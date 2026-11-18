ജ്യൂസ് കടയ്ക്കുള്ളിലെ ലൈബ്രറി... 30 വർഷമായി പുസ്തകങ്ങളുടെ ലോകത്ത് സുരേന്ദ്ര
'വിദ്യാധനം സർവ്വധനാൽ പ്രധാനം...' അത് വെറുതെ എഴുതി വെച്ചതല്ല. അൻപത്തിയേഴുകാരനായ സുരേന്ദ്ര കോട്ടിയാൻ്റെ കടയിലെത്തിയാൽ ജ്യൂസ് കുടിക്കുന്നതിനൊപ്പം നല്ല പുസ്തകങ്ങളും വായിക്കാം. എട്ടാം ക്ലാസ് വരെ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസം.
Published : November 18, 2026 at 5:00 PM IST
കാസർകോട്: കേരള-കർണാടക അതിർത്തിയിലെ ഉദ്യാവര എന്ന ഗ്രാമത്തിലെത്തിയാൽ ഒരു ജ്യൂസ് കട കാണാം.
ആ ജൂസ് കടയ്ക്ക് മുന്നിൽ ഇങ്ങനെയൊരു എഴുത്തുമുണ്ടാകും. 'വിദ്യാധനം സർവ്വധനാൽ പ്രധാനം...' അത് വെറുതെ എഴുതി വെച്ചതല്ല. അൻപത്തിയേഴുകാരനായ സുരേന്ദ്ര കോട്ടിയാൻ്റെ കടയിലെത്തിയാൽ ജ്യൂസ് കുടിക്കുന്നതിനൊപ്പം നല്ല പുസ്തകങ്ങളും വായിക്കാം.
പതിനായിരത്തിലേറെ പുസ്തകങ്ങൾ ഈ കടയിലുണ്ട്. അതിനേക്കാൾ ഏറെ പുസ്തകങ്ങൾ വീട്ടിലുമുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ സ്ഥല പരിമിതികൾ കാരണമാണ് ഇവിടെ എത്തിക്കാത്തതെന്ന് സുരേന്ദ്ര പറയുന്നു. ''എനിക്ക് എട്ടാം ക്ലാസ് വരെയാണ് വിദ്യാഭ്യാസം. പക്ഷെ പുസ്തകങ്ങള് വായിക്കാൻ എനിക്ക് ഏറെ ഇഷ്മാണ്. വിദ്യാധനം സർവ്വധനാൽ പ്രധാനം എന്നാണ്. എൻ്റെ അമ്മയാണ് പുസ്തക ശേഖരണത്തിന് എനിക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നത്,'' സുരേന്ദ്രൻ പറയുന്നു.
ജ്യൂസ് കടയ്ക്കുള്ളിലെ ലൈബ്രറി
ജ്യൂസ് കടയ്ക്കുള്ളിലെ ലൈബ്രറിയിൽ നിന്നും പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാൻ നിരവധിപ്പേർ എത്താറുണ്ട്. ഇതിൽ ഭൂരിഭാഗവും വിദ്യാർഥികൾ തന്നെ. കഴിഞ്ഞ 30 വർഷമായി സുരേന്ദ്ര പുസ്തകങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെയാണ്. എട്ടാം ക്ലാസ് വരെ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസം. എന്നാൽ സുരേന്ദ്ര വായിക്കാത്ത പുസ്തകങ്ങളില്ല. പുസ്തകമേള എവിടെ നടന്നാലും അവിടെയെത്തും. ജീവിതത്തിൽ സമ്പാദിക്കുന്നതിൻ്റെ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗവും പുസ്തകങ്ങൾക്കായി ചെലവാക്കുന്നു.
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തൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം വലിയൊരു ലൈബ്രറി ഉണ്ടാക്കുക എന്നതാണ്. ഇനിയും പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങിക്കും. അപ്പോൾ എവിടെ വെക്കും എന്ന ആശങ്ക എനിക്കുണ്ട്. വലിയൊരു ലൈബ്രറി സാധ്യമാകും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
എവിടെ പോയി വരുമ്പോളും പുസ്തകം കയ്യിൽ
സുരേന്ദ്ര എവിടെ പോയി വരുമ്പോഴും ഒരു പുസ്തകം കയ്യിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് സുഹൃത്ത് കുമാര പറയുന്നു. ഇവിടെ ഉള്ളതിൻ്റെ ഇരട്ടി പുസ്തകങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തി പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാറുണ്ട്. പുസ്തകങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവനു ജീവനാണ്. കുട്ടികളൊക്കെ വായിക്കാൻ എത്തുമ്പോൾ വലിയ സന്തോഷം തോന്നാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മികച്ച പിന്തുണ നൽകാറുണ്ടെന്നും കുമാര പറഞ്ഞു.
കടയുടെ തൊട്ടടുത്ത് ഒരു സ്കൂളാണ്. സ്കൂളിലെ കുട്ടികളും അധ്യാപകരും എല്ലാം ഈ ലൈബ്രറിയിലെ സ്ഥിരം സന്ദർശകരാണ്. ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ സംശയം തോന്നിയാൽ സുരേന്ദ്രയുടെ പുസ്തങ്ങളെയാണ് ആശ്രയിക്കാറെന്ന് അധ്യാപകർ പറയുന്നു. സ്ഥല പരിമിതി വലിയ പ്രശ്നമാണ്. പുസ്തകങ്ങൾ പരിചയപ്പെടാനും കുട്ടികൾക്ക് വായിക്കാനും വിപുലമായ സൗകര്യം ഒരുക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിരിക്കുമെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.
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