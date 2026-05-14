മന്ത്രിയാകാതെ മുഖ്യമന്ത്രി പദമേറി സതീശന്, 61-ാം വയസില് കേരള മുഖ്യമന്ത്രി
മന്ത്രിസഭകളിൽ ഇരുന്ന മുൻപരിചയമില്ലാതെ, പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എന്ന പദവിയിൽ നിന്നുള്ള കരുത്തുറ്റ പോരാട്ട വീര്യവുമായി വി.ഡി. സതീശൻ കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി പദത്തിലേക്ക്...
Published : May 14, 2026 at 4:02 PM IST
ബിജു ഗോപിനാഥ്
തിരുവനന്തപുരം: കപ്പിനും ചുണ്ടിനുമിടയില് എല്ലാ സ്ഥാനങ്ങളും നഷ്ടമായ ചരിത്രമാണ് കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയായി ഇന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വിഡി സതീശനുള്ളത്. ഒടുവില് 2021 ല് തുടര്ച്ചയായി രണ്ടാം വട്ടവും യുഡിഎഫ് നേരിട്ട പരാജയത്തില് നിന്ന് തിരിച്ചുവരവിനു കണ്ടെത്തിയ മൃതസഞ്ജീവനിയായിരുന്നു 'വിഡിഎസ്' എന്ന് അണികള് ഇന്ന് ആവേശപൂര്വ്വം വിളിക്കുന്ന വിഡി സതീശന്.
ചിട്ടയായും കഠിനമായും പാര്ട്ടിയെയും മുന്നണി നേതാക്കളെയും കോര്ത്തിണക്കി 5 വര്ഷം നടത്തിയ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുടെ ഫലം യുഡിഎഫിന് 102 സീറ്റെന്ന ചരിത്ര നേട്ടമായിരുന്നു. ഒടുവില് കപ്പിനും ചുണ്ടിനുമിടയില് നഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാ സ്ഥാനങ്ങള്ക്കും കേരള മുഖ്യമന്ത്രി പദം ഒറ്റ നേട്ടത്തിലൂടെ മധുര പ്രതികാരം വീട്ടുകയാണ് സതീശന്. കെഎസ്യുവിൻ്റെയും യൂത്ത് കോണ്ഗ്രസിൻ്റെയും സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷ പദം ഇത്തരത്തില് നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോള് ഒരിക്കല് രാഷ്ട്രീയം ഉപേക്ഷിച്ച് കേരള ഹൈക്കോടതിയില് മുഴുവന് സമയ അഭിഭാഷകനായി പ്രാക്ടീസ് തുടങ്ങിയതാണ് സതീശന്.
1996 ല് എകെ ആൻ്റണിയാണ് സതീശനെ വീണ്ടും മുഴുവന് സമയ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തേക്ക് മടക്കി കൊണ്ടുവന്നത്. അന്ന് എല്ഡിഎഫ് കോട്ടയായ പറവൂരില് മത്സരിച്ചു പരാജയപ്പെട്ടെങ്കിലും അവിടെ 5 വര്ഷം ക്യാമ്പു ചെയ്ത് പ്രവര്ത്തിച്ച് 2001ല് പറവൂര് പിടിച്ചെടുത്തു. 2006ല് നിയമസഭയില് പ്രതിപക്ഷത്തെ അതിശക്തനായ നേതാവായി മാറിയ സതീശനെ അടുത്ത യുഡിഎഫ് സര്ക്കാരില് മന്ത്രിയായി കണ്ടവര് നിരവധി പേരാണ്. 2011 ഉമ്മന് ചാണ്ടി സര്ക്കാര് അധികാരത്തിലെത്തുമ്പോള് ധനകാര്യമന്ത്രിയാകുമെന്ന് ചിലരും നിയമസഭാ സ്പീക്കറാകുമെന്ന് മറ്റു ചിലരും ഉറപ്പായും കരുതി. സതീശനും അങ്ങനെ കരുതി.
പക്ഷേ ഫലം മറിച്ചായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് മന്ത്രി സ്ഥാനമോ സ്പീക്കര് സ്ഥാനമോ ലഭിച്ചില്ല. നിയമസഭയില് നാലാം നിരയിലാണ് അന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് സീറ്റു ലഭിച്ചത്. രമേശ് ചെന്നിത്തല 2012ല് കെപിസിസി പ്രസിഡൻ്റു സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞു ഉമ്മന്ചാണ്ടി മന്ത്രിസഭയിലേക്കു വന്നപ്പോള് വിഡി സതീശനെ കെപിസിസി അധ്യകഷ സ്ഥാനത്തു പ്രതീക്ഷിച്ചവര് നിരവധിയാണ്. അവിടെയും സതീശന് തഴയപ്പെട്ടു. ഒടുവില് 2021ല് പാര്ട്ടിയും മുന്നണിയും ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തിരിച്ചടി നേരിട്ടപ്പോള് ഒരു രക്ഷകനെ കണ്ടത് സതീശനിലാണ്.
