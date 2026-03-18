'കേരളത്തിൽ ഭരണമാറ്റം ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നു'; തിരുവഞ്ചൂരിൻ്റെ പ്രചാരണത്തിന് ആവേശ തുടക്കം
സർക്കാരിൻ്റെ പത്ത് കൊല്ലത്തെ ദുർഭരണത്തിനെതിരെ ഒറ്റക്കെട്ടായി നീങ്ങണമെന്നും തിരുവഞ്ചൂര്
Published : March 18, 2026 at 6:44 PM IST
കോട്ടയം: കേരളത്തിൽ ഭരണമാറ്റം ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നുവെന്ന് തിരുവഞ്ചൂർ രാധകൃഷ്ണൻ. എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിൻ്റെ പത്ത് കൊല്ലത്തെ ദുർഭരണത്തിനെതിരെ ഒറ്റക്കെട്ടായി നീങ്ങണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കോട്ടയം നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയായതിനെ തുടർന്ന് നടത്തിയ റോഡ് ഷോക്കിടെ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
"പത്ത് വർഷമായി നാം അനുഭവിച്ച എല്ലാ വിഷമത്തിൻ്റെയും പീഡനങ്ങളുടെയും പ്രയാസത്തിൻ്റെയും ഭാണ്ഡക്കെട്ട് ഈ ഗാന്ധി പ്രതിമക്ക് മുന്നിൽ അഴിച്ച് വച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നത്. ജാതിമതഭേതമന്യേ ഈ റാലിയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഇനിയും ഇതുപോലെ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകണം", തിരുവഞ്ചൂർ രാധകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു.
തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ്റെ പ്രചാരണത്തിന് ആവേശ തുടക്കമാണ് ലഭിച്ചത്. പള്ളിപ്പുറത്തുകാവിലെ എം എൽഎ ഓഫിസിന് സമീപത്ത് ആരംഭിച്ച ബൈക്ക് റാലി പുളിമൂട് ജംങ്ഷന്, തിരുനക്കര, നാഗമ്പടം, റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ, കലക്ടറേറ്റ്, അസംപ്ഷൻ ജങ്ഷൻ, കെകെ റോഡ് വഴി സെൻട്രൽ ജംങ്ഷനിലെത്തി ഗാന്ധി സ്വക്വയറിൽ സമാപിച്ചു.
യുഡിഎഫ് വനിതാ-യുവജന-വിദ്യാർഥി പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ നൂറുകണക്കിന് പ്രവർത്തകരാണ് റാലിയിൽ പങ്കെടുത്തത്. യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ ഉൾപ്പെടെ റാലിക്ക് സ്വീകരണം നൽകി. ഡിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് നാട്ടകം സുരേഷ്, കുര്യൻ ജോയി, നഗര സഭാധ്യക്ഷൻ എം. പി. സന്തോഷ് കുമാർ, ഡിസിസി വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് മോഹൻനൻ കെ. നായർ, ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡൻ്റുമാരായ സിബി ജോൺ, എൻ. ജയചന്ദ്രൻ, ജില്ലാ പഞ്ചായത്തംഗം പി. കെ. വൈശാഖ്, വിജയപുരം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് ഷൈനി വർക്കി, ചിൻ്റു കുര്യൻ ജോയി, എസ്. രാജീവ് തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു.
ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ കല്ലറയിൽ നിന്ന് ഇലക്ഷൻ പ്രചരണത്തിന് തുടക്കമിട്ടു സ്ഥാനാർഥികൾ
മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ കല്ലറയിൽ പ്രാർഥന നടത്തി ഇലക്ഷൻ പ്രചാരണത്തിന് തുടക്കമിട്ട് കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥികൾ. മോൻസ് ജോസഫ് അടക്കം കേരള കോൺഗ്രസ് ജോസഫ് വിഭാഗം സ്ഥാനാർഥികളാണ് പുതുപ്പള്ളിപ്പള്ളിയിലെ ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ കല്ലറയിലെത്തി പ്രാർഥന നടത്തിയത്.
ഉമ്മൻ ചാണ്ടി ഇല്ലാത്ത നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആണെങ്കിലും ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ കല്ലറയിൽ നേതാക്കളുടെയും പ്രവർത്തകരുടെയും തിരക്കാണ്. യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥികളെല്ലാം ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ കല്ലറയിൽ എത്തി അനുഗ്രഹം തേടിയാണ് പ്രചാരണത്തിന് തുടക്കമിടുന്നത്. കേരള കോൺഗ്രസിൻ്റെ എട്ട് സ്ഥാനാർഥികളും പുതുപ്പള്ളിയിൽ നിന്ന് പ്രചാരണം തുടങ്ങി.
തൊടുപുഴയിലെ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി അപു ജോൺ ജോസഫിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് കേരള കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥികളെല്ലാം പുതുപ്പള്ളിയിൽ എത്തി ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ കല്ലറയിൽ പ്രാർഥന നടത്തിയത്. ചാണ്ടി ഉമ്മനും മറിയാമ്മ ഉമ്മനും പ്രാർത്ഥനക്ക് സാന്നിധ്യമായി.
ചാണ്ടി ഉമ്മൻ സ്ഥാനാർഥികളെ ഹാരം അണിയിച്ചു. ഉമ്മൻചാണ്ടിയുമായി ഉണ്ടായിരുന്ന അടുപ്പം നേതാക്കളെല്ലാം അനുസ്മരിച്ചു. കോൺഗ്രസിന് ഇടുക്കി ഏറ്റുമാനൂർ സീറ്റുകൾ നൽകിയത് ഇപ്രാവശ്യത്തേക്ക് മാത്രമാണെന്ന് മോൻസ് ജോസഫ് പറഞ്ഞു. സ്ഥാനാർഥി നിർണയം വൈകിയിട്ടില്ലെന്നും ജനാധിപത്യ പാർട്ടിയാണെന്നും ചാണ്ടി ഉമ്മൻ പറഞ്ഞു.
