...
Published : November 27, 2026 at 5:31 PM IST
പത്തനംതിട്ട : ശബരിമല സന്നിധാനത്ത് എത്തുന്ന ഓരോ തീർഥാടകൻ്റെയും കാതുകളിൽ മുഴങ്ങുന്ന ആ അറിയിപ്പുകള്ക്കും ശബ്ദ സന്ദേശത്തിനും പിന്നിൽ വലിയൊരു സമർപ്പണത്തിൻ്റെയും വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും കഥയുണ്ട്. സന്നിധാനത്തെ അനൗൺസ്മെൻ്റ് കൗണ്ടറിലിരുന്ന് മലയാളത്തിലും തമിഴിലും കന്നഡയിലും തെലുഗുവിലുമെല്ലാം അറിയിപ്പുകൾ നൽകുന്നത് ഒരു സാധാരണ ജീവനക്കാരനല്ല, കർണാടകയിലെ മുൻ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റും പൊതുമരാമത്ത് കരാറുകാരനുമായ ചിക്കമംഗളൂരു ബ്യാരള്ളി സ്വദേശി എം. എം. കുമാറാണ്.
പദവികളും തിരക്കുകളും മാറ്റിവച്ച് കഴിഞ്ഞ 27 വർഷമായി ശബരിമലയിൽ അനൗൺസറായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന കുമാറിന്, ഈ ജോലി കേവലം ഒരു കർത്തവ്യമല്ല, മറിച്ച് തൻ്റെ ജീവിതം മാറ്റിമറിച്ച അയ്യപ്പസ്വാമിയോടുള്ള നന്ദിപ്രകടനമാണ്.
പട്ടിണിയിൽ നിന്നും ഉയർച്ചയിലേക്ക്
1991-ൽ, തൻ്റെ 17-ാം വയസിലാണ് കുമാർ ആദ്യമായി മാലയിട്ട് ശബരിമലയ്ക്ക് എത്തുന്നത്. അന്ന് വീട്ടിൽ കടുത്ത ദാരിദ്ര്യമായിരുന്നു. ഹോട്ടലിൽ പണിയെടുത്ത് സ്വരൂപിച്ച 750 രൂപയുമായാണ് കന്നി അയ്യപ്പനായി അദ്ദേഹം മലചവിട്ടിയത്. കൊടിമരത്തിന് സമീപം നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളോടെ കൈകൂപ്പി നിന്ന ആ കൗമാരക്കാരൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ഇതായിരുന്നു, "എല്ലാവരും മൂന്നു നേരം വയറുനിറയെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ, ഒരു നേരമെങ്കിലും എനിക്കും എൻ്റെ കുടുംബത്തിനും ഭക്ഷണം നൽകണേ അയ്യപ്പാ..."
ആ പ്രാർഥന അയ്യപ്പൻ കേട്ടു. മലയിറങ്ങി നാട്ടിലെത്തിയ കുമാർ പുതിയ വ്യാപാര മേഖലകളിൽ കൈവെച്ചു. ചെറിയ കരാറുകൾ ഏറ്റെടുത്തു തുടങ്ങി. പിന്നീടൊരിക്കലും അദ്ദേഹത്തിന് തിരിഞ്ഞുനോക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. ഏറ്റെടുത്ത ജോലികളൊന്നും പരാജയപ്പെട്ടില്ല. ഒരു നേരത്തെ അന്നത്തിനായി കേണ അദ്ദേഹത്തിന് അയ്യപ്പൻ മൂന്നു നേരവും സമൃദ്ധമായി നൽകി. സാമ്പത്തികമായി ഉയർന്നതിനൊപ്പം നാട്ടുകാരുടെ സ്നേഹവും വിശ്വാസവും നേടി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് പദവി വരെയെത്തി.
സന്നിധാനത്തെ നിസ്വാർത്ഥ സേവനം
നാട്ടുകാരനും സന്നിധാനത്തെ മുൻ അനൗൺസറുമായിരുന്ന മഞ്ജുനാഥ സ്വാമി വഴിയാണ് കുമാർ സന്നിധാനത്തെ അനൗൺസ്മെൻ്റ് വിഭാഗത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത്. മലയാളം, തമിഴ്, കന്നഡ, തെലുഗു, ഹിന്ദി, ഇംഗ്ലീഷ് എന്നീ ആറ് ഭാഷകൾ അനായാസം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കുമാർ, കഴിഞ്ഞ 27 വർഷമായി മണ്ഡല-മകരവിളക്ക് കാലത്ത് സന്നിധാനത്തെ സ്ഥിരം സാന്നിധ്യമാണ്.