അതാണ് സതീശൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിലെ ആദ്യ ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനം-സാങ്കേതികമായി പറഞ്ഞാല് കാബിനറ്റ് മന്ത്രി പദവി. ഇന്ന് സതീശനെ കോണ്ഗ്രസ് പാര്ലമെൻ്ററി പാര്ട്ടി നേതാവും സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി കോണ്ഗ്രസ് ഹൈക്കമാന്ഡ് പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോള് അദ്ദേഹം വെറും കാബിനറ്റ് മന്ത്രിയല്ല, മന്ത്രിസഭയുടെ ക്യാപ്ടനാകുകയാണ്. 1957 ല് ഇഎംഎസ് ആദ്യമായി ഐക്യ കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയാകുമ്പോള് അദ്ദേഹം അതിനു മുന്പ് മന്ത്രി സ്ഥാനം വഹിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. 69 വര്ഷത്തെ ഐക്യ കേരള ചരിത്രത്തില് ഇഎംഎസും വിഎസ് അച്യുതാനന്ദനുമൊഴികെ മറ്റെല്ലാ നേതാക്കളും മന്ത്രിമാരായ ശേഷമാണ് മുഖ്യമന്ത്രിമാരാകുന്നത്.
ഇഎംഎസിനും വിഎസ് അച്യുതാനന്ദനും ശേഷം മന്ത്രിയാകാതെ മുഖ്യമന്ത്രി പദത്തിലെത്തുന്ന മൂന്നാമത്തെ കേരള നേതാവായി സതീശന് മാറുകയാണ്. 61 -ാം വയസിലും മുപ്പതുകളുടെ ചെറുപ്പവും മനസുമാണ് സതീശനെ ചെറുപ്പക്കാരുടെയും ജന്സികളുടെയും മനസില് പ്രിയം കരനാക്കുന്നത്. ആദ്യമായി കോണ്ഗ്രസ് മുഖ്യമന്ത്രിയാകുന്നവരില് ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ ആളാണ് വിഡി സതീശന് എന്നതും പ്രത്യേകതയാണ്.
1962 സെപ്തംബര് 26ന് ആര് ശങ്കര് ആദ്യ കോണ്ഗ്രസ് മുഖ്യമന്ത്രിയാകുമ്പോള് അദ്ദേഹത്തിന് 53 വയസായിരുന്നു പ്രായം. 1977 മാര്ച്ച് 25 ന് കെ കരുണാകരന് രണ്ടാമത്തെ കോണ്ഗ്രസ് മുഖ്യമന്ത്രിയാകുമ്പോള് അദ്ദേഹത്തിന് പ്രായം 58 വയസായിരുന്നു. രാജന് കേസില് ഹൈക്കോടതി വിധി എതിരായതോടെ ഒരു മാസം മാത്രമായ മുഖ്യമന്ത്രി പദം കെ കരുണാകരനു രാജിവയ്ക്കേണ്ടി വന്നു. പിന്നാലെ 1977 ഏപ്രില് 27 ന് എകെ ആൻ്റണി കോണ്ഗ്രസ് മുഖ്യമന്ത്രിയാകുമ്പോള് അദ്ദേഹത്തിന് പ്രായം വെറും 36 വയസ്.
2004 ഓഗസ്റ്റ് 31 ന് ഉമ്മന്ചാണ്ടി ആദ്യമായി മുഖ്യമന്ത്രിയാകുമ്പോള് അദ്ദേഹത്തിന് പ്രായം 60 വയസായിരുന്നു. 2006 മെയ് 18 ന് വിഎസ് അച്യുതാനന്ദന് മുഖ്യമന്ത്രിയാകുമ്പോള് അദ്ദഹത്തിന് 82 വയസ് പ്രായമുണ്ടായിരുന്നു. കേരളത്തില് ഏറ്റവും ഉയര്ന്ന പ്രായത്തില് ആദ്യമായി മുഖ്യമന്ത്രിയായതും വിഎസ് അച്യുതതനന്ദനാണ്. സ്ഥാനമൊഴിയുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് 2016ല് ആദ്യമായി മുഖ്യമന്ത്രിയാകുമ്പോള് അദ്ദേഹത്തിന് പ്രായം 71 വയസായിരുന്നു. അതു മായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോള് വിഡി സതീശന് ആദ്യമായി മുഖ്യമന്ത്രിയാകുമ്പോള് പിണറായി വിജയനെക്കാളും 10 വയസിന് ഇളപ്പമാണെന്നു പറയാം. അതേസമയം, മെയ് 31ന് വിഡി സതീശന് 62 വയസ് തികയുകാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തില് മുഖ്യമന്ത്രി പദം വിഡിക്കുള്ള ഒരു പിറന്നാള് സമ്മാനം കൂടിയാകുന്നു.
Also Read: സസ്പെൻസുകള്ക്കൊടുവില് വി.ഡി. സതീശൻ എങ്ങനെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി? അറിയാം പിന്നിലെ രാഷ്ട്രീയ രഹസ്യങ്ങൾ