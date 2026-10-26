70 വർഷത്തിനിടെ കേരളം മാറുന്നു, "പിടിവിട്ട്" കാലാവസ്ഥ, പുതിയ പഠനത്തിലെ കണ്ടെത്തലിങ്ങനെ...
കഴിഞ്ഞ ഏഴ് പതിറ്റാണ്ടിനിടെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ കാലാവസ്ഥാ ഘടനയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും ഉടനടി പരിഹാരം ആവശ്യമാണെന്നും ശാസ്ത്രലോകം. പുതിയ പഠനത്തെ കുറിച്ച് ഐ.എം.ഡി ശാസ്ത്രജ്ഞ ഡോ. അനന്യ കർമാകർ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പ്രതികരിക്കുന്നു...
Published : October 26, 2026 at 4:55 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: ഇടവപ്പാതിയും തുലാവർഷവും കൃത്യമായി പെയ്തിറങ്ങിയിരുന്ന കേരളത്തിൻ്റെ ഹരിതാഭമായ നാളുകൾ ഓർമയാവുകയാണോ? കാലവർഷത്തിൻ്റെ താളം തെറ്റിയതോടെ പ്രവചനാതീതമായ ഒരു ആകാശത്തിന് കീഴിലാണ് ഇന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാടെന്ന മുന്നറിയിപ്പുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പും ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ട്രോപ്പിക്കൽ മീറ്റിയറോളജിയിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞരും. പതിവിലും കടുത്ത വേനലും, അപ്രതീക്ഷിതമായി തകർത്തെയ്യുന്ന പ്രളയങ്ങളും കേരളത്തിൻ്റെ കാലാവസ്ഥാ മുഖച്ഛായയെ പൂർണമായും മാറ്റിമറിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന ഞെട്ടിക്കുന്ന കണ്ടെത്തലാണ് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിൻ്റെ പുതിയ പഠനത്തിലുള്ളത്.
അതിവേഗം ഉപോഷ്ണമേഖലാ (സബ്ട്രോപ്പിക്കൽ) കാലാവസ്ഥയിലേക്ക് സംസ്ഥാനം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും ഏറ്റവും പുതിയ പഠന റിപ്പോർട്ടില് വ്യക്തമാക്കുന്നു. വരാനിരിക്കുന്ന വലിയൊരു പരിസ്ഥിതി ദുരന്തത്തിൻ്റെ കൃത്യമായ മുന്നറിയിപ്പാണ് ഇത് നൽകുന്നത്. കേരളത്തിൻ്റെ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെ കുറിച്ച് ശാസ്ത്രീയമായി നടത്തിയ പുതിയ പഠനത്തിലാണ് ഈ കണ്ടെത്തല്. കഴിഞ്ഞ ഏഴ് പതിറ്റാണ്ടിനിടെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ കാലാവസ്ഥാ ഘടനയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും ഉടനടി പരിഹാരം ആവശ്യമാണെന്നും പഠനത്തിന് നേതൃത്വം നല്കിയ ഐ.എം.ഡി പൂനെയിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞ ഡോ. അനന്യ കർമാകർ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പ്രതികരിച്ചു.
വിസ്തൃതമാകുന്ന ഉഷ്ണമേഖലാ മൺസൂൺ മേഖല
"1951 മുതൽ 2020 വരെയുള്ള ദീർഘമായ കാലയളവിലെ കേരളത്തിലെ താപനിലയും മഴയുടെ അളവും വിശകലനം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഈ നിഗമനത്തിൽ എത്തിയത്. തുടർച്ചയായ 30 വർഷത്തെ വ്യത്യസ്ത ഘട്ടങ്ങളായി തിരിച്ചായിരുന്നു ഈ സമഗ്ര പഠനം. കഴിഞ്ഞ എഴുപത് വർഷത്തിനിടയിൽ ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ പൊതുവായി മഴയുടെ അളവിൽ വർധനവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഫലമായി രാജ്യത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കുന്ന 'ഉഷ്ണമേഖലാ മൺസൂൺ കാലാവസ്ഥാ മേഖല' കേരളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പടിഞ്ഞാറൻ തീരപ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് കൂടുതൽ വ്യാപിച്ചതായി പഠനം വ്യക്തമാക്കുന്നു. ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇത് ശുഭസൂചനയാണെന്ന് തോന്നാമെങ്കിലും, ഇതിൻ്റെ മറുവശം വലിയ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങളുടേതും വലിയ വെല്ലുവിളികളുടേതുമാണ്," ഡോ. അനന്യ കർമാകർ ഇടിവി ഭാരതിനോട് വ്യക്തമാക്കി.
