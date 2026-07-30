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ടൈം ഓഫിസ് ബെൽ മുതൽ 80 വർഷം പഴക്കമുള്ള ചായക്കപ്പ് വരെ; റെയിൽവേ ജീവനക്കാർ സൃഷ്‌ടിച്ചെടുത്തത് ഒരു ചരിത്ര മ്യൂസിയം

ഷൊർണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെ ജീവനക്കാരാണ് 157 വർഷങ്ങളോളം പഴക്കമുള്ള വസ്‌തുക്കൾ ശേഖരിച്ച് ഒരു ചരിത്ര മ്യൂസിയം സൃഷ്‌ടിച്ചെടുത്തത്.

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A historical museum has been created railway officers at Palakkad Shoranur railway station (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 30, 2026 at 8:56 PM IST

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പാലക്കാട്: നാൽപ്പത്തിയാറ് വർഷം മുൻപ് ഇറങ്ങിയ മലയാള സിനിമ, റെയിൽവേ ഇൻ്റർമീഡിയേറ്റ് ഓവർഹോളിങ് ഷെഡിലെ ജീവനക്കാർ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് കണ്ടതോടെ ഷൊർണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ സൃഷ്‌ടിച്ചെടുത്തത് ഒരു ചരിത്ര മ്യൂസിയം. 1980 ൽ പ്രേം നസീർ, ജയൻ എന്നീ താരങ്ങൾ അഭിനയിച്ച് ഷൊർണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ പ്രധാന ലൊക്കേഷനാക്കി ചിത്രീകരിച്ച് പുറത്തിറങ്ങിയ 'കരിപുരണ്ട ജീവിതങ്ങൾ' എന്ന സിനിമയാണ് ഈ പ്രയത്നത്തിൻ്റെ പ്രചോദനം.

157 വർഷം പഴക്കമുള്ള ടൈം ഓഫിസ് ബെൽ മുതൽ 80 വർഷം പഴക്കമുള്ള റെയിൽവേ ഓഫിസർമാരുടെ ചായക്കപ്പ് വരെ ജീവനക്കാൻ ശേഖരിച്ച വസ്‌തുക്കളിലുണ്ട്. സിനിമ കണ്ട് ഇറങ്ങിയതും ജീവനക്കാർക്ക് പഴയ റെയിൽവേ സാമഗ്രികൾ ശേഖരിക്കാൻ ഒരു ആഗ്രഹം. 80 ലധികം ജീവനക്കാർ ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ സൃഷ്‌ടിച്ചെടുത്തത് നൂറിലധികം റെയിൽവേ സാമഗ്രികളുടെ ശേഖരണമാണ്.

ടൈം ഓഫിസ് ബെൽ മുതൽ 80 വർഷം പഴക്കമുള്ള ചായക്കപ്പ് വരെ; റെയിൽവേ ജീവനക്കാർ സൃഷ്‌ടിച്ചെടുത്തത് ഒരു ചരിത്ര മ്യൂസിയം (ETV Bharat)

54 വർഷം പഴക്കമുള്ള എൻഞ്ചിനീയർമാരുടെ ടിൽറ്റിങ് പരിശോധന കണ്ണാടി, ചായ തായ്യാറാക്കുന്നതിനും വിളമ്പുന്നതിനും ഉപയോഗിച്ച 80 വർഷം പഴക്കമുള്ള മെറ്റൽ ടീ പോട്ട്, നൂറ് വർഷം പഴക്കമുള്ള വെള്ളി പൂശിയ സ്‌പൂൺ, ആവി ലോക്കോമോട്ടീവുകളിൽ പ്രധാന മുന്നറിയിപ്പ് ആശയ വിതരണ ഉപകരണമായി ഉപയോഗിച്ച 75 വർഷം പഴക്കമുള്ള സ്‌റ്റീം ലോക്കോമോട്ടീവ് വിസിൽ എന്നിങ്ങനെ ശേഖരങ്ങളുടെ നീണ്ട നിരയാണ് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത്.

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ട്രെയിനിലെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്ക് ആവശ്യമായ ഗ്രീസ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള 105 വർഷം പഴക്കമുള്ള ഗ്രീസ് ഗൺ, സ്‌റ്റിം ലോക്കോമോട്ടീവുകളുടെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങളിൽ ഓയിൽ എത്തിക്കാൻ 100 വർഷം പഴക്കമുള്ള മെറ്റൽ ഓയ്‌ലർ, ഷട്ടറുകൾ ശരിയായി ഘടിപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്തതും ഇവ താഴേക്ക് വീഴുന്ന രീതിയിലുമുള്ളതും ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ ഫലകങ്ങളായി ഉപയോഗിച്ച 100 വർഷം പഴക്കമുള്ള ടെംപ്ലേറ്റുകളും ഇക്കൂട്ടത്തിലുണ്ട്.

50 വർഷം പഴക്കമുള്ള സീലിങ് ഫാൻ, 52 വർഷം പഴക്കമുള്ള ദേശീയ പതാക, ഡീസൽ എഞ്ചിൻ കാലത്ത് കഠിനമായ പാരിസ്ഥിതിക സാഹചര്യത്തിലും ഉപയോഗിച്ച പ്രത്യേകം രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌ത ട്രെയിൻ ഹെഡ് ലൈറ്റുകൾ എന്നിവയും ശേഖരത്തിലെ കൗതുക കാഴ്‌ചയാണ്. ഷൊർണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെ പഴയ ലോക്കോ ഷെഡിൽ നിന്ന് മാത്രമായി ശേഖരിച്ച വസ്‌തുക്കൾ ഇന്ന് ഇൻ്റർമീഡിയേറ്റ് ഓവർ ഹോളിങ് ഷെഡിലെ മ്യൂസിയത്തിൽ പ്രദർശനത്തിനായി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

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TAGGED:

PALAKKAD SHORANUR RAILWAY STATION
SHORANUR RAILWAY STATION ART
RAILWAY INTERMEDIATE SHED
HISTORICAL MUSEUM CREATED OFFICERS
A HISTORICAL MUSEUM CREATED RAILWAY

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