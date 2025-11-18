വിവാദക്കാറ്റ് ചൂളം കുത്തുന്ന വയനാട്; ചേര്ത്തു പിടിക്കാന് മുന്നണികള്
യുഡിഎഫിന് മുന്തൂക്കമുള്ള ജില്ലയെങ്കിലും വയനാട് ഇടത്തോട്ട് ചാഞ്ഞതാണ് 2020 ല് കണ്ടത്. കാലിനടിയിലെ മണ്ണ് ചോരാതിരിക്കാനുള്ള തത്രപ്പാടിലാണ് വയനാട്ടിലെ മുന്നണികള്.
സി.വി. സിനിയ
ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് കേളികൊട്ടുയരുമ്പോള് വയനാടന് മലനിരകളില് വിവാദക്കാറ്റ് ചൂളം കുത്തുകയാണ്.2019 മുതല് നെഹ്റു കുടുംബത്തിന്റെ കുത്തകയായ വയനാട് ലോക്സഭാ സീറ്റ് ഉള്ക്കൊള്ളുന്ന ജില്ലയില് വിയര്ക്കുകയാണ് യുഡിഎഫ്. സഹകരണ ബാങ്ക് നിയമനക്കോഴയും നേതാക്കളുടെ ആത്മഹത്യകളുമൊക്കെ തീര്ത്ത പ്രതിസന്ധിയില് നിന്ന് കരകയറാന് പിടി വള്ളി തേടുകയാണിവിടെ ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണി.
16 ഡിവിഷനുകളടങ്ങുന്ന ജില്ലാ പഞ്ചായത്തും മൂന്ന് നഗരസഭകളും നാല് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളും 23 ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തുകളും അടങ്ങുന്നതാണ് വയനാട് ജില്ലയിലെ ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് സംവിധാനം. വല്ലപ്പോഴും ചില ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകള് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ജില്ലയ്ക്ക് എന്നും ചായ്വ് യുഡിഎഫിനോട് തന്നെയായിരുന്നു. ഈ പതിവ് പലപ്പോഴും തെറ്റിയത് സോഷ്യലിസ്റ്റ് ജനതയെന്നും ലോക് താന്ത്രിക് ജനതാദള് എന്നും അറിയപ്പെട്ട ജനതാദള് വിഭാഗം യുഡി എഫുമായി പിണങ്ങി മറുകണ്ടം ചാടിയപ്പോള് മാത്രമാണ്. അതും മാനന്തവാടിയിലും സുല്ത്താന് ബത്തേരിയിലും വലിയ ചലനം ഉണ്ടാക്കാന് മാത്രം പ്രസക്തമായിരുന്നതുമില്ല.
തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് എന്നും യുഎഡിഎഫിനെ പ്രണയിക്കുന്നതാണ് വയനാടിന്റെ സ്വഭാവം. പക്ഷേ 2020 യുഡിഎഫിന് ഷോക്കായിരുന്നു. ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വന്നപ്പോള് ഇടതു മുന്നണി ഒപ്പം പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. പതിനാറില് എട്ട് എട്ട് എന്ന നിലയിലാണ് ഇരു മുന്നണികളുടേയും അംഗബലം. പക്ഷേ ഭാഗ്യം യുഡിഎഫിനെ തുണച്ചു. പ്രസിഡൻ്റിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കാന് നറുക്കെടുത്തപ്പോള് യുഡിഎഫിലെ ഷംഷാദ് മരക്കാറെ ഭാഗ്യം കടാക്ഷിച്ചു. അങ്ങിനെ ഭരണം യുഡിഎഫിനായി.
മുൻസിപ്പാലിറ്റി സീറ്റ്നില (2015-2020)
|മുൻസിപ്പാലിറ്റി
|എൽഡിഎഫ്
|യുഡിഎഫ്
|എൻഡിഎ
|മറ്റുള്ളവ
|2015
|2020
|2015
|2020
|2015
|2020
|2015
|2020
|കല്പ്പറ്റ
|12
|13
|15
|12
|0
|0
|1
|3
|മാനന്തവാടി
|17
|15
|13
|17
|0
|0
|6
|4
|സുൽത്താൻ ബത്തേരി
|17
|22
|17
|8
|1
|0
|0
|5
|ആകെ
|46
|50
|45
|37
|1
|0
|7
|12
പതിനാറില് പത്തു സീറ്റ് നേടി 2015 ല് യുഡിഎഫ് ഭരിച്ചിടത്താണ് ഇടതു മുന്നണി ഞെട്ടിച്ചത്. 2010 ല് വെറും മൂന്ന് സീറ്റ് മാത്രം ഇടതു മുന്നണിക്ക് വിട്ടു കൊടുത്ത് പതിനാറില് പതിമൂന്ന് സീറ്റുമായിട്ടാണ് യുഡിഎഫ് വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഭരിച്ചത്.