പ്രവചനാതീതമായ എൽ നിനോയും കുറയുന്ന മഴയും
ദീർഘകാല കണക്കുകളിൽ മഴയുടെ ഗ്രാഫ് ഉയർന്നുനിൽക്കുമ്പോഴും, ഓരോ വർഷത്തെയും കാലവർഷത്തിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളാണ് ദൃശ്യമാകുന്നത്. ആഗോള പ്രതിഭാസമായ 'എൽ നിനോ' ശാന്തസമുദ്രത്തിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയ ഒരു വർഷം കേരളത്തിലെ തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂണിൽ 28 ശതമാനത്തിൻ്റെ വൻ കുറവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
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ഇത്തവണ പ്രതീക്ഷിച്ച മഴ 2,018.6 മില്ലിമീറ്റർ ആയിരുന്നു. എന്നാല് ലഭിച്ച ലഭിച്ച ത് 1,446.5 മില്ലിമീറ്റർ മഴയായിരുന്നു. 1901-ന് ശേഷം കേരളം സാക്ഷ്യം വഹിച്ച, ഏറ്റവും കുറവ് മഴ ലഭിച്ച ഏഴാമത്തെ മൺസൂൺ കാലമായിരുന്നു ഇത്. ജില്ല തിരിച്ചുള്ള കണക്കുകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ സ്ഥിതി ഇതിലും ഭീകരമാണ്. വയനാട്ടിൽ 53 ശതമാനവും ഇടുക്കിയിൽ 47 ശതമാനവും മഴ കുറഞ്ഞു. കേവലം ആറ് ജില്ലകളിൽ മാത്രമാണ് മഴ സാധാരണ പരിധിക്കുള്ളിൽ നിന്നത്. ദീർഘകാല പ്രവണതകൾക്കൊപ്പം തന്നെ ഓരോ സീസണിലെയും പെട്ടെന്നുള്ള ഈ വ്യതിയാനങ്ങളും ഗൗരവത്തോടെ കാണണമെന്ന് പഠനം ഓർമിപ്പിക്കുന്നു.
സബ്ട്രോപ്പിക്കൽ പിടിയില് കേരളം
കേരളം ഈ ഉപോഷ്ണമേഖലാ കാലാവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുകയാണെങ്കിൽ പ്രകൃതിയിൽ പ്രധാനമായും 3 മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ആദ്യത്തേത് വേനൽക്കാലത്ത് കടുത്ത ചൂട് അനുഭവപ്പെടും. സാധാരണ ഉള്ളതിനേക്കാൾ വലിപ്പമേറിയതും കഠിനവുമായ വേനൽക്കാലം അനുഭവപ്പെടും.
രണ്ടാമത്തേത് തണുപ്പുകാലത്ത് നല്ല തണുപ്പ് നല്ല തണുപ്പ് അമുഭവപ്പെടും. ശൈത്യകാലത്ത് സാധാരണയിൽ കവിഞ്ഞ തണുപ്പ് വരും. മൂന്നാമത്തേത് മഴയുടെ താളം തെറ്റും. പെയ്യേണ്ട സമയത്ത് മഴ പെയ്യില്ല. എന്നാൽ പെയ്യുമ്പോൾ ചുരുങ്ങിയ ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് കനത്ത മഴ പെയ്തു തീർക്കും (ഇത് പ്രളയത്തിനും വരളച്ചയ്ക്കും കാരണമാകും). എപ്പോഴും ഒരേപോലെ സുഖകരമായിരുന്ന കേരളത്തിലെ കാലാവസ്ഥ മാറി, കടുത്ത ചൂടും കടുത്ത തണുപ്പും മാറിമറിഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുന്നു എന്നാണ് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നത്.
