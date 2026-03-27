ETV Bharat / state

മരം മുറിച്ചത് സംബന്ധിച്ച നഷ്‌ടപരിഹാര തർക്കം അവസാനിച്ചത് കത്തിക്കുത്തിൽ; ഒരാള്‍ക്ക് ഗുരുതര പരിക്ക്

തമിഴ്‌നാട് സ്വദേശിയായ മരവ്യാപാരി സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ പറമ്പിൽ നിന്ന് മരം വാങ്ങി മുറിച്ചുമാറ്റുന്നതിനിടെ കൃഷികൾക്ക് നാശം സംഭവിച്ചു. ഇതോടെയാണ് നഷ്‌ടപരിഹാരം സംബന്ധിച്ച് തർക്കം രൂക്ഷമായത്.

Wayanad news stabbing compensation for cutting tree Latest news malayalam
മരം മുറിച്ചത് സംബന്ധിച്ച നഷ്‌ടപരിഹാര തർക്കം അവസാനിച്ചത് കത്തിക്കുത്തിൽ
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 27, 2026 at 8:45 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

വയനാട്: കയ്യാങ്കളിലേക്കും കത്തിക്കുത്തിലും അവസാനിച്ച് മരം മുറിച്ചത് സംബന്ധിച്ച നഷ്‌ടപരിഹാര തർക്കം. മ്പ്യാർകുന്നിൽ മരവ്യാപാരിയും പ്രദേശവാസിയും തമ്മിലാണ് സംഘർഷമുണ്ടായത്. മരവ്യാപാരിയുമായി ഉണ്ടായ തർക്കത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർക്കും നാട്ടുകാരനും മർദ്ദനമേറ്റു. ആക്രമണത്തിൽ ഒരാൾക്ക് ഗുരുതര പരിക്കതായും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

നമ്പ്യാർകുന്ന് ആർത്തുവയലിൽ ഇന്നലെ രാവിലെ പത്തരയോടെയാണ് സംഭവം. തമിഴ്‌നാട് സ്വദേശിയായ മരവ്യാപാരി സമീപത്തെ സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ പറമ്പിൽ നിന്ന് മരം വാങ്ങി മുറിച്ചുമാറ്റുന്നതിനിടെയാണ് തർക്കത്തിന് തുടക്കമായത്. മരം മുറിച്ച് നീക്കുന്നതിനിടെ സമീപവാസിയുടെ കൃഷിയിടത്തിലേക്ക് മരങ്ങൾ വീണ് കാപ്പി, കമുക് തുടങ്ങിയ കൃഷികൾക്ക് നാശം സംഭവിച്ചു.

ഇതിനെ തുടർന്ന് കർഷകൻ നഷ്‌ടപരിഹാരം ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും, മരം കയറ്റുമ്പോൾ നൽകാമെന്നായിരുന്നു വ്യാപാരിയുടെ വാഗ്‌ദാനം. എന്നാൽ ഇന്നലെ മരം കയറ്റാനെത്തിയപ്പോൾ പണം ആവശ്യപ്പെട്ടതോടെ പ്രശ്‌നം രൂക്ഷമായി. തുടർന്ന് വീട്ടുകാർ നെന്മേനി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ പ്രശാന്തിനെ സ്ഥലത്തെത്തിച്ചു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

നഷ്‌ടപരിഹാരം നൽകാതെ മരം കൊണ്ടുപോകാൻ പാടില്ലെന്ന് മെമ്പർ അറിയിച്ചതോടെ വ്യാപാരിയുടെ കൂടെയുണ്ടായിരുന്നവർ പ്രശാന്തിനെ മർദ്ദിച്ചു. സംഭവം ചോദ്യം ചെയ്യാനെത്തിയ മറ്റുള്ളവരെയും ആക്രമിക്കുകയും, സുനിൽ എന്നയാളെ കത്തി കൊണ്ട് വെട്ടി ഗുരുതരമായി പരിക്കേൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്‌തു.
കഴുത്തിന് നേരെ കത്തി വീശിയപ്പോൾ കൈകൊണ്ട് തടഞ്ഞതിനാൽ സുനിലിൻ്റെ കൈക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു.

പരിക്കേറ്റ സുനിലിനെ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലും, പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ പ്രശാന്തിനെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലും പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ആക്രമണത്തിന് ശേഷം പ്രതികൾ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടതോടെ, പൊലീസ് തെരച്ചിൽ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നഷ്‌ടപരിഹാര തർക്കം ക്രൂരമായ ആക്രമണത്തിലേക്ക് വഴിമാറിയ സംഭവം പ്രദേശത്ത് ആശങ്ക ഉയർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. പ്രതികളെ ഉടൻ പിടികൂടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നാട്ടുകാർ രംഗത്തെത്തി.

Also Read: ഹിമാലയത്തിൽ നിന്ന് ചേക്കേറിയ വയനാടിൻ്റെ സ്വന്തം ചെറു പക്ഷി... ബാണാസുര ചിലപ്പന്‍ ഇല്ലാതായാല്‍?

TAGGED:

WAYANAD NEWS
STABBING
COMPENSATION FOR CUTTING TREE
LATEST NEWS MALAYALAM
WAYANAD STABBING CASE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.