1990 ല് രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട കല്പ്പറ്റ നഗരസഭയിലാകട്ടെ ഇരുപത് വര്ഷം ഇടതു മുന്നണി ഭരണമായിരുന്നു. ജനതാദള് ഇടതു മുന്നണി വിട്ട് യു ഡി എഫിനൊപ്പമെത്തിയ 2010 ലാണ് നഗരസഭ ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണി ഭരണത്തിലായത്. അന്ന് 29 ല് ഇരുപതു സീറ്റും നേടി യുഡി എഫ് ഭരണത്തിലേറി.
2015 ലും കല്പ്പറ്റ നഗരസഭയില് യുഡി എഫ് ഭരണത്തുടര്ച്ച നേടി. പക്ഷേ അഞ്ചു വര്ഷം തികയ്ക്കുന്നതിനിടെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ജനത ഇടതു മുന്നണിയിലേക്ക് മടങ്ങി. കല്പ്പറ്റയിലെ യുഡി എഫ് ഭരണം നിലം പൊത്തി. ഭരണം ഇടതു മുന്നണി തിരികെ പിടിച്ചു.
ജില്ലയിലെ മറ്റു രണ്ടു നഗരസഭകളില് സുല്ത്താന് ബത്തേരിയില് 2015 ന്റെ തനിയാവര്ത്തനമാണ് കണ്ടത്. സുല്ത്താന് ബത്തേരിയില് 2015 മുതല് ഇടതു മുന്നണി ഭരണമാണ്. 2015 ല് ഇരു മുന്നണികള്ക്കും പതിനേഴ് സീറ്റായിരുന്നു ബത്തേരിയില്. കേരളാ കോണ്ഗ്രസ് മാണി ഗ്രൂപ്പിലെ ടി എല് സാബു സിപിഎമ്മിനെ പിന്തുണച്ചതോടെ ഭരണം ഇടതു മുന്നണിക്കായി.
പിന്നീട് രണ്ടര വര്ഷത്തിനു ശേഷം ധാരണ പ്രകാരം സാബുവിനെ ചെയര്മാനാക്കി സിപിഎം പ്രത്യുപകാരം ചെയ്തു. പിന്നീട് കേരളാ കോണ്ഗ്രസ് മാണി ഗ്രൂപ്പ് ഔദ്യോഗികമായിത്തന്നെ ഇടതു മുന്നണിയിലെത്തുകയും ചെയ്തു. 2020 ല് സുല്ത്താന് ബത്തേരിയില് 21 സീറ്റില് വിജയിച്ച് എല്ഡിഎഫ് ആധികാരിക വിജയം നേടി.
മാനന്തവാടിയില് 2015 ല് ഇടതു മുന്നണി ഭരണമായിരുന്നു. 36 ല് 20 സീറ്റ് നേടിയാണ് നഗരസഭയായി മാറിയ മാനന്തവാടിയില് ആദ്യം ഇടതു മുന്നണി ഭരണത്തിലേറിയത്. 15 സീറ്റില് യുഡിഎഫും ഒരിടത്ത് സ്വതന്ത്രനും ജയിച്ചു. 2020 ല് ഫലം കീഴ്മേല് മറിഞ്ഞു 20 സീറ്റ് നേടി യുഡി എഫ് ഭരണം പിടിച്ചു. കോണ്ഗ്രസിലെ സികെ രത്നവല്ലി ചെയര്പേഴ്സണായി.
സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ഹൈവോള്ട്ടേജ് വിവാദങ്ങളോ അഴിമതിയോ ഒന്നുമല്ല വയനാട്ടിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിഷയങ്ങള്. അത്തരം വിവാദ വിഷയങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ കാര്യമായി ഏല്ക്കാറുമില്ല. വന്യമൃഗങ്ങളുടെ ശല്യവും കാര്ഷിക വിളകളുടെ വിലത്തകര്ച്ചയും, ആദിവാസി ജനവിഭാഗത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളും റെയില് റോഡ് സംവിധാനങ്ങളുടെ പോരായ്മയുമൊക്കെ ഇവിടെ ചര്ച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നു.