കൃഷിക്കും ജലവിഭവങ്ങൾക്കും പുതിയ വെല്ലുവിളികൾ, മുന്നറിയിപ്പുമായി ശാസ്ത്രജ്ഞര്
കാലാവസ്ഥാ മേഖലകളിലുണ്ടാകുന്ന ഈ മാറ്റങ്ങൾ കേവലം അക്കാദമിക് ചർച്ചകളിൽ ഒതുങ്ങേണ്ട ഒന്നല്ല. ഇത് നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തെയും സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെയും നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്ന കാര്യമാണെന്ന് വിദഗ്ധര് നല്കുന്ന മുന്നറിയിപ്പ്. പഠനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ ഐഎംഡി ശാസ്ത്രജ്ഞൻ അനന്യ കർമാകറും ഐഎംഡി ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് മീറ്റിയറോളജി മൃത്യുഞ്ജയ് മൊഹപാത്രയും ഇതിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളും കൃത്യമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. മഴയുടെ കാലഗണന മാറുന്നതനുസരിച്ച് വിളകൾ വിതയ്ക്കേണ്ട സമയത്തിലും മാറ്റം വരുത്തേണ്ടി വരുമെന്ന് അവര് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി.
പെയ്യുന്ന മഴയുടെ പാറ്റേൺ മാറുന്നത് ഡാമുകളിലെ ജലസംഭരണത്തെയും ഭൂഗർഭജല നിരപ്പിനെയും ബാധിക്കുമെന്നും പരമ്പരാഗത കൃഷിരീതികളിൽ നിന്ന് മാറി മാറിവരുന്ന കാലാവസ്ഥയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള വിളകളിലേക്ക് നമ്മൾ മാറേണ്ടി വരുമെന്നും ശാസ്ത്രജ്ഞര് വ്യക്തമാക്കി. കാലാവസ്ഥ മാറുകയാണ്, അതിനൊപ്പം നമ്മുടെ ആസൂത്രണ മികവും മാറേണ്ടതുണ്ട്. മുൻകാലങ്ങളിലെപ്പോലെ നിശ്ചിത മാസങ്ങളിൽ കൃത്യമായി മഴ പെയ്യുമെന്ന ധാരണ ഇനി പ്രായോഗികമല്ല. ദീർഘകാല കാലാവസ്ഥാ പ്രവണതകളെയും ഓരോ വർഷത്തെയും അപ്രതീക്ഷിത മഴക്കമ്മിയെയും ഒരുപോലെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു 'സുസ്ഥിര കാർഷിക-ജല സംരക്ഷണ മാതൃക' കേരളം അടിയന്തരമായി കെട്ടിപ്പടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ഹരിതഭൂമിയെ വരുംതലമുറയ്ക്കായി നമുക്ക് കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കൂവെന്നും ശാസ്ത്രജ്ഞര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഇന്ത്യയൊട്ടാകെ കാലാവസ്ഥ മാറുന്നു
ഉത്തരേന്ത്യ കടുത്ത വരള്ച്ചയിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോള് ദക്ഷിണേന്ത്യയില് വെള്ളപ്പാക്കത്തിന് സമാനമായി കുറഞ്ഞ സമയത്ത് കൂടുതല് മഴ പെയ്യുന്ന പ്രവണതയാണ് ഉള്ളത്. ആഗോളതാപനവും മനുഷ്യനിർമ്മിത ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങളുടെ പുറന്തള്ളലും മൂലം ആഗോളതലത്തിൽ താപനില വൻതോതിൽ ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ 120 വർഷത്തിനിടെ ഇന്ത്യയിലെ ശരാശരി താപനില 0.7 °C വർധിച്ചതായാണ് കേന്ദ്ര ഭൗമശാസ്ത്ര മന്ത്രാലയത്തി കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയായി ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ കാലാവസ്ഥാ മേഖലകളിൽ ഗുരുതരമായ മാറ്റങ്ങളാണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്നു അനന്യ വ്യക്തമാക്കി.