നട തുറന്നാൽ പുലർച്ചെ 3.30 മുതൽ രാത്രി ഹരിവരാസനം പാടി നട അടയ്ക്കുന്നത് വരെ കുമാർ മൈക്കിന് മുന്നിൽ സജീവമായിരിക്കും. തിരക്കിൽ കൂട്ടം തെറ്റിപ്പോകുന്ന സ്വാമിമാരെയും മാളികപ്പുറങ്ങളെയും മണികണ്ഠന്മാരെയും ബന്ധുക്കളുമായി ഒന്നിപ്പിക്കുന്ന അറിയിപ്പുകളാണ് ഇതിൽ പ്രധാനം. കൂടാതെ ക്ഷേത്രത്തിലെ പൂജാസമയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിയിപ്പുകളും, സന്നിധാനം ശുചിയായി സൂക്ഷിക്കുന്നതിനായി മാലിന്യം വലിച്ചെറിയുന്നതിനെതിരെയുള്ള നിർദേശങ്ങളും അദ്ദേഹം നിരന്തരം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
35 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് 750 രൂപയുമായി മലകയറിയ ആ പഴയ ഹോട്ടൽ തൊഴിലാളി ഇന്ന് കർണാടകയിലെ അറിയപ്പെടുന്ന പൊതുമരാമത്ത് കരാറുകാരനാണ്. എങ്കിലും, മണ്ഡലകാലമായാൽ എല്ലാ ഔദ്യോഗിക തിരക്കുകളും മാറ്റിവെച്ച് അദ്ദേഹം ശബരിമലയിലേക്ക് തിരിക്കും. തന്നെ കൈപിടിച്ചുയർത്തിയ അയ്യപ്പൻ്റെ സന്നിധിയിൽ, ഭക്തർക്ക് വഴികാട്ടിയായി തൻ്റെ ശബ്ദം സമർപ്പിക്കാൻ.
എല്ലാ വർഷവും മകരമണ്ഡലകാല മഹോത്സവത്തിന് നട തുറന്നാൽ കുമാറും എത്തും. പുലർച്ചെ 3.30 മുതൽ രാത്രി ഹരിവരാസനം പാടി നട അടയ്ക്കുന്നത് വരെ മൈക്കിന് മുന്നിൽ ഓൺ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. തിരക്കിൽ കൂട്ടം തെറ്റിയ സ്വാമിയോ മാളികപ്പുറമോ മണികണ്ഠനോ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ബന്ധുക്കളെ കാത്തിരിക്കുന്നു എന്ന മിസ്സിംഗ് അനൗൺസ്മെൻ്റ് ആണ് കൂടുതലും നടത്തുന്നത്. മാലിന്യം നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് എതിരെയും ക്ഷേത്രത്തിലെ ചടങ്ങുകൾ സംബന്ധിച്ച് പൊതുഅറിയിപ്പുകളും നൽകും.
കന്നഡയും തമിഴും നേരത്തെ അറിയാം. ഇംഗ്ലീഷും ഹിന്ദിയും സ്കൂളിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു. വർഷങ്ങളായി സ്വാമിമാരുടെ കൂടെ കൂടി മലയാളവും തെലുഗുവും സ്വായത്തമാക്കി. കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രയാസം ഏത് ഭാഷയാണ് എന്ന ചോദ്യത്തിന് തെല്ലും സംശയമില്ലാതെ കുമാർ മറുപടി നൽകി -മലയാളം. "നിങ്ങളുടെ ഴ വല്ലാത്ത ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെ. ഇപ്പോഴും നാവ് വഴങ്ങില്ല," ചെറു ചിരിയോടെ കുമാർ പറഞ്ഞു.
അനൗൺസ്മെൻ്റിനിടയിൽ അനേകം ഓർമകൾ ഈ 52-കാരനുണ്ട്. അന്തരിച്ച കോഴഞ്ചേരി ഗോപാല സ്വാമിയാണ് അനൗൺസ്മെൻ്റിൽ തൻ്റെ ഗുരുവെന്ന് കുമാർ പറയുന്നു. "കഠിനസാധന നിറഞ്ഞ വ്രത ദിവസങ്ങൾക്കുശേഷം കാനനപാത താണ്ടി ശബരീശ്വര സന്നിധിയിൽ എത്തിച്ചേർന്ന എല്ലാ അയ്യപ്പസ്വാമിമാർക്കും സ്വാഗതം" എന്നൊക്കെയുള്ള ഭക്തിസാന്ദ്രമായ പ്രയോഗങ്ങൾ ഗോപാല സ്വാമിയിൽ നിന്ന് കേട്ട് പഠിച്ചതാണ്. മുൻ വർഷങ്ങളിൽ കൂടെ അനൗൺസ് ചെയ്യാൻ മറ്റു പലരും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഇക്കുറി മൈക്കിന് മുന്നിൽ കുമാർ ഒറ്റയ്ക്കാണ്. അയ്യപ്പൻ്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ എല്ലാം നന്നായി നടക്കും," കുമാറിന് സംശയമേതുമില്ല.
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