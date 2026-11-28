"ഉറങ്ങാത്ത മന്ത്രിയുണ്ടായിട്ടും കാട്ടാന ശല്യം കുറയ്ക്കാൻ സർക്കാരിനായില്ല"; വിമര്ശനവുമായി എ. കെ. ശശീന്ദ്രൻ
കാട്ടാന ശല്യം കുറച്ചുകൊണ്ടുവരാൻ സർക്കാരിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് മുൻ മന്ത്രി എ. കെ. ശശീന്ദ്രൻ. മന്ത്രിയായിരുന്നപ്പോൾ തനിക്കെതിരെ ഉയർന്ന വിമർശനങ്ങളെ ഓർമപ്പെടുത്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതികരണം.
Published : November 28, 2026 at 3:30 PM IST
എറണാകുളം: ഉറങ്ങിപ്പോയ മന്ത്രിയുണ്ടായിരുന്ന കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഉറങ്ങാത്ത മന്ത്രിയുണ്ടായിട്ടും കാട്ടാന ശല്യം കുറച്ചുകൊണ്ടുവരാൻ സർക്കാരിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് മുൻ വനം മന്ത്രി എ. കെ. ശശീന്ദ്രൻ. മന്ത്രിയായിരുന്നപ്പോൾ തനിക്കെതിരെ ഉയർന്ന വിമർശനങ്ങളെ ഓർമപ്പെടുത്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതികരണം. കൊച്ചിയിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു എ. കെ. ശശീന്ദ്രൻ.
നിലവിൽ നടക്കുന്ന ചക്കക്കൊമ്പൻ ദൗത്യം വളരെ തമാശയുള്ള കാര്യമാണെന്നും, താൻ മന്ത്രിയായിരുന്ന കാലത്ത് ഇത്തരം വിഷയങ്ങളെ എല്ലാവരും എങ്ങനെയാണ് സമീപിച്ചിരുന്നതെന്ന് ഓർക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അരിക്കൊമ്പനെ പിടികൂടുന്ന ദൗത്യം അരമണിക്കൂർ വൈകിയപ്പോൾ വലിയ കോലാഹലങ്ങളാണ് ഉണ്ടായത്. ഇതിന് പിന്നിൽ ചില രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾക്കും മാധ്യമങ്ങൾക്കും പങ്കുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് തനിക്കെതിരെ നടന്നത് കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയ ഗൂഢാലോചനയായിരുന്നുവെന്ന് ഇപ്പോൾ വ്യക്തമായിരിക്കുകയാണെന്നും ശശീന്ദ്രൻ ആരോപിച്ചു.
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വന്യജീവി ആക്രമണങ്ങളെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സർക്കാരിൻ്റെ മാത്രം വീഴ്ചയായി കാണേണ്ടതില്ല. ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ശാശ്വതമായ ഒരു പരിഹാരം എന്നൊന്നില്ല. കേന്ദ്ര വനം-വന്യജീവി നിയമത്തിൽ കാലോചിതമായ പരിഷ്കരണം അനിവാര്യമാണ്. കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്താണ് വന്യജീവി ആക്രമണങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത്. അതിനുമുമ്പ് ഒരു സർക്കാരും ഈ വിഷയത്തെ ഗൗരവമായി കണ്ടിരുന്നില്ല.
കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് കിഫ്ബിയിൽ നിന്നും നൂറുകോടി രൂപ ചെലവഴിച്ച് വനംവകുപ്പിനെ ആധുനികവൽക്കരിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് വകുപ്പിൻ്റെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും പ്രവർത്തനം കാര്യക്ഷമമായത്. അത് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് സംഭവിച്ച മാറ്റമല്ലെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കൂടാതെ, സംസ്ഥാന നിയമസഭ പാസാക്കിയ വന്യജീവി നിയമ ഭേദഗതിക്ക് രാഷ്ട്രപതിയുടെ അംഗീകാരം നേടിയെടുക്കുന്നതിൽ നിലവിലെ സർക്കാർ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.
ദേശീയ രാഷ്ട്രീയവും എൻസിപി നിലപാടും
നിലവിലെ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും പാർട്ടി നിലപാടുകളെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി. ഒന്നര മാസം മുൻപ് എൻസിപി - കേന്ദ്ര നേതൃത്വവുമായുള്ള ബന്ധം അവസാനിപ്പിച്ചിരുന്നു. പ്രവർത്തകരുടെ വിശ്വാസം നിലനിർത്താൻ എടുത്ത ആ തീരുമാനം തികച്ചും അർഥവത്തായിരുന്നുവെന്ന് ഡൽഹി കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട്. കേന്ദ്ര നേതൃത്വവുമായി പിരിയാനുള്ള തീരുമാനം ശരിയായിരുന്നുവെന്ന ഉറച്ച ബോധ്യമാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത്.
എന്നാൽ, ഒരു വിഭാഗം ഇപ്പോഴും കേന്ദ്ര നേതൃത്വവുമായി സഹകരിച്ച് മുന്നോട്ടുപോകുന്നുണ്ട്. അത് അവരുടെ പ്രാദേശികവും വ്യക്തിപരവുമായ താല്പര്യങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ്. തങ്ങൾ എടുത്ത തീരുമാനത്തിൽ പിഴവ് സംഭവിച്ചുവെന്ന് അവർക്ക് വൈകാതെ ബോധ്യമാകുമെന്നും, യാഥാർഥ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കാൻ അവർ തയാറാകണമെന്നും എ. കെ. ശശീന്ദ്രൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പാർലമെൻ്റ് മണ്ഡലങ്ങളുടെ പുനർനിർണയം മണ്ഡലങ്ങളെ പൂർണമായും ബിജെപിവൽക്കരിക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണെന്നും അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു.
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