ആഗോള കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം ഇന്ത്യയുടെ ഭൂപടത്തെ മാറ്റിമറിക്കുകയാണെന്നും ഈ പഠനം മുന്നറിയിപ്പ് നല്കുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ ആകെ ഭൂപ്രദേശത്തിൻ്റെ ഏകദേശം 7 ശതമാനത്തോളം ഭാഗം ഇതിനകം തന്നെ മറ്റൊരു കാലാവസ്ഥാ മേഖലയായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. കൊപ്പൻ-ഗീഗർ വർഗ്ഗീകരണമനുസരിച്ച് ഇന്ത്യയെ ആറ് കാലാവസ്ഥാ മേഖലകളായാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ 1951 മുതൽ 2020 വരെയുള്ള എഴുപത് വർഷത്തെ മഴയുടെയും താപനിലയുടെയും കണക്കുകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഞെട്ടിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് ദൃശ്യമാകുന്നത്. 1961–1990, 1991–2020 എന്നീ കാലഘട്ടങ്ങളിലെ മുപ്പത് വർഷത്തെ ശരാശരി കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങൾ താരതമ്യം ചെയ്തപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കാലാവസ്ഥാ മേഖലകളിൽ വൻ അസ്ഥിരത കണ്ടെത്തി.
വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ഇന്ത്യയില് സമശീതോഷ്ണ കാലാവസ്ഥയിൽ നിന്നും വരണ്ട ഉഷ്ണമേഖലാ സ്റ്റെപ്പി കാലാവസ്ഥയിലേക്ക് മാറി. അതായത്, ഈ പ്രദേശം കൂടുതൽ വരണ്ടതും ചൂടേറിയതുമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെന്നും ഡോ. അനന്യ കർമാകർ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മഴ കുറയുന്നതു കാരണം അവിടുത്തെ പച്ചപ്പുള്ള കാലാവസ്ഥ മാറി, വരണ്ട തണുപ്പുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് പഠനം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഉയരുന്ന അന്തരീക്ഷ താപനിലയും കുറയുന്ന മഴയുമാണ് ഈ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന് പിന്നിലെ പ്രധാന വില്ലന്മാർ. പസഫിക് സമുദ്രത്തിലെ താപനിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന 'വിക്ടോറിയ മോഡ്' പ്രതിഭാസത്തിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ഘട്ടമാണ് ഇതിന് കാരണം. ഇതിൻ്റെ ഫലമായി ഉത്തരേന്ത്യയിലെ സിന്ധു-ഗംഗാ സമതലങ്ങളിലേക്കുള്ള ഈർപ്പത്തിൻ്റെ ഒഴുക്ക് തടസ്സപ്പെടുകയും കാറ്റിൻ്റെ ഗതിമാറുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ കടുത്ത വരൾച്ചയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നുവെന്നും പഠനം പറയുന്നു.
"എൽ നിനോ, ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ ഡൈപോൾ (IOD), പസഫിക് ഡെക്കേഡൽ ഓസിലേഷൻ (PDO) എന്നിവയെക്കാളും ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽകാലാവസ്ഥയെ ഇപ്പോൾ സ്വാധീനിക്കുന്നത് ഈ പസഫിക് സമുദ്ര പ്രതിഭാസങ്ങളാണ്. പസഫിക് സമുദ്രത്തിലെ താപനിലയിലുണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിക്ടോറിയ മോഡിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ഘട്ടമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഈ വരൾച്ചയ്ക്ക് പ്രധാന കാരണം. നെഗറ്റീവ് വിക്ടോറിയ മോഡ് കാരണം ഇൻഡോ-ഗംഗാ സമതലങ്ങളിലേക്ക് കടലിൽ നിന്നുള്ള ഈർപ്പമുള്ള കാറ്റിന്റെ ഒഴുക്ക് തടസ്സപ്പെടുകയും ഇത് അന്തരീക്ഷം വരണ്ടുണങ്ങാൻ കാരണമാകുകയും ചെയ്യുന്നു," അനന്യ പ്രതികരിച്ചു.