2024 ജൂലൈയില് നടന്ന മുണ്ടക്കൈ ചൂരല്മല ഉരുള് പൊട്ടല് നടന്നത് മേപ്പാടി പഞ്ചായത്തിലാണെങ്കിലും ഇതിന്റെ പ്രതിഫലനങ്ങള് സമീപ പഞ്ചായത്തുകളേയും ബാധിക്കും. ദുരിതബാധിതരുടെ പുനരധിവാസ പ്രശ്നങ്ങള്, പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കുന്ന വന് തോതിലുള്ള നിര്മ്മാണ പ്രവൃത്തികള്, വന്തോതില് വയനാട്ടില് ഭൂമി വാങ്ങിക്കൂട്ടുന്ന റിയല് എസ്റ്റേറ്റ് മാഫിയ എന്നിവയൊക്കെ ഇവിടെ ചര്ച്ചയാണ്.
ഇതിനു പുറമേയാണ് സഹകരണ സംഘങ്ങളിലെ അഴിമതി ആരോപണങ്ങളും തുടര്ന്നുണ്ടായ വിവാദങ്ങളും. സഹകരണ ബാങ്കുകളിലെ നിയമനക്കോഴയും ആത്മഹത്യയും തുടര്ന്ന് കോണ്ഗ്രസിലുണ്ടായ പൊട്ടിത്തെറിയുമൊക്കെ വയനാട്ടില് യുഡി എഫിന്റെ കുറ്റി തെറിപ്പിക്കാന് പര്യാപ്തമാണെന്നാണ് ഇടതു മുന്നണി കണക്കുകൂട്ടുന്നത്.
അതിനുള്ള കരുനീക്കങ്ങള് ഇടതു പാളയത്തില് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാല് വിട്ടുകൊടുക്കില്ലെന്ന എന്ന വാശിയോടെ മറുതന്ത്രം മെനയുകയാണ് യുഡിഎഫ്. എന്ഡിഎക്കൊപ്പമായിരുന്ന സി കെ ജാനുവിന്റെ പാര്ട്ടി യുഡിഎഫിനൊപ്പം എത്തിയത് ആദിവാസി ദളിത് വോട്ടുകള് പിടിക്കാന് ഉപകരിക്കുമെന്ന് കോണ്ഗ്രസ് കരുതുന്നു.
എന്നാല് മുന്നണിക്കകത്ത് കോണ്ഗ്രസും ലീഗുമായുള്ള സ്വരച്ചേര്ച്ചയില്ലായ്മ പരിഹരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട്. ബിജെപിക്കും എന്ഡിഎയ്ക്കും എടുത്തു പറയാവുന്ന നേട്ടങ്ങള് ജില്ലയില് ഇതു വരെ സാധ്യമായിട്ടില്ലെങ്കിലും ഒറ്റയാന് പ്രകടനങ്ങളിലൂടെ പല പഞ്ചായത്ത് വാര്ഡുകളിലും അംഗങ്ങളെ ജയിപ്പിക്കാന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഭരണം പിടിക്കാന് പറ്റുന്ന തരത്തിലേക്ക് വളര്ത്തിയെടുക്കാന് അവരും രംഗത്തുണ്ട്.
2010 ലെ യുഡിഎഫ് തിളക്കം
2010 ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് ഏകപക്ഷീയമായ ജയമാണ് വയനാട് ജില്ലയില് യുഡിഎഫിനുണ്ടായത്. ജില്ലാ പഞ്ചായത്തും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളും നഗരസഭയുമെല്ലാം പൂര്ണമായി യുഡിഎഫിനൊപ്പം നിന്നു. 24 പഞ്ചായത്തുകളില് 20 എണ്ണത്തിലും യുഡിഎഫാണ് ഭരണം നേടിയത്. ഇടതുമുന്നണിക്ക് മൂന്ന് പഞ്ചായത്തുകള് ലഭിച്ചപ്പോള് നൂല്പ്പുഴ പഞ്ചായത്തില് ഇരുകൂട്ടരും തുല്യനിലയിലായി.
