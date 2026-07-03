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ലോറി തകര്‍ത്തത് വെറും ചുവരുകളല്ല; ഒരായുസിന്‍റെ അധ്വാനമാണ്, കണ്ണീരും കാത്തിരിപ്പുമായൊരു കുടുംബം

മെയ് 18നാണ് മരം കയറ്റിയ ഒരു ലോറി നിയന്ത്രണം വിട്ട് അനിലിൻ്റെ വീടിന് മുകളിലേക്ക് മറിഞ്ഞത്. അപകടത്തിൽ വീട് പൂർണമായും തകര്‍ന്നു.

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ലോറി വീടിന് മുകളിലേക്ക് മറിഞ്ഞു (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 3, 2026 at 8:14 PM IST

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"ഇനി നടപടിയില്ലെങ്കിൽ ആത്മഹത്യ മാത്രമാണ് വഴി... കൂലിപ്പണി എടുത്താണ് കുടുംബം പോറ്റുന്നത്. വാടകയും ജീവിതച്ചെലവും ഒരുമിച്ച് താങ്ങാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് നീതി ലഭിക്കണം."

വയനാട് പൂതാടി പഞ്ചായത്തിലെ ഏഴാം വാർഡ് ഇരുളം ചുണ്ടക്കൊല്ലി സ്വദേശിയായ അനിലിൻ്റെയും കുടുംബത്തിൻ്റെയും നിസഹായാവസ്ഥയാണിത്. തടി കയറ്റി വന്ന ലോറി വീടിന് മുകളിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് അപകടമുണ്ടായിട്ട് ഒന്നര മാസം കഴിഞ്ഞു. ഇതുവരെയും അധികൃതർ തിരിഞ്ഞ് നോക്കിയിട്ടില്ല.

കൂലിപ്പണിയെടുത്തും കഷ്‌ടപ്പെട്ടും പണിത ഏക സമ്പാദ്യമായിരുന്നു ആ വീട്. ഒറ്റ നിമിഷം കൊണ്ടുണ്ടായ ആ അപകടത്തിൽ തകർന്നത് ഇവരുടെ വീട് മാത്രമായിരുന്നില്ല ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെയാകെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രതകൂടിയാണ്. ഒന്നര മാസം പിന്നിട്ടിട്ടും നഷ്‌ടപരിഹാരമോ വീട് പുനർനിർമിക്കാനുള്ള നടപടികളോ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അടിയന്തരമായി നീതി ലഭിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് അധികൃതരെ സമീപിച്ചെങ്കിലും ഫലമുണ്ടായില്ല.

ലോറി വീടിന് മുകളിലേക്ക് മറിഞ്ഞു (ETV Bharat)

നിമിഷങ്ങൾക്കകം തകർന്നത് ജീവിതകാല സമ്പാദ്യം

കഴിഞ്ഞ മെയ് 18നാണ് മരം കയറ്റിയ ഒരു ലോറി നിയന്ത്രണം വിട്ട് അനിലിൻ്റെ വീടിന് മുകളിലേക്ക് മറിഞ്ഞത്. അപകടത്തിൻ്റെ ആഘാതത്തിൽ വീട് പൂർണമായും തകർന്നു. വർഷങ്ങളുടെ അധ്വാനത്തിലൂടെ നിർമ്മിച്ച വീടാണ് നിമിഷങ്ങൾക്കകം കല്ലും മണ്ണും ആയി മാറിയത്.

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അപകടം നടന്നയുടൻ പൊലീസും ഫയർഫോഴ്‌സും സ്ഥലത്തെത്തി രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തി. ആർക്കും പരിക്കേറ്റില്ല. എന്നാൽ വീട് പൂര്‍ണമായും നശിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് കേണിച്ചിറ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നടന്ന ചർച്ചയിൽ കുടുംബത്തിന് 2,35,000 രൂപ നഷ്‌ടപരിഹാരം നൽകാമെന്ന ഉടമയുമായി ധാരണയായി. എന്നാൽ പിന്നീട് ഇതിൽ യാതൊരു നടപടിയും ഉണ്ടായില്ല. പരാതികൾ നൽകിയിട്ടും പരിഹാരമില്ലെന്ന് ഇവർ പറയുന്നു.

പരാതികൾ നൽകിയിട്ടും പരിഹാരമില്ല;

സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജില്ലാ കലക്‌ടറേറ്റിലും കുടുംബം പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതുവരെയും നഷ്‌ട പരിഹാരം ലഭിക്കുകയോ വീട് പുനർ നിർമിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിക്കുകയോ ചെയ്‌തിട്ടില്ലെന്നാണ് കുടുംബത്തിൻ്റെ ആരോപണം. തകർന്ന വീടിൻ്റെ അവശിഷ്‌ടങ്ങൾ ഇന്നും അപകടത്തിൻ്റെ നേർ സാക്ഷിയായി അവിടെത്തന്നെ കിടക്കുകയാണ്. സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താനാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് കുടുംബം ഓരോ ദിവസവും കഴിയുന്നത്.

നഷ്‌ടപരിഹാരവും വീട് പുനർ നിർമിക്കാനുള്ള നടപടികളും എത്രയും വേഗം ഉറപ്പാക്കണമെന്നാണ് കുടുംബത്തിൻ്റെ ആവശ്യം. സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയും അനിശ്ചിതത്വവും കുടുംബത്തെ മാനസികമായും തളർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. "ഇനി നടപടിയില്ലെങ്കിൽ ആത്മഹത്യ മാത്രമാണ് വഴി" എന്ന കുടുംബത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ അധികൃതർ എത്ര ഗൗരവത്തോടെ കാണണമെന്നാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത്.

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TAGGED:

LORRY ACCIDENT
NO COMPENSATION TO FAMILY
FAMILY STRUGGLE FOR FINANTIAL NEED
LORRY ACCIDENT WAYANAD
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