പരിഹാര മാര്ഗങ്ങള് എന്തെല്ലാം?
കാർഷിക മേഖലയിലെ പുനഃക്രമീകരണം
പെട്ടെന്ന് മാറുന്ന കാലാവസ്ഥയെയും വെള്ളപ്പൊക്കത്തെയും വരൾച്ചയെയും പ്രതിരോധിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള പ്രത്യേക വിത്തിനങ്ങളും വിളകളും കൃഷി ചെയ്യുക (ഉദാഹരണത്തിന് കുട്ടനാടൻ മേഖലയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ ഉപ്പുരസത്തെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന നെൽവിത്തിനപ്പതിപ്പുകൾ). പരമ്പരാഗത കാർഷിക കലണ്ടറുകൾ ഉപേക്ഷിച്ച്, പുതിയ മഴയുടെ പാറ്റേൺ അനുസരിച്ച് വിതയ്ക്കലും കൊയ്ത്തും പുനഃക്രമീകരിക്കുക. തോട്ടവിളകൾക്കിടയിൽ മറ്റ് മരങ്ങളും സസ്യങ്ങളും വെച്ചുപിടിപ്പിച്ച് മണ്ണിന്റെ ഈർപ്പവും ജൈവഘടനയും നിലനിർത്തണമെന്ന് വിദഗ്ധര് വ്യക്തമാക്കി.
ശാസ്ത്രീയ ജലവിഭവ മാനേജ്മെൻ്റ്
മഴവെള്ള സംഭരണം നിർബന്ധമാക്കുക. പെയ്യുന്ന മഴവെള്ളം പരമാവധി മണ്ണിലേക്ക് ഇറക്കാനും സംഭരിക്കാനും റൂഫ്-ടോപ്പ് റെയിൻ വാട്ടർ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് സംവിധാനങ്ങൾ വ്യാപിപ്പിക്കുക. സ്മാർട്ട് ഡാം മാനേജ്മെൻ്റ് നടപ്പിലാക്കുക, അതിതീവ്ര മഴയെ നേരിടാൻ ഡാമുകളിലെ ജലനിരപ്പ് ശാസ്ത്രീയമായി മുൻകൂട്ടി നിയന്ത്രിക്കുക. കേരളത്തിലെ പരമ്പരാഗത തോടുകൾ, കുളങ്ങൾ, നെൽവയലുകൾ എന്നിവ സംരക്ഷിച്ച് സ്വാഭാവിക ജലസംഭരണികളായി നിലനിർത്തുക.
ദുരന്ത നിവാരണവും മുൻകൂർ മുന്നറിയിപ്പും
മൈക്രോ-ക്ലൈമറ്റ് പ്രവചനം നടപ്പിലാക്കുക, വില്ലേജ്/പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങൾ കൃത്യമായി പ്രവചിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഓട്ടോമേറ്റഡ് വെതർ സ്റ്റേഷനുകളുടെ (എഡബ്ല്യൂഎസ്) ശൃംഖല ശക്തമാക്കുക. ഉരുൾപൊട്ടൽ, മണ്ണിടിച്ചില് സാധ്യതയുള്ള ഉയർന്ന മലയോര മേഖലകളെയും തീരപ്രദേശങ്ങളെയും പ്രത്യേക 'റെഡ് സോൺ' ആയി തിരിച്ച് നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തണമെന്നും അധികൃതര് വ്യക്തമാക്കി.
ഹരിത നിർമിതികളും സുസ്ഥിര വികസനവും
നഗരങ്ങളിൽ കോൺക്രീറ്റ് വൽക്കരണം കുറച്ച്, മഴവെള്ളം മണ്ണിലേക്ക് ആഴ്ന്നിറങ്ങുന്ന തരത്തിലുള്ള റോഡുകളും പാർക്കുകളും നിർമിക്കുക. കടൽക്ഷോഭത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ സ്വാഭാവിക മതിൽ തീർക്കുന്ന കണ്ടൽക്കാടുകളും ജൈവവേലികളും വെച്ചുപിടിപ്പിക്കണമെന്നും വിദഗ്ധര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
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