ജില്ലാ പഞ്ചായത്തില് 16 വാര്ഡുകളില് പതിമൂന്നെണ്ണം യുഡിഎഫ് നേടിയപ്പോള് എല്ഡിഎഫിന് മൂന്നില് ഒതുങ്ങേണ്ടി വന്നു. മാനന്തവാടി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തില് 15 വാര്ഡുകളില് 13 എണ്ണം യുഡിഎഫ് നിലനിര്ത്തിയപ്പോള് രണ്ടെണ്ണമാണ് എല്ഡിഎഫിന് ലഭിച്ചത്. പനമരത്ത് 14 വാര്ഡുകളില് മുഴുവനും യുഡിഎഫിന് തന്നെ ലഭിച്ചു. ബത്തേരിയില് പതിനാല് വാര്ഡില് ആറെണ്ണം എല്ഡിഎഫിനും എട്ടെണ്ണം യുഡിഎഫിനുമായിരുന്നു. 81.5 ശതമാനമായിരുന്നു അന്ന് ജില്ലയിലെ പോളിങ്.
2015- ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിട്ടുകൊടുക്കാതെ യു ഡി എഫ്
വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് എല് എഡി എഫിന് എന്നും ബാലികേറാമലയായിരുന്നു. ഒരിക്കല് മാത്രമാണ് എല് ഡി എഫ് ഭരണത്തിലെത്തിയത്. 2005 മുതല് 2009 വരെയുള്ള കാലയളവിലായിരുന്നു അത്. എന്നാല് 2015 ആയപ്പോഴേക്കും ജില്ലയിലെ ചിത്രം മാറുന്ന കാഴ്ചയാണ് കണ്ടത്. കേരള കോണ്ഗ്രസ് മാണി വിഭാഗവും, എല് ജെ ഡിയും ഇടത് മുന്നണിയില് എത്തിയതോടെ വയനാട് പിടിക്കാനാവുമെന്ന പ്രതീക്ഷ തന്നെയായിരുന്നു സി പി എമ്മിന്. മുന്പ് യു ഡി എഫിലുണ്ടായിരുന്ന അത്രതന്നെ സീറ്റുകള് പുതുതായെത്തിയ ഘടക കക്ഷികള്ക്ക് നല്കി സിപിഎം അവരെ ഉദാരമായി സ്വീകരിച്ചു.
യു ഡി എഫിലാവട്ടെ സീറ്റുകളെ ചൊല്ലി തര്ക്കങ്ങള് ഉണ്ടായിരുന്നു. നേരത്തെ എല് ജെ ഡിയും കേരള കോണ്ഗ്രസ് എമ്മും വിജയിച്ച ഡിവിഷനുകളില് മുസ്ലീം ലീഗ് അവകാശ വാദവുമായെത്തി. മേപ്പാടി ഡിവിഷനില് എല് ജെ ഡിയില് നിന്ന് വിജയിച്ച കൗണ്സിലര് രാജിവച്ച് ലീഗില് ചേരുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എങ്കിലും ചരിത്രമാവര്ത്തിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയില് യു ഡി എഫും അട്ടിമറിയിലൂടെ വിജയം ഉറപ്പിക്കാമെന്ന പ്രതീക്ഷയില് എല് ഡി എഫും പോരാട്ടത്തിനിറങ്ങി.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വന്നപ്പോള് 23 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില് 12 ല് യുഡിഎഫ് വിജയം നേടി. 11 എണ്ണത്തിലാണ് എല്ഡിഎഫിന് വിജയം ഉറപ്പിക്കാന് കഴിഞ്ഞത്. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളില് നാലില് മൂന്നെണ്ണം യുഡിഎഫിന് ലഭിച്ചപ്പോള് സുല്ത്താന് ബത്തേരി എല്ഡിഎഫിനൊപ്പമാണ് നിന്നത്.
ജില്ലാ പഞ്ചായത്തില് 16 ല് 11 സീറ്റും നേടിയാണ് യുഡിഎഫ് ഭരണത്തിലേറിയത്. നഗരസഭയില് കല്പ്പറ്റ യുഡിഎഫിനൊപ്പമാണ് നിന്നതെങ്കില് മാനന്തവാടി എല്ഡിഎഫിനൊപ്പമായിരുന്നു. എന്നാല് ബത്തേരിയിലാവട്ടെ ഇരുമുന്നണികളും സമനിലയിലാവുകയും ചെയ്തു. ഇവിടെ ബിജെപി ഒരിടത്ത് വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു.
