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അടിമാലി ഗവ. ഹൈസ്‌കൂളിൽ ഊട്ടുപുരയ്ക്ക് മുകളിൽ 'മരണക്കെണിയായി' കൂറ്റൻ വാകമരം; കനത്ത മഴയിൽ ഭീതിയോടെ വിദ്യാലയം

കുട്ടികൾ ഒത്തുകൂടി ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സ്‌കൂളിലെ കെട്ടിടത്തിന് മുകളിലേക്ക് ഏത് നിമിഷവും ഒടിഞ്ഞുവീഴാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ഭാരമേറിയ മരശിഖരങ്ങൾ തൂങ്ങിനിൽക്കുന്നത്

MANSOON ACCIDENTS ADIMALI GOVT HIGH SCHOOL KERALA GOVERNMENT STUDENTS SAFETY
അടിമാലി ഗവൺമെൻ്റ് ഹൈസ്‌കൂൾ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 9, 2026 at 8:44 PM IST

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ഇടുക്കി: മലയോര മേഖലയിൽ കാലവർഷം കനത്ത നാശം വിതയ്ക്കുമ്പോൾ, ഇടുക്കി അടിമാലി ഗവൺമെൻ്റ് ഹൈസ്‌കൂൾ മുറ്റത്ത് നൂറുകണക്കിന് കുരുന്നുകളുടെ ജീവന് മേൽ കരിനിഴലായി കൂറ്റൻ വാകമരം. കുട്ടികൾ ഒത്തുകൂടി ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സ്‌കൂളിലെ കെട്ടിടത്തിന് മുകളിലേക്ക് ഏത് നിമിഷവും ഒടിഞ്ഞുവീഴാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ഭാരമേറിയ മരശിഖരങ്ങൾ തൂങ്ങിനിൽക്കുന്നത്.

അടിമാലി ഗവൺമെൻ്റ് ഹൈസ്‌കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിലെ ഭീഷണിയായ മരങ്ങൾ (ETV Bharat)

ഒരു ചെറിയ അശ്രദ്ധ പോലും വലിയൊരു ദുരന്തത്തിന് വഴിവയ്‌ക്കുമോ എന്ന കടുത്ത ആശങ്കയിലാണ് വിദ്യാലയ അധികൃതരും രക്ഷിതാക്കളും. അപകടം നടന്നിട്ട് മാത്രം കണ്ണുതുറക്കുന്ന അധികൃതരുടെ പതിവ് മനോഭാവത്തിനെതിരെ നാട്ടുകാരിൽ നിന്നും ശക്തമായ പ്രതിഷേധമാണ് ഉയരുന്നത്.

ഊട്ടുപുരയ്ക്ക് മുകളിൽ തൂങ്ങുന്ന വില്ലൻ; ഭയത്തോടെ കുട്ടികൾ

അടിമാലി ഗവൺമെൻ്റ് ഹൈസ്‌കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിനോട് ചേർന്നാണ് വിദ്യാലയത്തിന് തന്നെ ഭീഷണിയായി ഈ വാകമരം നിലകൊള്ളുന്നത്. സ്‌കൂളിലെ വലിയൊരു വിഭാഗം വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനായി ആശ്രയിക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിൻ്റെ കൃത്യം മുകളിലേക്കാണ് ഇതിൻ്റെ ഭീമാകാരമായ ശിഖരങ്ങൾ വളർന്നുപന്തലിച്ചിരിക്കുന്നത്.

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വാകമരങ്ങൾ പൊതുവേ ഉൾക്കാമ്പ് കുറഞ്ഞതും കനത്ത കാറ്റിലും മഴയിലും പെട്ടെന്ന് ഒടിഞ്ഞു വീഴാൻ സാധ്യതയുള്ളതുമായ ഇനമാണ്. നിലവിൽ ജില്ലയിൽ ശക്തമായ കാറ്റും തോരാമഴയും തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, ഈ ശിഖരങ്ങൾ കെട്ടിടത്തിന് മുകളിലേക്ക് പതിച്ചാൽ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന നാശനഷ്‌ടങ്ങൾ പ്രവചനാതീതമാണ്. ഉച്ചസമയങ്ങളിൽ വലിയ തിരക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന ഈ ഭാഗത്ത്, ഭയത്തോടെയാണ് ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾ ഇരിക്കുന്നത്.

മുൻപ് മരങ്ങൾ മുറിച്ചു, പക്ഷേ ഇത്തവണ കടുത്ത അനാസ്ഥ

സ്‌കൂൾ കാമ്പസിനുള്ളിൽ മുൻപും അപകടഭീഷണി ഉയർത്തിയ പല മരങ്ങളും അധികൃതർ ഇടപെട്ട് സുരക്ഷിതമായി മുറിച്ചുനീക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ, കുട്ടികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒത്തുകൂടുന്ന ഊട്ടുപുരയ്ക്ക് മുകളിലെ ഈ കടുത്ത ഭീഷണിയെ അധികൃതർ ഇതുവരെ വേണ്ടത്ര ഗൗരവത്തോടെ കണ്ടിട്ടില്ലെന്നാണ് ഉയരുന്ന ആക്ഷേപം. വലിയ ഉറപ്പില്ലാത്ത വാകമരത്തിൻ്റെ ശിഖരങ്ങൾ ഒടിയാൻ കനത്ത കാറ്റിൻ്റെ പോലും ആവശ്യമില്ലെന്നത് രക്ഷിതാക്കളുടെ ആശങ്ക ഇരട്ടിയാക്കുന്നു.
മഴക്കാലപൂർവ്വ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കണമെന്ന് സർക്കാർ ഉത്തരവുണ്ടായിട്ടും, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളോ ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് വകുപ്പുകളോ ഈ മരണക്കെണി നീക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല.

അടിയന്തര ദുരന്തനിവാരണ നടപടി വേണം

റവന്യൂ-ഫോറസ്റ്റ് അധികൃതരുടെ അനുമതിയോടെ ഈ അപകടാവസ്ഥയിലുള്ള മരശിഖരങ്ങൾ അടിയന്തരമായി വെട്ടിമാറ്റി കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കണമെന്നാണ് ഉയരുന്ന പ്രധാന ആവശ്യം. ഇനിയും കാലതാമസം വരുത്തുന്നത് വലിയ വീഴ്‌ചയായി കണക്കാക്കേണ്ടി വരും.

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TAGGED:

MANSOON ACCIDENTS
ADIMALI GOVT HIGH SCHOOL
KERALA GOVERNMENT
STUDENTS SAFETY
TREE HAS DANGEROUS IN SCHOOL

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