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഫലം 2015
|ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
|എല്ഡിഎഫ്
|യുഡിഎഫ്
|എന്ഡിഎ
|മറ്റുള്ളവ
|ആകെ സീറ്റുകള്
|1
|അമ്പലവയല്
|9
|10
|1
|0
|20
|2
|എടവക
|9
|10
|0
|0
|19
|3
|കണിയാമ്പറ്റ
|5
|13
|0
|0
|18
|4
|കോട്ടത്തറ
|7
|6
|0
|0
|13
|5
|മീനങ്ങാടി
|16
|3
|0
|0
|19
|6
|മേപ്പാടി
|11
|8
|0
|3
|22
|7
|മുളളന്കൊല്ലി
|6
|9
|1
|2
|18
|8
|മൂപ്പൈനാട്
|5
|11
|0
|0
|16
|9
|മുട്ടില്
|8
|9
|0
|2
|19
|10
|നെന്മേനി
|15
|8
|0
|0
|23
|11
|നൂല്പ്പുഴ
|12
|3
|1
|1
|17
|12
|പടിഞ്ഞാറത്തറ
|6
|7
|1
|2
|16
|13
|പനമരം
|11
|12
|0
|0
|23
|14
|പൂതാടി
|8
|8
|4
|2
|22
|15
|പൊഴുതന
|10
|3
|0
|0
|13
|16
|പുല്പ്പള്ളി
|10
|9
|1
|0
|20
|17
|തരിയോട്
|5
|6
|2
|0
|13
|18
|തവിഞ്ഞാല്
|11
|10
|1
|0
|22
|19
|തിരുനെല്ലി
|16
|1
|0
|0
|17
|20
|തൊണ്ടര്നാട്
|8
|7
|0
|0
|15
|21
|വെള്ളമുണ്ട
|6
|15
|1
|0
|22
|22
|വെങ്ങപ്പള്ളി
|6
|6
|1
|0
|13
|23
|വൈത്തിരി
|7
|7
|0
|0
|14
2015 ല് ഏറ്റവും ഉയര്ന്ന് പോളിംഗ് രേഖപ്പെടുത്തിയ ജില്ല എന്ന ഖ്യാതിയാണ് വയനാട് ജില്ലയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത്. 79.49 ശതമാനമായിരുന്നു അത്.
ഇടതു മുന്നേറ്റം കണ്ട 2020
2020 ല് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില് നേട്ടമുണ്ടാക്കിയെങ്കിലും ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലുണ്ടായ തിരിച്ചടി യുഡിഎഫിനെ ഞെട്ടിച്ചു. എന്നാല് 2015 ല് കൈവിട്ടുപോയ പഞ്ചായത്തുകള് യുഡിഎഫിന് തിരിച്ചുപിടിക്കാനായി. മുമ്പ് ഭരണമുണ്ടായിരുന്ന എട്ടു പഞ്ചായത്തുകളില് നിന്ന് 16 പഞ്ചായത്തുകളിലേക്കാണ് 2020 ആയപ്പോഴേക്കും യുഡിഎഫ് തിരിച്ചുവരവ് നടത്തിയത്. മൊത്തത്തില് 23 ല് 16 പഞ്ചായത്തുകള് യുഡിഎഫ് നേടിയപ്പോള് ഏഴെണ്ണത്തില് മാത്രമാണ് ഇടതുമുന്നണിക്ക് വിജയിക്കാനായത്.
മീനങ്ങാടിയും തരിയോടും സമനിലയിലായി. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളില് നാലില് രണ്ടെണ്ണം വീതം ഇരുമുന്നണികളിലും ഭരണത്തിലേറി. കാലങ്ങളായി യുഡിഎഫിന്റെ കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന കല്പ്പറ്റ കൈവിട്ടെങ്കിലും മാനനന്തവാടി തിരിച്ചെടുത്തു. ബത്തേരി നഗരസഭ നഷ്ടമായെങ്കിലും യുഡിഎഫിനെ ഞെട്ടിച്ചത് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലെ ഭൂരിപക്ഷം കുറഞ്ഞതാണ്. എട്ടു സീറ്റുകള് വീതം നേടി ഇരുമുന്നണികളും ഒപ്പത്തിനൊപ്പമായി. ഒടുവില് നറുക്കിട്ടാണ് യുഡിഎഫിന് ഭരണം ലഭിച്ചത്.
എടവക, പനമരം, വെള്ളമുണ്ട, മേപ്പാടി എന്നീ ഡിവിഷനുകള് യുഡിഎഫിന് നഷ്ടമായപ്പോള് ചീരാലില് വിജയം നേടി. ലീഗ് ശക്തികേന്ദ്രമായ വെള്ളമുണ്ടയില് എല്ഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്ഥി ജയിച്ചത് യുഡിഎഫിനെ സംബന്ധിച്ച് ഷോക്കായിരുന്നു. എന്നാല് മേപ്പാടി പഞ്ചായത്ത് നഷ്ടമായത് എല്ഡിഎഫിന് മങ്ങലേല്പ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.
ജില്ലാ പഞ്ചായത്തില് കൂടുതല് ഡിവിഷനുകള് നേടിയെന്നത് എല്ഡിഎഫിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആശ്വാസമാണെങ്കിലും നൂല്പ്പുഴ, മീനങ്ങാടി പഞ്ചായത്ത് എല്ഡിഎഫിന് നഷ്ടമായി.
യു ഡി എഫിന് മുന്തൂക്കമുള്ള മണ്ഡലമാണ് വയനാടെങ്കിലും തദ്ദേശ തെരെഞ്ഞെടുപ്പുകളില് രാഷ്ട്രീയ വോട്ടു മാത്രമല്ല ജില്ലയിലെ വിജയത്തിന് ആധാരമെന്ന് കാണാം. മറ്റു പലയിടങ്ങളിലും ഉള്ളത് പോലെ സ്ഥാനാര്ഥി നിര്ണയം തന്നെയാണ് വയനാട്ടിലും നിര്ണായകമാകുന്നത്. ക്രിസ്ത്യന്, മുസ്ലീം, നൂനപക്ഷ സമുദായങ്ങളും വലിയൊരു വിഭാഗം ആദിവാസി ജനവിഭാഗവുമായാണ് വയനാട്ടിലെ വോട്ടര്മാര്.
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഫലം 2020
|ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
|എല്ഡിഎഫ്
|യുഡിഎഫ്
|എന്ഡിഎ
|മറ്റുള്ളവ
|ആകെ സീറ്റുകള്
|1
|അമ്പലവയല്
|10
|9
|0
|1
|20
|2
|എടവക
|7
|11
|0
|1
|19
|3
|കണിയാമ്പറ്റ
|6
|10
|0
|2
|18
|4
|കോട്ടത്തറ
|5
|6
|2
|0
|13
|5
|മീനങ്ങാടി
|9
|9
|0
|1
|19
|6
|മേപ്പാടി
|4
|16
|0
|2
|22
|7
|മുളളന്കൊല്ലി
|3
|10
|0
|5
|18
|8
|മൂപ്പൈനാട്
|5
|11
|0
|0
|16
|9
|മുട്ടില്
|8
|11
|0
|0
|19
|10
|നെന്മേനി
|7
|16
|0
|0
|23
|11
|നൂല്പ്പുഴ
|5
|7
|0
|4
|16
|12
|പടിഞ്ഞാറത്തറ
|4
|10
|1
|1
|16
|13
|പനമരം
|10
|11
|1
|1
|23
|14
|പൂതാടി
|11
|7
|3
|1
|22
|15
|പൊഴുതന
|7
|6
|0
|0
|13
|16
|പുല്പ്പള്ളി
|6
|10
|2
|2
|20
|17
|തരിയോട്
|6
|6
|0
|1
|13
|18
|തവിഞ്ഞാല്
|8
|14
|0
|0
|22
|19
|തിരുനെല്ലി
|16
|0
|0
|1
|17
|20
|തൊണ്ടര്നാട്
|7
|6
|2
|0
|15
|21
|വെള്ളമുണ്ട
|12
|7
|0
|2
|21
|22
|വെങ്ങപ്പള്ളി
|7
|4
|1
|1
|13
|23
|വൈത്തിരി
|7
|3
|0
|4
|14
ജില്ലയില് 2020 ല് 413 ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാര്ഡുകളാണുണ്ടായിരുന്നത്. 2010 ല് 459 വാര്ഡുകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ബത്തേരിയും മാനന്തവാടിയും നഗരസഭയായതാണ് പഞ്ചായത്ത് വാര്ഡുകളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞതിന് കാരണം. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാര്ഡുകളില് 168 എണ്ണം പൊതുവിഭാഗം വനിതകള്ക്കും 43 എണ്ണം പട്ടിക വര്ഗ വനിതകള്ക്കും സംവംരണം ചെയ്തിരുന്നു. 2025 ലെത്തുമ്പോള് 37 ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വാര്ഡുകളാണ് വയനാട്ടില് അധികമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് പഞ്ചായത്ത് ഭരണം നിശ്ചയിക്കുന്നതില് വരെ സ്വാധീനം ചെലുത്തുമെന്നാണ് മുന്നണികള് കരുതുന്നത്.
